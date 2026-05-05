Πυρκαγιές: Επικαιροποιήθηκε το Σχέδιο εκκένωσης «Πολύβιος» και προγραμματίστηκαν ασκήσεις ανά το Παγκύπριο (πίνακας)

Η έναρξη της αντιπυρικής περιόδου (1η Μαΐου) βρίσκει την Πολιτική Άμυνα στην υλοποίηση σειράς μέτρων για ενίσχυση της ανθεκτικότητας, και συγκεκριμένα των εκκενώσεων κοινοτήτων, απέναντι σε περιστατικά πυρκαγιών. Μετά τις σοβαρές αδυναμίες που εντοπίστηκαν κατά τη μεγάλη πυρκαγιά της Λεμεσου τον περασμένο Ιούλιο, το Σχέδιο εκκένωσης «Πολύβιος» επικαιροποιήθηκε για όλες τις κοινότητες των επαρχιών. Οι αναθεωρήσεις ολοκληρώθηκαν στα μέσα Απριλίου. Την ίδια ώρα προγραμματίζονται ασκήσεις εκκένωσης ανά το Παγκύπριο, ώστε να εμπεδοθούν στην πράξη όσα προνοεί το ενημερωμένο πρωτόκολλο.

«Σκοπός των επιτόπιων συναντήσεων για την αναθεώρηση του Σχεδίου «Πολύβιος», καθώς και των ασκήσεων εκκένωσης που προγραμματίζονται το επόμενο διάστημα είναι η βέλτιστη δυνατή προετοιμασία των Τοπικών Αρχών για σωστή ανταπόκριση σε ενδεχόμενα περιστατικά πυρκαγιών ενόψει της αντιπυρικής περιόδου, καθώς και ο συντονισμός με τις αρμόδιες Υπηρεσίες του Κράτους», σύμφωνα με ανακοίνωση του Υπουργείου Εσωτερικών.

Πλήρης επικαιροποίηση του «Πολύβιος»

Για σκοπούς κατάλληλης προετοιμασίας και καλύτερου συντονισμού, η Δύναμη Πολιτικής Άμυνας πραγματοποίησε τους προηγούμενους μήνες επισκέψεις σε όλες τις κοινότητες παγκύπρια, όπου σε συνεργασία και συνεννόηση με τα Κοινοτικά Συμβούλια, αναθεωρήθηκε το Σχέδιο «Πολύβιος». Για την επικαιροποίηση του Σχεδίου λήφθηκαν υπόψη οι ιδιαιτερότητες κάθε κοινότητας, ενώ καθορίστηκαν οι διαδικασίες βάσει των αναγκών, όπως υποδείχθηκαν από τους εκπροσώπους των Κοινοτικών Συμβουλίων.

Ασκήσεις εκκένωσης σε κοινότητες

Κατά τον μήνα Μάιο έχουν προγραμματιστεί ασκήσεις εκκένωσης σε κοινότητες σε όλες τις Επαρχίες, οι οποίες εντάσσονται στον ευρύτερο σχεδιασμό της Πολιτείας για την πρόληψη και την αποτελεσματική διαχείριση εκτάκτων αναγκών.

Στόχος είναι η βελτίωση του επιχειρησιακού συντονισμού μεταξύ των αρμόδιων Υπηρεσιών, η περαιτέρω ενίσχυση της συνεργασίας με τις Τοπικές Αρχές, καθώς και η εξοικείωση των πολιτών με τη διαδικασία εκκένωσης.

«Η συμβολή των πολιτών σε αυτές τις δραστηριότητες είναι καθοριστικής σημασίας για την αποτελεσματική αντιμετώπιση καταστάσεων έκτακτης ανάγκης και την προστασία της ανθρώπινης ζωής, της περιουσίας και του φυσικού περιβάλλοντος», σύμφωνα με το Υπουργείο Εσωτερικών.

Εκκρεμεί το Σύστημα Προειδοποίησης

Σε σχέση με το πολυαναμενόμενο σύστημα έγκαιρης προειδοποίησης, το Υφυπουργείο Έρευνας, Καινοτομίας και Ψηφιακής Πολιτικής, το οποίο παρακολουθεί μαζί με την Πολιτική Άμυνα την υλοποίηση, ανέφερε στον «Π», για σκοπούς προηγούμενου ρεπορτάζ, ότι στόχος είναι να είναι διαθέσιμο στους πολίτες την πρώτη εβδομάδα Ιουνίου. Σε επισήμανσή μας ότι από πλευράς Πολιτικής Άμυνας λέχθηκε στις 18 Μαρτίου στη Βουλή ότι τον Ιούνιο το Σύστημα θα λειτουργήσει «πιλοτικά» και σε ερώτηση τι σημαίνει αυτό ως προς τη λειτουργία του, η διαβεβαίωση που λάβαμε από το Υφυπουργείο είναι ότι «αναμένεται να είναι σε πλήρη λειτουργία».

