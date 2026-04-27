Έτρεξαν στα πρατήρια για καύσιμα οι πολίτες τον Μάρτιο- Αύξηση 12,5% στις πωλήσεις

Τα ολικά αποθέματα πετρελαιοειδών στο τέλος Μαρτίου 2026 αυξήθηκαν κατά 4,1% σε σχέση με το τέλος του προηγούμενου μήνα.

Μεγάλη αύξηση παρουσίασαν τον Μάρτιο οι πωλήσεις καυσίμων στα πρατήρια, λόγω της αβεβαιότητας και της κλιμάκωσης της έντασης στη Μέση Ανατολή και των ανησυχιών για νέες αυξήσεις στις τιμές.

Σύμφωνα με στοιχεία που δημοσίευσε τη Δευτέρα η Στατιστική Υπηρεσία, οι πωλήσεις από πρατήρια πετρελαιοειδών, παρουσίασαν αύξηση της τάξης του 12,5% φθάνοντας στους 62.528 τόνους.

Άνοδος καταγράφηκε στις προμήθειες  πετρελαίου σε πλοία (156,3%) και σε αεροπλάνα (8,6%), καθώς και στις πωλήσεις κηροζίνης (149,5%), πετρελαίου θέρμανσης (70,9%), ασφάλτου (68,0%), υγραερίου (50,4%), πετρελαίου κίνησης (8,0%) και βενζίνης (4,6%).

 Αντίθετα, μείωση σημειώθηκε στις πωλήσεις βαρέος και ελαφρού μαζούτ (-65,5% και -48,3%, αντίστοιχα).

Όσον αφορά τις συνολικές πωλήσεις πετρελαιοειδών έφτασαν τους 127.272 τόνους, σημειώνοντας αύξηση 18,6% σε σχέση με τον Μάρτιο 2025.

Οι ολικές πωλήσεις πετρελαιοειδών κατά τον μήνα Μάρτιο 2026 σε σύγκριση με τον Φεβρουάριο 2026 σημείωσαν άνοδο 13,7%.

Ενδεικτικά, αυξήθηκαν οι προμήθειες πετρελαίου σε αεροπλάνα (16,9%) και σε πλοία (9,1%), καθώς και οι πωλήσεις πετρελαίου κίνησης (15,7%) και βενζίνης (11,2%).

Τα ολικά αποθέματα πετρελαιοειδών στο τέλος Μαρτίου 2026 αυξήθηκαν κατά 4,1% σε σχέση με το τέλος του προηγούμενου μήνα. Κατά την περίοδο Ιανουαρίου – Μαρτίου 2026, οι ολικές πωλήσεις πετρελαιοειδών σημείωσαν άνοδο 9,8% σε σύγκριση με την αντίστοιχη περίοδο του προηγούμενου έτους.

