*Κωνσταντίνος Κουρούγιαννης, PhD, CFA, Πρόεδρος, CFA Society Cyprus

Η Συμμαχία για τη Χρηματοοικονομική Εκπαίδευση στην Κύπρο, υπό την ηγεσία του CFA Society Cyprus, είναι μια πρωτοβουλία που φέρνει κοντά την ακαδημαϊκή κοινότητα, τον επενδυτικό κλάδο και την κοινότητα του CFA, με στόχο την ενίσχυση της ποιότητας της χρηματοοικονομικής εκπαίδευσης στην Κύπρο και τη γεφύρωση του χάσματος μεταξύ θεωρητικής μάθησης και πρακτικής εφαρμογής. Μέσα από κοινές δράσεις όπως εκδηλώσεις καριέρας, διαλέξεις προσκεκλημένων ομιλητών, καθοδήγηση (mentorship) και συμμετοχή σε παγκόσμιες πρωτοβουλίες του CFA Institute (όπως το CFA Institute Research Challenge), η Συμμαχία επιδιώκει να εφοδιάσει τους φοιτητές με τις τεχνικές δεξιότητες, το ηθικό υπόβαθρο και τη γνώση του κλάδου που απαιτούνται για την επιτυχία σε ένα ολοένα και πιο ανταγωνιστικό χρηματοοικονομικό περιβάλλον.

Στις 14 Μαΐου 2026, στις 17:00, το CFA Society Cyprus διοργανώνει την πρώτη ετήσια διαδικτυακή εκδήλωση καριέρας, με στόχο να φέρει σε επαφή φοιτητές πανεπιστημίων, υποψήφιους του CFA Program και νέους επαγγελματίες με το CFA Institute, το CFA Society Cyprus και κορυφαίους εργοδότες στην Κύπρο. Η Εκδήλωση Καριέρας του CFA Society Cyprus αποσκοπεί στην παροχή πληροφόρησης για το πρόγραμμα CFA και το επάγγελμα του χρηματοοικονομικού αναλυτή, ενώ παράλληλα αναδεικνύει επαγγελματικές διαδρομές στον χρηματοοικονομικό τομέα. Η εκδήλωση αυτή αποτελεί άμεση έκφραση της Συμμαχίας, συγκεντρώνοντας βασικούς φορείς σε μια κοινή πλατφόρμα για να ενημερώσουν τη νέα γενιά επαγγελματιών στον χρηματοοικονομικό τομέα στην Κύπρο.

Οι σημαντικότεροι στόχοι αυτής της Συμμαχίας για τη Χρηματοοικονομική Εκπαίδευση στην Κύπρο παρουσιάζονται πιο κάτω:

1. Διοργάνωση της Ετήσιας Εκδήλωσης Καριέρας του CFA Society Cyprus

Φέτος, το CFA Society Cyprus διοργανώνει την Εκδήλωση Καριέρας, με στόχο τη θεσμοθέτηση μιας ετήσιας εκδήλωσης που θα φέρνει κοντά το CFA Institute, το CFA Society Cyprus, τα τοπικά πανεπιστήμια και εργοδότες που προσφέρουν ευκαιρίες καριέρας στον χρηματοοικονομικό τομέα. Η πρωτοβουλία αυτή αποσκοπεί στην ενίσχυση της προβολής του τίτλου CFA, του παγκόσμιου προτύπου στον χρηματοοικονομικό τομέα, στη σύνδεση νέων ταλέντων με εργοδότες του κλάδου και τη δημιουργία μελλοντικών υποψηφίων και μελών.

Το Πρόγραμμα CFA έχει εξελιχθεί σημαντικά με τα χρόνια και είναι ευθυγραμμισμένο με τις ανάγκες της αγοράς, με την πιο πρόσφατη και σημαντική εξέλιξη να είναι η εισαγωγή τριών εξειδικευμένων κατευθύνσεων στο Επίπεδο ΙΙΙ: Portfolio Management, Private Wealth και Private Markets. Η Εκδήλωση Καριέρας του CFA Society Cyprus θα προσφέρει μια μοναδική ευκαιρία σε νέους επαγγελματίες και φοιτητές να ακούσουν τον κεντρικό ομιλητή του CFA Institute, ο οποίος συμμετέχει ενεργά στην ανάπτυξη του προγράμματος σπουδών του CFA.

