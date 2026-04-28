Νέο κύκλο επενδυτικών αποστολών σε Ινδία, ΗΠΑ και Καζακστάν ανακοίνωσε ο Πρόεδρος

Τη στρατηγική μετατροπής της Κύπρου σε ενεργό επενδυτικό κόμβο με στοχευμένα ανοίγματα στο εξωτερικό ανέδειξε ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας, μιλώντας στην Ετήσια Γενική Συνέλευση της Ομοσπονδία Εργοδοτών και Βιομηχάνων (ΟΕΒ) στη Λευκωσία, σε μια περίοδο «αυξημένης γεωπολιτικής αστάθειας και αβεβαιότητας με πολλαπλές και πολυεπίπεδες επιπτώσεις».

Ο Πρόεδρος Χριστοδουλίδης ανακοίνωσε συγκεκριμένο πρόγραμμα εξωστρέφειας, σημειώνοντας ότι «σε τρεις εβδομάδες επισκεπτόμαστε μαζί με επιχειρηματική αποστολή την Ινδία, στις αρχές Ιουνίου το Καζακστάν, ενώ σε τελικό στάδιο βρίσκεται η ετοιμασία του προγράμματος για επαφές στις Ηνωμένες Πολιτείες, στη Φλόριντα, στο Οχάιο και στη Νέα Υόρκη», καλώντας τους επιχειρηματίες να συμμετέχουν σε αυτές τις αποστολές που στόχο έχουν την προσέλκυση ποιοτικών επενδύσεων».

Παράλληλα σημείωσε τη στρατηγική διάσταση αυτών των κινήσεων, τονίζοντας πως «δεν μπορούμε να αποσυνδέσουμε την εξωτερική από την εσωτερική πολιτική», ενώ επεσήμανε ότι η Κύπρος «μπορεί, με πράξεις και όχι με λόγια, να λειτουργήσει ως γέφυρα μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της Μέσης Ανατολής, της Ινδίας και του Κόλπου».

Ρόλος-γέφυρα και περιφερειακές συνεργασίες

Αναφερόμενος στο πρόσφατο Άτυπο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο, επισήμανε ότι «οι λύσεις στις προκλήσεις που αντιμετωπίζουμε δεν είναι μόνο εθνικές αλλά και ευρωπαϊκές», τονίζοντας τον ρόλο της Κύπρου ως κράτους μέλους της Ευρωπαϊκή Ένωση.

Ιδιαίτερη έμφαση έδωσε στο νέο Πολυετές Δημοσιονομικό Πλαίσιο 2028–2034, σημειώνοντας ότι αυτό θα πρέπει να υπηρετεί τον στόχο «για μια Στρατηγικά Αυτόνομη Ένωση», διευκρινίζοντας ότι μια στρατηγική αυτονομία δεν μπορεί να επιτευχθεί χωρίς την ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας της ΕΕ σε όλους τους τομείς.

Όπως ανέφερε, υπάρχει συμφωνία σε ευρωπαϊκό επίπεδο «ότι προχωρούμε με την ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας της ευρωπαϊκής οικονομίας, μέσω επενδύσεων στην καινοτομία, την τεχνολογία και τις υποδομές», με παράλληλη έμφαση στην ενεργειακή αυτονομία.

Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας έστειλε μήνυμα για επιτάχυνση μεταρρυθμίσεων, δηλώνοντας ότι «δεν υπάρχει καμία αμφιβολία και ούτε καμία δικαιολογία πλέον, για την ανάγκη να προχωρήσουμε πιο γρήγορα με γενναίες μεταρρυθμίσεις», εστιάζοντας σε τρεις άξονες: ταχύτητα λήψης αποφάσεων, αξιοποίηση της καινοτομίας και δημιουργία πραγματικά ενιαίας αγοράς.

Ιδιαίτερη αναφορά έκανε στον οδικό χάρτη «Μια Ευρώπη, Μια Αγορά», τον οποίο υπέγραψε εκ μέρους των «27», σημειώνοντας ότι περιλαμβάνει 42 συγκεκριμένες δράσεις με στόχο την πλήρη εμβάθυνση της ενιαίας αγοράς μέχρι το 2027.

