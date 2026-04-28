Πρόσθετα μέτρα για ευάλωτους πολίτες και τουριστικές επιχειρήσεις ζητά ο ΔΗΣΥ λόγων επιπτώσεων της κρίσης στη Μέση Ανατολή

«Η κρίση στη Μέση Ανατολή παρατείνεται, με τις επιπτώσεις της να γίνονται πλέον αισθητές τόσο στους πολίτες όσο και στις επιχειρήσεις», ανέφερε ο εκπρόσωπος Τύπου του ΔΗΣΥ Ονούφριος Κουλλά, προσθέτοντας ότι «το κόστος ζωής αυξάνεται, ενώ οι τουριστικές επιχειρήσεις καταγράφουν σημαντική μείωση στον κύκλο εργασιών τους».

Σε γραπτή ανακοίνωση, ο Εκπρόσωπος Τύπου του ΔΗΣΥ τονίζει την ανάγκη λήψης πρόσθετων μέτρων σε δύο βασικές κατευθύνσεις:

(α) την άμεση και στοχευμένη στήριξη των κοινωνικών ομάδων που πλήττονται περισσότερο από την ακρίβεια, όπως οι χαμηλοσυνταξιούχοι, οι χαμηλόμισθοι, οι οικογένειες με παιδιά και φοιτητές, καθώς και τα άτομα με αναπηρίες, και

(β) την ενίσχυση των μικρομεσαίων επιχειρήσεων στις τουριστικές περιοχές, οι οποίες δέχονται το μεγαλύτερο πλήγμα λόγω της μείωσης των τουριστικών αφίξεων.

Επιπρόσθετα, ο Εκπρόσωπος Τύπου του ΔΗΣΥ τόνισε την ανάγκη εντατικοποίησης των προσπαθειών για την προβολή της Κύπρου ως ασφαλούς τουριστικού προορισμού, καθώς και την ενίσχυση της συνεργασίας με οργανωτές ταξιδιών, με στόχο τον περιορισμό των απωλειών κατά τους καλοκαιρινούς μήνες.

Όπως υπογράμμισε, δεδομένου ότι η λήξη της κρίσης παραμένει αβέβαιη, καθίσταται επιτακτική η λήψη αποφάσεων που θα διασφαλίσουν τη σταθερότητα της οικονομίας. Σε αυτό το πλαίσιο, απαιτείται επιτάχυνση των έργων ανάπτυξης, των επενδύσεων και των μεταρρυθμίσεων που περιλαμβάνονται στο Ταμείο Ανάκαμψης και στα συγχρηματοδοτούμενα προγράμματα.