Ελκυστικότερη για επενδύσεις η Βουλγαρία μετά την ένταξη στο ευρώ λέει ο Υπουργός Οικονομικών της

Ο Υπουργός Οικονομικών της Βουλγαρίας Γκεόργκι Κλισούρσκι δήλωσε ότι στις αρχές του έτους η Βουλγαρία έστειλε ένα από τα ισχυρότερα μηνύματά της προς την επενδυτική κοινότητα μέσω της ένταξής της στην Ευρωζώνη, καθιστώντας τη χώρα ακόμη πιο ελκυστικό και ασφαλή προορισμό για επενδυτές.

Μιλούσε κατά την έναρξη του φόρουμ Investor Day 3.0: Mind the Growth του βουλγαρικού Χρηματιστηρίου Αξιών την Τετάρτη.

Ο κ. Κλισούρσκι ανέφερε ότι ήδη από τα τέλη του 2025 το χρηματιστήριο άρχισε να καταγράφει υψηλότερους ρυθμούς ανάπτυξης και εξέφρασε την ελπίδα ότι η τάση αυτή θα συνεχιστεί το 2026 και τα επόμενα χρόνια.

Επισημαίνοντας ότι η ενοποίηση των ευρωπαϊκών κεφαλαιαγορών θα αποτελέσει ένα από τα βασικά θέματα των συζητήσεών του με τους Υπουργούς Οικονομικών του Eurogroup και της Ευρωπαϊκής Ένωσης στις Βρυξέλλες την επόμενη εβδομάδα, ο κ. Κλισούρσκι δήλωσε ότι θα υποστηρίξει την επιτάχυνση της διαδικασίας ενοποίησης, ώστε οι αγορές να γίνουν μεγαλύτερες και πιο ελκυστικές, υπερασπιζόμενος παράλληλα τη σημασία των τοπικών και εθνικών κεφαλαιαγορών. Όπως σημείωσε, αυτές είναι ιδιαίτερα σημαντικές, ιδίως για νεοφυείς επιχειρήσεις και μικρομεσαίες εταιρείες, που αποτελούν τη ραχοκοκαλιά της οικονομίας και της οικονομικής ανάπτυξης.

Ο κ. Κλισούρσκι αναφέρθηκε επίσης στη δυναμική γεωπολιτική κατάσταση που επικρατεί σήμερα, η οποία, όπως είπε, κλονίζει τις παγκόσμιες χρηματοπιστωτικές αγορές. Τόνισε ότι η γεωπολιτική και οι χρηματοπιστωτικές αγορές είναι στενά αλληλένδετες και εξέφρασε την ελπίδα ότι η χρηματοοικονομική κοινότητα της Βουλγαρίας θα αξιοποιήσει αυτή την περίοδο αστάθειας ως ευκαιρία για ανάληψη περισσότερου ρίσκου, πραγματοποίηση ουσιαστικότερων επενδύσεων και αξιοποίηση νέων, απρόσμενων και θετικών ευκαιριών ανάπτυξης.

Πολιτική Δημοσίευσης Σχολίων

Πολιτική Δημοσίευσης Σχολίων

Οι ιδιοκτήτες της ιστοσελίδας www.politis.com.cy διατηρούν το δικαίωμα να αφαιρούν σχόλια αναγνωστών, δυσφημιστικού και/ή υβριστικού περιεχομένου, ή/και σχόλια που μπορούν να εκληφθεί ότι υποκινούν το μίσος/τον ρατσισμό ή που παραβιάζουν οποιαδήποτε άλλη νομοθεσία. Οι συντάκτες των σχολίων αυτών ευθύνονται προσωπικά για την δημοσίευση τους. Αν κάποιος αναγνώστης/συντάκτης σχολίου, το οποίο αφαιρείται, θεωρεί ότι έχει στοιχεία που αποδεικνύουν το αληθές του περιεχομένου του, μπορεί να τα αποστείλει στην διεύθυνση της ιστοσελίδας για να διερευνηθούν. Προτρέπουμε τους αναγνώστες μας να κάνουν report / flag σχόλια που πιστεύουν ότι παραβιάζουν τους πιο πάνω κανόνες. Σχόλια που περιέχουν URL / links σε οποιαδήποτε σελίδα, δεν δημοσιεύονται αυτόματα.

