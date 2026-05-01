Η Κύπρος αξιόπιστος και ασφαλής επενδυτικός προορισμός είπαν Υπ. Ενέργειας και ΠτΒ

Τη διαβεβαίωση ότι Κυβέρνηση και Βουλή εργάζονται ώστε η Κύπρος να παραμείνει ένας αξιόπιστος και ασφαλής επενδυτικός και επιχειρηματικός προορισμός, έδωσαν ο Υπουργός Ενέργειας, Μιχάλης Δαμιανός και η Πρόεδρος της Βουλής, Αννίτα Δημητρίου, χαιρετίζοντας την 31η Γενική Συνέλευση του Συνδέσμου Διεθνών Επιχειρήσεων Κύπρου (CIBA).

Η Γενική Συνέλευση του CIBA, ο οποίος τον τελευταίο χρόνο καταγράφει αύξηση 30% στα μέλη του, πραγματοποιήθηκε το μεσημέρι της Πέμπτης, στη Λεμεσό, στην παρουσία και του τέως Προέδρου της Δημοκρατίας, Νίκου Αναστασιάδη.

Εκπροσωπώντας τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας, ο Υπουργός Ενέργειας, Εμπορίου και Βιομηχανίας, Μιχάλης Δαμιανός, ανέφερε πως η Κύπρος επιδεικνύει ισχυρές οικονομικές επιδόσεις και ανθεκτικότητα στις προκλήσεις στο παγκόσμιο σκηνικό.

Υπενθυμίζοντας τα οικονομικά δεδομένα της χώρας, σημείωσε ότι αυτή η ανάπτυξη συνοδεύεται από χαμηλό πληθωρισμό, σχεδόν πλήρη απασχόληση και σταθερή μείωση του δημόσιου χρέους, «σαφείς δείκτες μιας υγιούς και δυναμικής οικονομίας, μιας οικονομίας που δημιουργεί πραγματικές ευκαιρίες για τις επιχειρήσεις και τους ανθρώπους μας».

Αναφερόμενος στις αναβαθμίσεις των Διεθνών Οίκων Αξιολόγησης, ο κ. Δαμιανός υπογράμμισε πως «το μήνυμα είναι ξεκάθαρο. Η Κύπρος είναι ένας σταθερός, αξιόπιστος και ασφαλές προορισμός για επενδύσεις και επιχειρηματική δραστηριότητα». Αυτές οι αναβαθμίσεις «αποτελούν μια ισχυρή ψήφο εμπιστοσύνης στην ανθεκτικότητα της οικονομίας μας, ιδιαίτερα σε μια εποχή που η παγκόσμια αβεβαιότητα παραμένει υψηλή, με γεωπολιτικές εντάσεις και συνεχιζόμενες συγκρούσεις να επηρεάζουν την ευρύτερη περιοχή μας», συμπλήρωσε.

Ξεκάθαρη, συνέχισε, είναι και η επικέντρωση της Κυβέρνησης για τους στόχους του αύριο, που είναι «να οικοδομήσουμε μια σύγχρονη και βασισμένη στην καινοτομία οικονομία, η οποία είναι εξοπλισμένη για να αντιμετωπίσει τις προκλήσεις του τεχνολογικού μετασχηματισμού και της περιβαλλοντικής βιωσιμότητας».

Στο πλαίσιο αυτό, υπενθύμισε την μακροπρόθεσμη στρατηγική «Όραμα 2035», ενώ σημείωσε ότι μια βασική πρόκληση, στην Κύπρο και σε ολόκληρη την Ευρώπη, είναι ο αυξανόμενος κανονιστικός φόρτος (regulatory burden). «Για να αντιμετωπίσουμε αυτό το πρόβλημα, επιταχύνουμε τον ψηφιακό μετασχηματισμό, απλοποιούμε τις διαδικασίες και μειώνουμε τη γραφειοκρατία», υπογράμμισε και πρόσθεσε ότι, «επιτρέποντας πλήρως ηλεκτρονικές υποβολές και βελτιστοποιώντας τις διαδικασίες, εξοικονομούμε πολύτιμο χρόνο και πόρους τόσο για τις επιχειρήσεις όσο και για τα άτομα».

