Ισχυρή πλειοψηφία στην Ολομέλεια του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου για τον προϋπολογισμό 2027

Την ικανοποίησή του για την έγκριση της έκθεσης για τον προϋπολογισμό του 2027 από την Ολομέλεια του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, με ισχυρή πλειοψηφία, εξέφρασε ο Ευρωβουλευτής Μιχάλης Χατζηπαντέλα (ΔΗΣΥ/ΕΛΚ), ως εισηγητής του φακέλου και με καθοριστικό ρόλο στη διαμόρφωσή του.

Η ευρεία στήριξη αναγνωρίζει τις εντατικές διαβουλεύσεις που πραγματοποίησε με τους σκιώδεις εισηγητές των πολιτικών ομάδων, με στόχο τη διαμόρφωση συναινέσεων για την αποτελεσματική αξιοποίηση των ευρωπαϊκών πόρων.

Ο κ. Χατζηπαντέλα εξέφρασε την ικανοποίησή του για το αποτέλεσμα, ευχαριστώντας τους συναδέλφους του από όλες τις πολιτικές ομάδες για τη συμβολή και τη συνεργασία τους. Ιδιαίτερη αναφορά έκανε στο Ευρωπαϊκό Λαϊκό Κόμμα για την εμπιστοσύνη που επέδειξε στο πρόσωπό του, αναθέτοντάς του έναν φάκελο ζωτικής σημασίας, ως ευρωβουλευτή από την Κύπρο, ένα από τα μικρότερα κράτη μέλη της Ένωσης.

Στο επίκεντρο του προϋπολογισμού βρίσκονται η ενίσχυση των βασικών λειτουργιών, η κυβερνοασφάλεια, καθώς και η ψηφιακή και πράσινη μετάβαση, με στόχο τη βελτίωση της αποδοτικότητας και της ανθεκτικότητας του Κοινοβουλίου. Το συνολικό ύψος του προϋπολογισμού ανέρχεται σε 2,6 δισεκατομμύρια ευρώ.

Ο κ. Χατζηπαντέλα δήλωσε ότι «ο προϋπολογισμός του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου για το 2027 αποτελεί μια ξεκάθαρη πολιτική επιλογή: επενδύουμε σε ένα ισχυρό, σύγχρονο και ανθεκτικό Κοινοβούλιο, που ανταποκρίνεται στις ανάγκες των πολιτών και στις προκλήσεις της εποχής.»