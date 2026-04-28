Πρωτοβουλία Δημαρχεύοντα Πάφου για τη δημιουργία δομής για άτομα με αυτισμό

Συνάντηση με εκπροσώπους του Συνδέσμου Ατόμων με Αυτισμό Πάφου πραγματοποιήθηκε σήμερα στο Δημοτικό Μέγαρο με πρωτοβουλία του Δημαρχεύοντα Πάφου κ. Άγγελου Ονησιφόρου.

Στόχος της συνάντησης ήταν ο συντονισμός και ο καθορισμός των επόμενων ενεργειών που θα υλοποιηθούν προς την επίτευξη ενός κοινού στόχου: τη δημιουργία Κέντρου Ημέρας και Δομής Υποστηριζόμενης Διαβίωσης για άτομα με αυτισμό και κινητικά προβλήματα.

Ο κ. Ονησιφόρου τόνισε ότι ο Δήμος Πάφου θα στηρίξει έμπρακτα την πρωτοβουλία αυτή και θα βρίσκεται διαχρονικά στο πλευρό των ατόμων με αυτισμό και των οικογενειών τους, θέτοντας το ζήτημα ως προτεραιότητα της δημοτικής αρχής.