Παράλληλα, τόνισε ότι ο τομέας της ενέργεια είναι ζωτικής σημασίας για το μακροπρόθεσμο όραμά της χώρας, με επενδύσεις σε ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, αποθήκευση ενέργειας και αναδυόμενες τεχνολογίες όπως το πράσινο υδρογόνο, ενώ υπενθύμισε την προώθηση των στρατηγικών έργων για την ηλεκτρική διασύνδεση και την εισαγωγή του φυσικού αερίου.

Προτεραιότητά μας, είπε ο Υπουργός Ενέργειας, «είναι να καταστήσουμε την Κύπρο έναν ακόμη πιο ελκυστικό επενδυτικό προορισμό, διασφαλίζοντας ταχύτητα, διαφάνεια και ασφάλεια» και πρόσθεσε ότι «ως μέλος της ΕΕ και της Ευρωζώνης, η Κύπρος προσφέρει ένα διαφανές κανονιστικό πλαίσιο, ένα ισχυρό νομικό σύστημα βασισμένο στο αγγλικό κοινό δίκαιο και ένα ανταγωνιστικό φορολογικό περιβάλλον».

Μεταξύ άλλων, ο Μιχάλης Δαμιανός, εξήρε το έργο του CIBA για τη «συνεπή και ουσιαστική» συμβολή του στην προώθηση της Κύπρου ως κορυφαίου διεθνούς επιχειρηματικού κέντρου.

Από την πλευρά της, η Πρόεδρος της Βουλής, Αννίτα Δημητρίου, ανέφερε πως τα μέλη του CIBA αποτελούν τους καλύτερους πρεσβευτές της Κύπρου και πολύτιμους συμμάχους, καθώς «για πολλές σημαντικές νομοθεσίες ή προτάσεις νόμου, έχουμε τη συμβουλή σας, γιατί είστε οι άνθρωποι που αντιλαμβάνονται και γνωρίζουν καλύτερα τις απαιτήσεις του επιχειρηματικού κόσμου».

Επαναβεβαιώνοντας τη δέσμευση για «περαιτέρω ενίσχυση της Κύπρου ως αξιόπιστου και ανθεκτικού επιχειρηματικού κέντρου», η Αννίτα Δημητρίου ανέφερε ότι η σημερινή εποχή χαρακτηρίζεται από γεωπολιτική αβεβαιότητα και ταχέως εξελισσόμενες διεθνείς εξελίξεις, που απαιτούν ενέργειες με στρατηγική κατεύθυνση, βασισμένες στη σαφήνεια, τη σοβαρότητα και την υπευθυνότητα.

Παρά τις πιέσεις, συνέχισε, η Κύπρος έχει επιδείξει ανθεκτικότητα, απορροφώντας τους εξωτερικούς κραδασμούς και όχι μόνο δεν διατήρησε, αλλά ενίσχυσε τη θέση της ως ελκυστική επενδυτική πύλη προς την ΕΕ αλλά και προς άλλες μεγάλες αγορές.

«Αυτή η πρόοδος είναι αποτέλεσμα συνεπούς σχεδιασμού, θεσμικής ευθυγράμμισης και υπεύθυνης συνεργασίας όλων των εταίρων και αυτό πρέπει να το διατηρήσουμε», συμπλήρωσε.

Υπογραμμίζοντας τον σημαντικό ρόλο του CIBA στην προσπάθεια αυτή, η Πρόεδρος της Βουλής εξέφρασε τη θέση ότι αυτός ο ρόλος πρέπει να ενισχυθεί, με μεγαλύτερη εμπλοκή σε θέματα κανονισμών και διαμόρφωσης πολιτικών που επηρεάζουν το επενδυτικό περιβάλλον.

