Petrolina Holdings: Στα €8,3 εκατ. τα κέρδη 2025

Στα €8,3 εκατ. ανήλθαν τα κέρδη της εταιρείας Πετρολίνα το 2025 έναντι €2,7 εκατ. το 2024, σύμφωνα με τις ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις της εταιρείας που δημοσιεύτηκαν την Δευτέρα.

Οι πωλήσεις μέσω πρατηρίων και σε εμπορικούς πελάτες μειώθηκαν σε €503,8 εκατ. από €531,3 εκατ. το 2024, ενώ οι πωλήσεις σε άλλες εταιρείες πετρελαιοειδών ανήλθαν σε €55,6 εκατ. από €38,8 εκατ.

Ο συνολικός κύκλος εργασιών ανήλθε σε €503,8 εκατ. από €531,3 εκατ.

Στις 29 Απριλίου, ανακοινώθηκε ότι τα κέρδη της εταιρείας ανήλθαν το 2025 στα €10,2 εκατ. αλλά δεν αφορούσαν ενοποιημένες καταστάσεις.