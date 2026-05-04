«Ενοίκιο Έναντι Δόσης»: Από σήμερα η νέα περίοδος αιτήσεων - Όλα όσα πρέπει να γνωρίζετε

Δεκτές γίνονται από σήμερα Δευτέρα, 4 Μαΐου 2026, αιτήσεις για το Σχέδιο «Ενοίκιο Έναντι Δόσης». Το σχέδιο, που αφορά ευάλωτους δανειολήπτες, θα είναι ανοιχτό μέχρι και την Παρασκευή 31η Ιουλίου 2026. Υπενθυμίζεται ότι την επαναφορά του σχεδίου είχε προαναγγείλει με δηλώσεις του στον «Π» ο υπουργός Οικονομικών, Μάκης Κεραυνός.

Οι αιτήσεις είναι διαθέσιμες ηλεκτρονικά στον σύνδεσμο https://kedipes.com.cy/σχέδιο-ενοίκιο-έναντι-δόσης-mtr/ και στα επαρχιακά γραφεία της ΚΕΔΙΠΕΣ:

Γρηγόρη Αυξεντίου 7, Λευκωσία 1096

Γλάδστωνος 97, Oasis Complex, Block E, 3ος όροφος, Λεμεσός 3032

Γιώργου Χριστοδουλίδη 5, Λάρνακα 6041

Κινύρα 7 & γωνία Κοροίβου, Μέγαρο Γαλαξίας, Κατ. 4, Πάφος 8011

Γρίβα Διγενή 4, 1ος όροφος, Παραλίμνι 5281

Οι αιτήσεις υποβάλλονται σε έντυπη μορφή μόνο σε οποιοδήποτε από τα πιο πάνω γραφεία της ΚΕΔΙΠΕΣ.

Για περισσότερες πληροφορίες ή/και καθοδήγηση οι ενδιαφερόμενοι καλούνται όπως επικοινωνήσουν με το τηλεφωνικό κέντρο 22 743400.

Επιλέξιμοι για ένταξη είναι λήπτες κοινωνικών επιδομάτων ιδιοκτήτες πρώτης κατοικίας αξίας κάτω των €250.000 και αιτούντες στα σχέδια «Εστία» και «Οικία», οι οποίοι έχουν απορριφθεί λόγω μη βιωσιμότητας, με αξία κατοικίας ώς €350.000. Tο σχέδιο διατηρεί τα ίδια κριτήρια επιλεξιμότητας προκειμένου να μην απαιτηθεί η αξιολόγησή του από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή ως προς τη συμβατότητά του με το ευρωπαϊκό δίκαιο κρατικών ενισχύσεων.