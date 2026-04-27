ΓΓ ΣΕΚ: Η ανάπτυξη όχημα για κοινωνική δικαιοσύνη και συνοχή

Καθήκον και στόχος είναι η οικοδόμηση μιας ισχυρότερης Ευρώπης που προσφέρει στους εργαζόμενους και τις επιχειρήσεις με τρόπο ώστε η οικονομική ανάπτυξη να αποτελεί το όχημα για την επίτευξη κοινωνικής δικαιοσύνης και συνοχής, είπε ο Γενικός Γραμματέας της ΣΕΚ, Ανδρέας Μάτσας, στον χαιρετισμό του σε συνεδρία της Εκτελεστικής Επιτροπής της Ευρωπαϊκής Ομοσπονδίας Εργαζομένων στις Μεταφορές (ETF), που έγινε στα γραφεία της ΣΕΚ, υπό την αιγίδα της Κυπριακής Προεδρίας, τη Δευτέρα.

Η European Transport Workers’ Federation (ETF) είναι μια πανευρωπαϊκή συνδικαλιστική οργάνωση με μέλη συντεχνίες μεταφορών από την ΕΕ, την Κεντρική και Ανατολική Ευρώπη και αντιπροσωπεύει πέραν των 5 εκ. εργαζομένων από 200 συντεχνίες και 38 χώρες.

Μέλη της είναι συντεχνίες που οργανώνουν εργαζομένους σε όλους τους τομείς των μεταφορών, στεριά, θάλασσα, αέρα, όπως πολιτική αεροπορία, αλιεία, ναυτιλία, σιδηροδρόμους, οδικές μεταφορές, τουρισμό, αστικές μεταφορές.

«Οι συλλογικές διαπραγματεύσεις που οδηγούν σε συλλογικές συμβάσεις θα πρέπει να αποτελούν το μέσο για την επίτευξη αξιοπρέπειας στην απασχόληση, αξιοπρεπών συνθηκών εργασίας, αύξησης μισθών, ασφαλών χώρων εργασίας και ευκαιριών για ποιοτική κατάρτιση», υπογράμμισε ο κ. Μάτσας.

Ανέφερε ότι η Κύπρος ασκεί την Προεδρία του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης, αποδεικνύοντας ότι τα μικρά κράτη μέλη «μπορούν να είναι εξίσου επιτυχημένα και σημαντικά στην αντιμετώπιση ζητημάτων υψηλής ανησυχίας και προτεραιότητας για την Ένωση».

Επιπλέον, ο κ. Μάτσας τόνισε ότι «πρέπει να ανταποκριθούμε στις προκλήσεις, προκειμένου να αντιμετωπίσουμε τις γεωπολιτικές συγκρούσεις και αναδιατάξεις, καθώς και τις ευρύτερες αλλαγές στον τομέα της αγοράς εργασίας, των οικονομικών, κοινωνικών, περιβαλλοντικών, ενεργειακών και τεχνολογικών εξελίξεων, με θετικό και επιτυχημένο τρόπο».

Πρόσθεσε ότι μια ομαλή και κοινωνικά επαρκής μετάβαση θα μπορούσε να υποστηρίξει τους στόχους της ΕΕ που σχετίζονται με τη βιώσιμη ανάπτυξη, την κοινωνική συνοχή και τον δίκαιο ανταγωνισμό στο πλαίσιο μιας κοινωνικής οικονομίας της αγοράς.

«Η Κύπρος θα μπορούσε πράγματι να χρησιμεύσει ως γέφυρα μεταξύ της Ευρώπης και της ευρύτερης Μέσης Ανατολής για να θέσει τα θεμέλια και να δημιουργήσει τις απαραίτητες και επαρκείς συνθήκες για την προστασία της οικονομίας και των εργαζομένων, επιταχύνοντας τη διαδικασία προώθησης της στρατηγικής αυτονομίας της Ευρώπης, η οποία αποτελεί βασική παράμετρο της Κυπριακής Προεδρίας», είπε.

Αναφερόμενος στον τομέα των μεταφορών, ο ΓΓ της ΣΕΚ είπε στους σύνεδρους ότι η ΣΕΚ συμμερίζεται το όραμά τους σχετικά με τις δίκαιες μεταφορές, τη διασφάλιση των δικαιωμάτων των εργαζομένων σε ένα ασφαλές περιβάλλον, καθώς και την εξάλειψη της επισφάλειας.

«Υποστηρίζουμε τις προσπάθειές σας και τον αγώνα σας για κοινωνική δικαιοσύνη, ποιοτικές θέσεις εργασίας και αξιοπρέπεια στην απασχόληση, ενώνοντας τις δυνάμεις μας στην αλληλεγγύη και την αμοιβαία υποστήριξη», πρόσθεσε.

Επίσης, ανέφερε ότι ο νόμος για Ποιοτική Απασχόληση θα πρέπει επίσης να περιλαμβάνει μεταξύ άλλων συγκεκριμένες οδηγίες για διασφάλιση της δίκαιης μετάβασης που θα ρυθμίζει την Τεχνητή Νοημοσύνη, βάσει της αρχής «ο άνθρωπος έχει τον έλεγχο», θα ρυθμίζει την υπεργολαβία και θα διασφαλίζει το δικαίωμα αποσύνδεσης σε σχέση με την τηλεργασία (ένα ζήτημα που έχει διευθετηθεί στην Κύπρο μέσω των σχετικών νομοθεσιών, τόσο στον ιδιωτικό όσο και στον δημόσιο τομέα).

Τέλος, ο κ. Μάτσας κάλεσε να δοθεί έμφαση σε σειρά θεμάτων όπως μεταξύ άλλων στις δημόσιες συμβάσεις που προωθούνται και χρηματοδοτούνται από δημόσιους ή κοινοτικούς πόρους, στην ασυμφωνία που υπάρχει μεταξύ κερδών και μισθών, στην διάκριση μεταξύ μισθών και κόστους ζωής - θα μπορούσε να ακολουθηθεί το παράδειγμα της Κύπρου σε σχέση με το σύστημα ΑΤΑ, που συμφωνήθηκε τον περασμένο Δεκέμβριο -, στις πραγματικότητες σε σχέση με την ομαλή μετάβαση όσον αφορά την πράσινη ανάπτυξη, την ψηφιοποίηση και την Τεχνητή Νοημοσύνη, στην ελαχιστοποίηση του αθέμιτου ανταγωνισμού μεταξύ των εργαζομένων και μεταξύ των επιχειρήσεων και στην δημιουργία των απαραίτητων και κατάλληλων συνθηκών και μέσων για την προώθηση της αξιοπρέπειας και της επάρκειας στους μισθούς.

Ανέφερε επίσης ότι η δημοσιονομική πολιτική συχνά δεν συνάδει με τη φύση της κοινωνικής οικονομίας της αγοράς και εξέφρασε την ανάγκη για προώθηση της κατάρτισης και της επανεκπαίδευσης, στο πλαίσιο της εξειδίκευσης, της επανεκπαίδευσης και της αναβάθμισης των δεξιοτήτων για την κάλυψη των απαιτήσεων της αγοράς εργασίας και στην παρακολούθηση και εποπτεία της αγοράς εργασίας.

Πηγή: ΚΥΠΕ