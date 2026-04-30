Μικρή μείωση τιμών παραγωγού στη βιομηχανία τον Μάρτιο

Μικρή μείωση παρουσιάζει ο δείκτης τιμών παραγωγού στον τομέα της βιομηχανίας, σύμφωνα με στοιχεία που ανακοίνωσε την Πέμπτη η Στατιστική Υπηρεσία.

Ο Δείκτης Τιμών Παραγωγού στη Βιομηχανία για τον μήνα Μάρτιο 2026 έφτασε στις 121,0 μονάδες (βάση 2021=100), σημειώνοντας μείωση 1,0% σε σύγκριση με τον Φεβρουάριο 2026.

Όσον αφορά τη μεταβολή σε σύγκριση με τον αντίστοιχο μήνα του προηγούμενου έτους, παρατηρείται μείωση 0,6%.

Τον Μάρτιο 2026 σε σύγκριση με τον Φεβρουάριο 2026, ο δείκτης παρέμεινε σταθερός στον τομέα των μεταλλείων και λατομείων, ενώ σημείωσε αύξηση στην παροχή νερού και ανάκτηση υλικών κατά 0,7% και στη μεταποίηση κατά 0,2%. Στον τομέα της παροχής ηλεκτρικού ρεύματος σημειώθηκε μείωση 6,9%.

Όσον αφορά τις μεταβολές σε σύγκριση με τον αντίστοιχο μήνα του προηγούμενου έτους, παρατηρείται αύξηση στους τομείς των μεταλλείων και λατομείων (1,6%), της μεταποίησης (1,3%) και της παροχής νερού και ανάκτησης υλικών (0,8%), ενώ μείωση παρατηρείται στην παροχή ηλεκτρικού ρεύματος (-9,0%). 

Κατά μεταποιητικό κλάδο, τον Μάρτιο 2026 σε σύγκριση με τον αντίστοιχο μήνα του προηγούμενου έτους καταγράφηκαν αυξήσεις στην κατασκευή επίπλων, άλλες μεταποιητικές δραστηριότητες και επισκευή και εγκατάσταση μηχανημάτων και εξοπλισμού (6,5%), στην κατασκευή ηλεκτρονικών και οπτικών προϊόντων και ηλεκτρολογικού εξοπλισμού (4,7%), στην κατασκευή μηχανημάτων και ειδών εξοπλισμού, μηχανοκίνητων οχημάτων και λοιπού εξοπλισμού μεταφορών (1,7%), στη βιομηχανία ξύλου και κατασκευή προϊόντων από ξύλο και φελλό, εκτός από έπιπλα (1,1%) και στη βιομηχανία τροφίμων, ποτών και προϊόντων καπνού (1,0%), ενώ σημειώθηκε μείωση στην κατασκευή προϊόντων από ελαστικό και πλαστικές ύλες (-0,3%).

Για την περίοδο Ιανουαρίου-Μαρτίου 2026, ο δείκτης δεν σημείωσε μεταβολή σε σύγκριση με την αντίστοιχη περίοδο του 2025.

Πολιτική Δημοσίευσης Σχολίων

Οι ιδιοκτήτες της ιστοσελίδας www.politis.com.cy διατηρούν το δικαίωμα να αφαιρούν σχόλια αναγνωστών, δυσφημιστικού και/ή υβριστικού περιεχομένου, ή/και σχόλια που μπορούν να εκληφθεί ότι υποκινούν το μίσος/τον ρατσισμό ή που παραβιάζουν οποιαδήποτε άλλη νομοθεσία. Οι συντάκτες των σχολίων αυτών ευθύνονται προσωπικά για την δημοσίευση τους. Αν κάποιος αναγνώστης/συντάκτης σχολίου, το οποίο αφαιρείται, θεωρεί ότι έχει στοιχεία που αποδεικνύουν το αληθές του περιεχομένου του, μπορεί να τα αποστείλει στην διεύθυνση της ιστοσελίδας για να διερευνηθούν. Προτρέπουμε τους αναγνώστες μας να κάνουν report / flag σχόλια που πιστεύουν ότι παραβιάζουν τους πιο πάνω κανόνες. Σχόλια που περιέχουν URL / links σε οποιαδήποτε σελίδα, δεν δημοσιεύονται αυτόματα.