Για τις κυπριακές επιχειρήσεις, ο Πρόεδρος σημείωσε ότι αυτό μεταφράζεται σε καλύτερη πρόσβαση σε μια πραγματικά ενιαία αγορά, λιγότερα εμπόδια για επενδύσεις και περισσότερες ευκαιρίες ανάπτυξης.

Επίσης επεσήμανε τη σημασία της εξωστρέφειας της ΕΕ μέσω εμπορικών συμφωνιών με χώρες όπως η Ινδία, η Αυστραλία και τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα, υπογραμμίζοντας ότι η Κύπρος «μπορεί, με πράξεις και όχι με λόγια, να λειτουργήσει ως γέφυρα» με τη Μέση Ανατολή και την ευρύτερη περιοχή ρόλος που, όπως είπε, επιβεβαιώθηκε και με τη συμμετοχή χωρών όπως η Αίγυπτος, ο Λίβανος και η Ιορδανία στο πρόσφατο άτυπο Συμβούλιο.

Ανάγκη για επιτάχυνση στον ενεργειακό τομέα

Ξεχωριστή ήταν η αναφορά του στον ενεργειακό τομέα, όπου αναγνώρισε καθυστερήσεις και έστειλε μήνυμα επιτάχυνσης.

«Παρά τις χρόνιες στρεβλώσεις που χρειάζονται χρόνο για να διορθωθούν, θα πρέπει να τρέξουμε σαφώς με πιο γρήγορους ρυθμούς», ανέφερε.

Όπως εξήγησε ο Πρόεδρος Χριστοδουλίδης, οι παρεμβάσεις επικεντρώνονται στη λειτουργία της ανταγωνιστικής αγοράς ηλεκτρισμού, την προώθηση των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας και των συστημάτων αποθήκευσης, καθώς και την υλοποίηση στρατηγικών έργων διασύνδεσης, με στόχο τη σταδιακή δημιουργία ενός πιο αποδοτικού, διαφοροποιημένου και ανθεκτικού ενεργειακού συστήματος.

Συνδέοντας το θέμα με τις συζητήσεις που γίνονται σε επίπεδο ΕΕ, σημείωσε ότι χωρίς φθηνό ρεύμα, η ευρωπαϊκή βιομηχανία θα συνεχίσει να μην είναι ανταγωνιστική, ενώ ανέφερε ότι η γεωπολιτική αστάθεια έχει πλέον άμεσο και μετρήσιμο οικονομικό αποτύπωμα.

Η ανθεκτικότητα προϋπόθεσης για στοχευμένες παρεμβάσεις

Παράλληλα ο Πρόεδρος αναφέρθηκε στην εικόνα ανθεκτικότητας που παρουσιάζει η κυπριακή οικονομία και τη σημασία της για αντιμετώπιση των κρίσεων.

«Οι διαδοχικές αναβαθμίσεις από όλους τους Οίκους Αξιολόγησης και η άνοδος της χώρας μας στην κατηγορία Α για πρώτη φορά από το 2011, αποτελούν ξεκάθαρη ψήφο εμπιστοσύνης», σημείωσε.

Όπως ανέφερε, «ήταν αυτή η διαχείριση που οδήγησε στο πλεόνασμα του 2.6% και στη μείωση του χρέους του 55% του ΑΕΠ», ενώ πρόσθεσε ότι η ανάπτυξη για το 2025 έφτασε το 3,8%, που ήταν μια από τις υψηλότερες στην Ευρωζώνη.

«Οι αξιοσημείωτες αυτές επιδόσεις δεν είναι απλοί αριθμοί. Έχουν άμεσο θετικό αντίκτυπο σε όλους μας. Αποτελούν αναγκαία προϋπόθεση για χαμηλότερο κρατικό κόστος δανεισμού, προσέλκυση ποιοτικών επενδύσεων, δημιουργία περισσότερων και καλύτερα αμειβόμενων θέσεων εργασίας», είπε.