Πάντως καλά ενημερωμένη πηγή υπέδειξε στον «Π» ότι με βάση την προκήρυξη της προσφοράς ανάληψης του έργου από τον ανάδοχο, αλλά και με βάση το συμβόλαιο, το Σύστημα θα λειτουργήσει στην αρχή πιλοτικά, ωστόσο αυτό δεν θα εμποδίζει από το να είναι διαθέσιμο σε περίπτωση κρίσης. Την ίδια ώρα δεν απέκλεισε το να εντοπιστούν στην αρχική «πιλοτική φάση» ορισμένα προβλήματα και να διορθωθούν άμεσα. Συνεπώς αυτό που απομένει να ξεκαθαρίσει στη συνέχεια είναι εάν τα τυχόν προβλήματα του Συστήματος θα διορθωθούν πριν από μία κρίση πυρκαγιάς, όπου οι πολίτες θα χρειαστούν το Σύστημα για εκκενώσεις.

Προσωρινές λύσεις

Στο μεταξύ, η Πολιτική Άμυνα έχει μεριμνήσει για προσωρινές λύσεις. Παραχώρησε ασυρμάτους στα συμπλέγματα και σε ορισμένες κοινότητες αυξημένης επικινδυνότητας. Έχουν τύχει εκπαίδευσης οι κοινοτάρχες για τη χρήση τους, για να μπορεί να επικοινωνεί πιο εύκολα μαζί τους η Πολιτική Άμυνα κατά την κρίση πυρκαγιάς. Την ίδια ώρα έχουν δημιουργηθεί μέσω της ATHK κάποιες «ομάδες κοινοτήτων» για αποστολή μηνυμάτων. Επίσης ζητήθηκε από τις κοινότητες να δημιουργήσουν ομάδες μέσω του «Viber» ή του «WhatsApp», για να λαμβάνουν οι κάτοικοι τις οδηγίες της Πολιτικής Άμυνας.

Αποψίλωση χόρτων

Από την πλευρά τους, οι Επαρχιακές Διοικήσεις έχουν προκηρύξει διαγωνισμούς και υλοποιείται ο καθαρισμός των χόρτων και της άγριας βλάστησης, τα οποία λόγω των φετινών, έντονων βροχοπτώσεων είναι αυξημένα. Ο στόχος είναι να ολοκληρωθούν οι εργασίες μέχρι το τέλος Μαΐου. Αξίζει να τονιστεί ότι φέτος το Υπουργείο Εσωτερικών παραχωρεί επιπρόσθετες πιστώσεις στα συμπλέγματα υπηρεσιών κοινοτήτων, για να προβούν σε καθαρισμούς εγκαταλειφθείσας γεωργικής γης σε ακτίνα περίπου 200 μέτρων γύρω από τις κοινότητες. Σε ερώτηση που έγινε στη Βουλή στις 18 Μαρτίου, για το τι θα γίνει εάν οι Τοπικές Αρχές δεν προβούν σε αυτούς τους καθαρισμούς, εκπρόσωπος του Υπουργείου Εσωτερικών ανέφερε χαρακτηριστικά ότι οι Επαρχιακές Διοικήσεις θα «κυνηγήσουν» τα συμπλέγματα κοινοτήτων, για να υλοποιήσουν τις αποφάσεις και να απορροφήσουν τις πιστώσεις, κάτι το οποίο θα πρέπει να εξακριβωθεί στη συνέχεια.

«Crash test»

Ο φετινός βαθμός ετοιμότητας των Υπηρεσιών του Υπουργείου Εσωτερικών και η αξιολόγησή της στο πεδίο των πυρκαγιών τους προσεχείς μήνες θα είναι ένα «crash test» πριν να λάβει το χρίσμα του «Υπουργείου Εσωτερικών και Πολιτικής Προστασίας», θέτοντας, μετά την ψήφιση από τη Βουλή των σχετικών νομοσχεδίων, υπό την ομπρέλα του τις κρίσιμες υπηρεσίες διαχείρισης κρίσεων, όπως η Πυροσβεστική, η Πολιτική Άμυνα και το Τμήμα Δασών.