Το Διοικητικό Συμβούλιο του CFA Society Cyprus συμμετέχει ενεργά σε εκδηλώσεις καριέρας πανεπιστημίων και προσκαλείται τακτικά να πραγματοποιεί ειδικές παρουσιάσεις για το πρόγραμμα CFA και τις επαγγελματικές ευκαιρίες στον χρηματοοικονομικό τομέα. Αυτά τα δύο κανάλια επικοινωνίας αλληλοσυμπληρώνονται, συνδυάζοντας την άμεση επαφή με φοιτητές σε εκδηλώσεις καριέρας και πιο δομημένες ενημερωτικές παρουσιάσεις εντός των πανεπιστημίων. Οι δράσεις αυτές θα συνεχιστούν, με στόχο την εμβάθυνση των σχέσεων με τα ακαδημαϊκά ιδρύματα, την ενίσχυση της αναγνωρισιμότητας του τίτλου CFA και τη στήριξη των φοιτητών στη μετάβαση τους σε επαγγελματικές σταδιοδρομίες στον χρηματοοικονομικό τομέα.

1. Στήριξη της Συμμετοχής Πανεπιστημίων στο CFA Institute Research Challenge

Ένας ακόμη σημαντικός στόχος της Συμμαχίας είναι η συνέχιση και ενίσχυση της στήριξης προς τα τοπικά πανεπιστήμια που συμμετέχουν στο CFA Institute Research Challenge, μέσω καθοδήγησης, από μέλη του Συνδέσμου μας, κάτοχους του τίτλου CFA και πρόσβασης σε τεχνογνωσία και επαγγελματική καθοδήγηση καθ’ όλη τη διάρκεια του διαγωνισμού. Η πρωτοβουλία αυτή στοχεύει στην ενίσχυση των πρακτικών δεξιοτήτων των φοιτητών στην ανάλυση μετοχών, στη χρηματοοικονομική ανάλυση, τη συγγραφή εκθέσεων και την παρουσίαση σε κριτές από τον χρηματοοικονομικό τομέα, ενώ παράλληλα ενισχύει τη συνεργασία μεταξύ ακαδημαϊκής κοινότητας και αγοράς.

Ο διαγωνισμός διοργανώνεται με επιτυχία από το CFA Society Cyprus για περισσότερα από 12 χρόνια και υποστηρίζεται από κορυφαίους εργοδότες στην Κύπρο, οι οποίοι προσφέρουν ευκαιρίες πρακτικής άσκησης σε φοιτητές που συμμετέχουν στον διαγωνισμό. Η πρόκριση του Πανεπιστημίου Κύπρου, νικητή του τοπικού διαγωνισμού του 2026, στον περιφερειακό τελικό της περιοχής ΕΜΕΑ (Ευρώπη, Μέση Ανατολή και Αφρική) αποτελεί απόδειξη του υψηλού επιπέδου στο οποίο έχει φθάσει ο τοπικός διαγωνισμός. Πέρα από τον παγκόσμιο διαγωνισμό CFA Institute Research Challenge, το CFA Society Cyprus στηρίζει επίσης τη συμμετοχή της νικήτριας ομάδας στο Regional Societies Research Challenge, έναν ανεξάρτητο διαγωνισμό που διοργανώνεται από το CFA Society Emirates σε συνεργασία με άλλα societies της περιοχής.

2. Συνεργασία με Πανεπιστήμια για διοργάνωση Σεμιναρίων, Διαδικτυακών Εκδηλώσεων και Διαλέξεων από Επαγγελματίες του Κλάδου

