Αυξημένα κατά 17% τα κέρδη Κ. Kythreotis για το 2025

Διψήφια αύξηση που έφθασε το 16,6% σημειώθηκε στα κέρδη της Κ. Kythreotis Holdings το 2025 λόγω του αυξημένου κύκλου εργασιών και κερδών στις δίκαιες αξίες των επενδυτικών ακινήτων.

Όπως ανακοινώθηκε στο ΧΑΚ, το κέρδος του Συγκροτήματος για το έτος είναι αυξημένο κατά €308,5 χιλ. καθώς από €1,9 εκατ. το 2024, έφθασε €2,2 εκατ. το 2025.

Τα εισοδήματα του Συγκροτήματος το 2025 παρουσίασαν αύξηση €2,7 εκατ. ή 12,1% από €22,1 εκατ. σε €24,8 εκατ. λόγω αυξημένων πωλήσεων στον τομέα ετοίμου σκυροδέματος και στον τομέα λατόμησης.

Το μικτό κέρδος του Συγκροτήματος παρουσιάζει αύξηση κατά €736 χιλ. ή 20,8% από €3,5 εκατ. σε €4,3 εκατ. ως αποτέλεσμα οικονομιών κλίμακας συνέπεια του αυξημένου όγκου πωλήσεων.

Μπουμ στην αύξηση εξόδων

Τα έξοδα πωλήσεων και προώθησης του Συγκροτήματος αυξήθηκαν κατά €96,3 χιλ. ή 87,1% από €110,5 χιλ. σε €206,8 χιλ. κυρίως λόγω της ζημιάς απομείωσης χρηματοοικονομικών περιουσιακών στοιχείων.

Τα έξοδα διοικητικής λειτουργίας του Συγκροτήματος παρουσίασαν αύξηση €643 χιλ. ή 46,6% από €1,4 εκατ. σε €2 εκατ. κυρίως λόγω διοικητικού προστίμου.

Τα άλλα έσοδα του Συγκροτήματος μειώθηκαν κατά €28,6 χιλ. από €114,4 χιλ. σε €85,8 χιλ.

Τα άλλα κέρδη του Συγκροτήματος αυξήθηκαν κατά €569,8 χιλ. από κέρδος €5,5 χιλ. σε κέρδος €575,3 χιλ. λόγω κερδών στις δίκαιες αξίες των επενδυτικών ακινήτων.

Τα χρηματοδοτικά έξοδα του Συγκροτήματος μειώθηκαν κατά €10,7 χιλ. ή 170% από €62,9 χιλ. σε €52,2 χιλ. λόγω μειωμένων αναγκών σε κεφάλαιο κίνησης.