Παράλληλα, τόνισε ότι οι προσπάθειες πρέπει να είναι συνεχείς για τη διασφάλιση της οικονομικής σταθερότητας και της ενίσχυσης της φήμης της Κύπρου ως ένας ασφαλής και αξιόπιστος επενδυτικός προορισμός.

«Ταυτόχρονα, πρέπει να επενδύσουμε στους ανθρώπους μας, ενισχύοντας τις δεξιότητες και υποστηρίζοντας τις ανάγκες μιας σύγχρονης αγοράς εργασίας», συνέχισε και αναφέρθηκε στο έργο της Βουλής των Αντιπροσώπων, η οποία «ενήργησε με σύνεση και ισχυρό αίσθημα πολιτικής ευθύνης, ισορροπία και σοβαρότητα, προωθώντας τις απαραίτητες μεταρρυθμίσεις».

Επίσης, είπε ότι η νέα Βουλή που θα σχηματιστεί με τις επερχόμενες εκλογές, «πρέπει να βασιστεί στην πρόοδο που έχει επιτευχθεί, βελτιώνοντας περαιτέρω το επιχειρηματικό και επενδυτικό περιβάλλον, με υπευθυνότητα και ανοιχτό διάλογο με όλους τους εταίρους».

Η κ. Δημητρίου έκανε αναφορά και στις εξελίξεις στη συζήτηση για την ευρωπαϊκή ανταγωνιστικότητα, λέγοντας ότι «οι νέες κανονιστικές πρωτοβουλίες προσθέτουν περαιτέρω πολυπλοκότητα στο επιχειρηματικό περιβάλλον» και πως «αυτό που χρειάζονται οι επιχειρήσεις είναι σταθερότητα και πρέπει να σταματήσουμε να προσθέτουμε πολιτικές γραφειοκρατίας, που δεν βοηθούν καθόλου την ανάπτυξη και το εύρος του επιχειρηματικού φάσματος».

Καταληκτικά, είπε πως «σε μια εποχή όπου ο δημόσιος διάλογος χαρακτηρίζεται από τοξικότητα, πόλωση και μια αυξανόμενη τάση αμφισβήτησης ή ακόμη και υποτίμησης των θεσμών και των προσώπων, πρέπει να παραμείνουμε σταθερά προσκολλημένοι στις αρχές που στηρίζουν τις δημοκρατικές κοινωνίες και προστατεύουν τις αξίες μας». «Η ιστορία έχει δείξει επανειλημμένα ότι η υπευθυνότητα, η ενότητα και η εποικοδομητική συνεργασία τελικά υπερισχύουν», συμπλήρωσε.

Εξάλλου, ο Πρόεδρος του CIBA, Βασίλης Δημητριάδης, επεσήμανε τη σημαντική αύξηση που καταγράφηκε τον τελευταίο χρόνο στον αριθμό των μελών του Συνδέσμου, που ανέρχεται πλέον στα 160. «Αυτή η αύξηση του 30% στέλνει ένα μήνυμα, ότι οι διεθνείς επιχειρήσεις εκτιμούν ένα ισχυρό, αξιόπιστο και εποικοδομητικό αντιπροσωπευτικό σώμα», είπε και πρόσθεσε πως «είναι ένα μήνυμα ότι οι θέσεις μας θεωρούνται ισορροπημένες, επαγγελματικές και βασισμένες στις πραγματικές επιχειρηματικές ανάγκες».

Στην ομιλία του, ο κ.Δημητριάδης έκανε αναφορά στις δράσεις και συνεργασίες που σύναψε ο CIBA κατά τον τελευταίο χρόνο, με ιδιαίτερη αναφορά στην απόφαση «ν’ ανοίξουμε μια είσοδος προς την Ευρώπη, με το να καταστούμε μέλος της Ευρωπαϊκής Συνομοσπονδίας Συνδέσμων Εμπορικών Οίκων (CITHA)», κάτι που, όπως είπε, θα επιτρέψει την πιο ενεργή συμμετοχή σε θεσμικά ευρωπαϊκά όργανα, σε πολιτικές συζητήσεις και νομοθετικές εξελίξεις.