Ακόμη ένας στόχος του CFA Society Cyprus είναι η συνεργασία με πανεπιστήμια για τη συνδιοργάνωση σεμιναρίων και διαδικτυακών εκδηλώσεων πάνω σε σύγχρονα θέματα του επενδυτικού επαγγέλματος, όπως η βιωσιμότητα και οι επενδύσεις ESG, η τεχνητή νοημοσύνη στη διαχείριση επενδύσεων, η διαχείριση χαρτοφυλακίων, η διαχείριση κινδύνων και οι αναδυόμενες παγκόσμιες τάσεις, ενώ παράλληλά προωθείται η ενημέρωση γύρω από τον Κώδικα Δεοντολογίας και τα Πρότυπα Επαγγελματικής Συμπεριφοράς του CFA Institute. Επιπρόσθετα, το CFA Society Cyprus θα συνεχίσει να προωθεί τη συμβολή των μελών του σε πανεπιστημιακές διαλέξεις, μεταφέροντας γνώσεις από τη σκοπιά του επαγγελματία της αγοράς και γεφυρώνοντας το χάσμα μεταξύ ακαδημαϊκής θεωρίας και πρακτικής εφαρμογής. Η συνεχής αυτή συνεργασία ενισχύει την ακαδημαϊκή εμπειρία των φοιτητών, ισχυροποιεί τις θεσμικές συνεργασίες και ενδυναμώνει τον ρόλο του Συνδέσμου στην προώθηση της επαγγελματικής αριστείας και της ηθικής συμπεριφοράς στον χρηματοοικονομικό τομέα.

Δομή της Διαδικτυακής Εκδήλωσης Καριέρας του CFA Society Cyprus

Η Εκδήλωση Καριέρας του CFA Society Cyprus αποτελεί μια πολυδιάστατη εκδήλωση με ευρύ φάσμα παρουσιάσεων και συζητήσεων, που ξεκινά με χαιρετισμό από τον Πρόεδρο του CFA Society Cyprus και ακολουθεί κεντρική παρουσίαση από τον Rob Langrick, CFA, CIPM, Chief Product Advocate του CFA Institute, ο οποίος θα παρουσιάσει αναλυτικά τη δομή του προγράμματος CFA, τις δεξιότητες που αναπτύσσουν οι υποψήφιοι και το πώς ο τίτλος ανοίγει ευκαιρίες καριέρας στον χρηματοοικονομικό τομέα. Το CFA Society Cyprus θα παρουσιάσει το ρόλο του στη στήριξη της τοπικής ακαδημαϊκής κοινότητας και της χρηματοοικονομικής εκπαίδευσης στην Κύπρο γενικότερα, καθώς και τις επαγγελματικές ευκαιρίες που υπάρχουν στην Κύπρο για υποψηφίους και κατόχους του τίτλου CFA.

Στη συνέχεια, η εκδήλωση θα περιλαμβάνει σειρά πεντάλεπτων παρουσιάσεων από σημαντικούς εργοδότες στην Κύπρο, οι οποίοι θα παρουσιάσουν τον οργανισμό τους και ευκαιρίες απασχόλησης για απόφοιτους ή νεαρούς επαγγελματίες, που είναι διαθέσιμες για υποψηφίους CFA. Η εκδήλωση θα ολοκληρωθεί με ανοικτή συζήτηση και ερωτήσεις από το κοινό, δίνοντας την ευκαιρία στους συμμετέχοντες να υποβάλουν τις ερωτήσεις τους στον κεντρικό ομιλητή του CFA Institute, στους εργοδότες και στους εκπροσώπους του κλάδου.

Η Συμμαχία για τη Χρηματοοικονομική Εκπαίδευση στην Κύπρο φέρνει κοντά το CFA Institute, το CFA Society Cyprus, την ακαδημαϊκή κοινότητα και τον χρηματοοικονομικό κλάδο με σκοπό τη δημιουργία ενός ισχυρότερου και ηθικά θεμελιωμένου χρηματοοικονομικού επαγγέλματος στην Κύπρο, με επίκεντρο τον Κώδικα Δεοντολογίας και τα Πρότυπα Επαγγελματικής Συμπεριφοράς του CFA Institute. Με τη σύνδεση πανεπιστημίων, νέων επαγγελματιών και εργοδοτών, η Διαδικτυακή Εκδήλωση Καριέρας του CFA Society Cyprus στηρίζει την ανάπτυξη του χρηματοοικονομικού οικοσυστήματος της Κύπρου.

Οι εγγραφές για τη Διαδικτυακή Εκδήλωση Καριέρας του CFA Society Cyprus μπορούν να πραγματοποιηθούν μέσω του πιο κάτω συνδέσμου:

Eγγραφή μέσω zoom: Διαδικτυακή Εκδήλωση Καριέρας CFA Society Cyprus

Ημερομηνία: 14 Μαΐου 2026

Ώρα: 17:00

Γλώσσα: Αγγλικά