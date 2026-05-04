Eκλογή Φιλόκυπρου Ρουσουνίδη ως Αντιπροέδρου Επιτροπής Ευρωεπιμελητηρίων

Το KEBE χαιρετίζει την εκλογή του Γενικού Γραμματέα, κ. Φιλόκυπρου Ρουσουνίδη, στη θέση του Αντιπροέδρου της Επιτροπής Δεξιοτήτων και Απασχόλησης των Ευρωεπιμελητηρίων (Eurochambres).

Η εκλογή αυτή, αναφέρει σχετική ανακοίνωση, αποτελεί σημαντική αναγνώριση του ρόλου του ΚΕΒΕ και ενισχύει ουσιαστικά τη συμβολή της Κύπρου στη διαμόρφωση ευρωπαϊκών πολιτικών στους τομείς της απασχόλησης, της ανάπτυξης δεξιοτήτων και της επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης.

Μέσα από το νέο του ρόλο, προστίθεται, ο κ. Ρουσουνίδης θα συμβάλει ενεργά στην προώθηση των θέσεων της επιχειρηματικής κοινότητας σε ζητήματα που άπτονται της απασχόλησης και των δεξιοτήτων, με ιδιαίτερη έμφαση στις ανάγκες των μικρομεσαίων επιχειρήσεων.

Παράλληλα θα συμβάλει στην ενίσχυση της διασύνδεσης μεταξύ αγοράς εργασίας και συστημάτων εκπαίδευσης και κατάρτισης, η οποία αποτελεί κρίσιμο παράγοντα για τη βιώσιμη ανάπτυξη της οικονομίας.

Στο πλαίσιο αυτό ιδιαίτερη έμφαση αναμένεται να δοθεί στη συνεργασία μεταξύ επιχειρήσεων, παρόχων εκπαίδευσης και φορέων χάραξης πολιτικής, με στόχο την καλύτερη αντιστοίχιση των δεξιοτήτων του ανθρώπινου δυναμικού με τις ανάγκες της αγοράς.

Η εξέλιξη αυτή εντάσσεται στις ευρύτερες προσπάθειες του ΚΕΒΕ για ενεργότερη συμμετοχή στα ευρωπαϊκά κέντρα λήψης αποφάσεων και ουσιαστική εκπροσώπηση των κυπριακών επιχειρήσεων.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση, το ΚΕΒΕ, ως ο κύριος θεσμικός εκπρόσωπος της επιχειρηματικής κοινότητας της Κύπρου και μέλος των Ευρωεπιμελητηρίων, διαδραματίζει ενεργό ρόλο στη διαμόρφωση ευρωπαϊκών πολιτικών που επηρεάζουν άμεσα τις επιχειρήσεις και την οικονομία της χώρας.

Η ανάληψη της θέσης αυτής από τον κ. Ρουσουνίδη ενισχύει ουσιαστικά τη δυνατότητα του ΚΕΒΕ να παρεμβαίνει ενεργά στη διαμόρφωση ευρωπαϊκών πολιτικών σε καίρια ζητήματα που αφορούν το μέλλον της εργασίας και των δεξιοτήτων, καταλήγει η ανακοίνωση.