Μεταξύ άλλων, έστειλε συγκεκριμένα μηνύματα και προτάσεις προς την Κυβέρνηση και τη Βουλή, ιδιαίτερα τη νέα Βουλή που θα προκύψει από τις επερχόμενες εκλογές.

Συγκεκριμένα, ανέφερε ότι η Κύπρος πρέπει να αναπτύξει ταχύτερα και καλύτερα αντανακλαστικά για τη διατήρηση της ανταγωνιστικότητάς της και επεσήμανε την ανάγκη επιτάχυνσης των διαδικασιών ψηφιοποίησης των δημόσιων υπηρεσιών, ώστε να μπορούν οι επιχειρήσεις να λειτουργούν πιο αποτελεσματικά.

Επιπρόσθετα, ο Πρόεδρος του CIBA είπε πως, καθώς η Κύπρος προχωρά στην πράσινη και ψηφιακή της μετάβαση, είναι απαραίτητο το ενεργειακό πλαίσιο να εξελίσσεται παράλληλα, ενισχύοντας την εμπιστοσύνη, την καινοτομία και τη μακροπρόθεσμη βιωσιμότητα για την οικονομία στο σύνολό της. «Ένα οικοσύστημα ηλεκτρικής ενέργειας προσανατολισμένο στο μέλλον - ένα που αγκαλιάζει προοδευτικά τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, την αποθήκευση και τον έξυπνο σχεδιασμό της αγοράς - μπορεί να γίνει στρατηγικός πυλώνας ανταγωνιστικότητας, υποστηρίζοντας την προσιτή ενέργεια, τους κλιματικούς στόχους και τη φιλοδοξία της Κύπρου να τοποθετηθεί ως μια σύγχρονη, έτοιμη για επενδύσεις ευρωπαϊκή οικονομία», συμπλήρωσε.

Σημείωσε, εξάλλου, την ανάγκη για περαιτέρω εκσυγχρονισμό της οικονομίας, συμπεριλαμβανομένης της εισαγωγής στοχευμένων πράσινων φορολογικών κινήτρων που υποστηρίζουν τη βιωσιμότητα, παραμένοντας παράλληλα φιλικές προς τις επιχειρήσεις, καθώς και την παροχή κινήτρων για τη χρήση της Τεχνητής Νοημοσύνης ως εργαλείου παραγωγικότητας και καινοτομίας.

Εξέφρασε δε τη θέση ότι θα πρέπει να υπάρχουν φορολογικά κίνητρα για εταιρείες που υποστηρίζουν την τηλεργασία, «συμβάλλοντας όχι μόνο στην παραγωγικότητα και την προσέλκυση ταλέντων, αλλά και στη μείωση της κυκλοφοριακής συμφόρησης και στη βελτίωση της ποιότητας ζωής».

Λέγοντας πως αυτές οι προτάσεις τέθηκαν από το Σύνδεσμο κατά τη διάρκεια της δημόσιας διαβούλευσης για τη Φορολογική Μεταρρύθμιση, ο Πρόεδρος του CIBA κάλεσε την Κυβέρνηση και όλα τα κοινοβουλευτικά κόμματα να τις εξετάσουν σοβαρά.

Εξέφρασε δε την ικανοποίηση του από την κατανόηση και το ενδιαφέρον που επέδειξε ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας, για αξιοποίηση της εμπειρογνωμοσύνης του CIBA, κατά την «εποικοδομητική» συνάντηση που είχε με το Διοικητικό του Συμβούλιο.

Πηγή: ΚΥΠΕ