Παράλληλα ανέφερε ότι δημιουργούν ευνοϊκές συνθήκες που θωρακίζουν την επιχειρηματικότητα και διασφαλίζουν μια μακροπρόθεσμη βιώσιμη ανάπτυξη και προϋποθέσεις που βελτιώνουν μετρήσιμα την καθημερινότητά και επιτρέπουν στοχευμένες κοινωνικές παρεμβάσεις.

Επεσήμανε ότι «η δημοσιονομική υπευθυνότητα μας, μάς επιτρέπει να αντιδρούμε άμεσα», φέρνοντας ως παράδειγμα την πρόσφατη δέσμη μέτρων στήριξης των νοικοκυριών και των επιχειρήσεων, συνολικού ύψους 200 εκατομμυρίων ευρώ.

«Σας καλώ να αναλογιστείτε ποια θα ήταν η δυνατότητα της Κυβέρνησης να αντιδράσει εάν βιώναμε την οικονομική κατάσταση του 2012-2013 και αν από το 2013 και μετά δεν λαμβάνονταν τολμηρές αποφάσεις και μεταρρυθμίσεις για το μέλλον της χώρας μας», ανέφερε.

Μεταρρυθμίσεις για ψηφιοποίηση, φορολογία, συντάξεις

Στο πεδίο των μεταρρυθμίσεων, ο Πρόεδρος ανέδειξε τον εκσυγχρονισμό του κράτους ως βασική προτεραιότητα, σημειώνοντας ότι στόχος είναι «τη δημιουργία ενός κράτους πιο γρήγορου, πιο προβλέψιμου και πιο φιλικού για τις επιχειρήσεις και τον πολίτη».

Ανέφερε ότι το 2025 εισήχθησαν 75 νέες ψηφιακές υπηρεσίες, ενώ το 2026 η Κυβέρνηση προχωρεί ακόμη πιο δυναμικά, με την προσθήκη πέραν των 100 νέων υπηρεσιών, κάνοντας λόγο για ήδη μετρήσιμα αποτελέσματα.

Παράλληλα, αναφέρθηκε στη φορολογική μεταρρύθμιση που,όπως είπε, ενισχύει τη ρευστότητα, ενώ χαρακτήρισε τη συνταξιοδοτική μεταρρύθμιση «την επόμενη μεγάλη και σημαντική τομή», με στόχο «αξιοπρεπείς συντάξεις για όλους και ειδικότερα τους χαμηλοσυνταξιούχους μας».

Ο Πρόεδρος έδωσε ιδιαίτερη έμφαση στο ανθρώπινο δυναμικό, σημειώνοντας ότι η ανταγωνιστικότητα «συνδέεται άμεσα» με αυτό.

Αναφέρθηκε σε αλλαγές στην εκπαίδευση, λέγοντας ότι «αναθεωρήσαμε 43 αναλυτικά προγράμματα για να μειώσουμε την ύλη», καθώς και στην ίδρυση τεχνικών γυμνασίων.

Τόνισε επίσης την πρωτοβουλία «Minds in Cyprus», μέσω της οποίας «προσελκύουμε και επαναπατρίζουμε εξειδικευμένους επαγγελματίες», ενώ αναφέρθηκε σε συμφωνίες για εργατικό δυναμικό με την Αίγυπτο και σε διαβουλεύσεις με την Ινδία για εξειδικευμένο προσωπικό.

Κλείνοντας, ο Πρόεδρος υπογράμμισε τον ρόλο της επιχειρηματικής κοινότητας, σημειώνοντας ότι η κυβέρνηση προσεγγίζει την Ομοσπονδία Εργοδοτών και Βιομηχάνων «ως συνεργάτες και συνοδοιπόρους».

Όπως ανέφερε, «στόχος μας είναι μια οικονομία ακόμα πιο παραγωγική, ακόμα πιο εξωστρεφή και, πάνω από όλα, ακόμα πιο ανταγωνιστική», αναφέροντας ότι η ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας μεταφράζεται σε καλύτερο επιχειρηματικό περιβάλλον και, σε ευημερία για την κοινωνία μας.

Πηγή: ΚΥΠΕ