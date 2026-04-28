Η στιγμή που ανεμοστρόβιλος κτυπά την ανατολική Λευκωσία - Δείτε βίντεο

Ανεμοστρόβιλος σημειώθηκε ανατολικά της Λευκωσίας, με την στιγμή που συμβαίνει να καταγράφεται σε βίντεο που κάνουν τον γύρο του διαδικτύου.

Tην ίδια ώρα, απρόσμενη χειμωνιάτικη εικόνα παρουσίασε το μεσημέρι της Τρίτης η Οροσειρά Τροόδους, καθώς έντονη χαλαζόπτωση σκέπασε το τοπίο και έδωσε την εντύπωση χιονόστρωσης στην καρδιά της άνοιξης. Στην πλατεία Τροόδους το έδαφος καλύφθηκε σε σύντομο χρόνο από πυκνό χαλάζι, δημιουργώντας εικόνες που παραπέμπουν περισσότερο σε Ιανουάριο παρά σε τέλη Απριλίου.

*ΒΙΝΤΕΟ - ΚΑΙΡΟΦΙΛΟΙ ΚΥΠΡΟΥ