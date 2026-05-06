Hermes Airports: Μείωση 16% στην επιβατική κίνηση Απριλίου, ισχυρή η αεροπορική συνδεσιμότητα

Με αφορμή αναφορές που γίνονται το τελευταίο διάστημα σχετικά με την επιβατική κίνηση, η Hermes Airports, παραθέτει τα πραγματικά δεδομένα σχετικά με την επιβατική κίνηση και την αεροπορική συνδεσιμότητα της χώρας.

Όπως σημειώνει, ο Απρίλιος του τρέχοντος έτους έκλεισε με μείωση 16% σε σχέση με τον αντίστοιχο μήνα του 2025, δηλαδή μείωση 95,000 αφικνούμενων επιβατών σε απόλυτους αριθμούς. Ο μέσος δείκτης πληρότητας των αεροσκαφών το Απρίλιο ήταν και για τα δύο αεροδρόμια στο 76% σε σχέση με 83% που ήταν την ίδια περίοδο πέρσι.

Αναφορικά με τον προγραμματισμό των πτήσεων από τις αεροπορικές εταιρείες για την τρέχουσα θερινή σεζόν (Απρίλιος-Οκτώβριος) έχουν προκύψει ορισμένες αναπροσαρμογές, με τη μείωση στις συνολικές θέσεις να μην υπερβαίνει το 5% (600 χιλιάδες θέσεις), την στιγμή που για τον Σεπτέμβριο ανακοινώθηκαν ενισχυμένα πτητικά προγράμματα.

Η εκτιμώμενη απώλεια επιβατών για την περίοδο αυτή κυμαίνεται στο 9% δηλαδή περίπου 450,000 αφικνούμενοι επιβάτες. Ενθαρρυντικό είναι το γεγονός ότι τις τελευταίες 15 μέρες, δηλαδή από τις 20 Απριλίου και μετά, οι δείκτες πληρότητας των αφίξεων κυμάνθηκαν μεταξύ 80%-85%, ενώ στις κύριες τουριστικές αγορές όπως το Ηνωμένο Βασίλειο και η Πολωνία οι δείκτες πληρότητας ξεπερνούν το 90%.

Όπως τονίζεται, η συνδεσιμότητα της χώρας παραμένει ισχυρή με 54 αεροπορικές εταιρείες να εκτελούν πτήσεις από και προς τα κυπριακά αεροδρόμια σε 165 προορισμούς σε 42 χώρες. Σημαντική παράμετρος είναι ότι στην συντριπτική πλειοψηφία τους, οι αλλαγές στο πτητικό πρόγραμμα δεν αφορούν κατάργηση δρομολογίων, αλλά μείωση εβδομαδιαίας συχνότητας πτήσεων.

Ενδεικτικά, προς τα αεροδρόμιά μας για τον μήνα Μάιο από την αγορά του Ηνωμένου Βασιλείου οι πτήσεις που πραγματοποιούνται κατά μέσο όρο ανέρχονται σε 30 την ημέρα με δείκτη πληρότητας αφικνούμενων επιβατών 92%, Ισραήλ 20 πτήσεις την ημέρα με δείκτη πληρότητας αφικνούμενων επιβατών 60%, Πολωνία 9 πτήσεις την ημέρα με δείκτη πληρότητας αφικνούμενων επιβατών 93% και Γερμανία 8 πτήσεις την ημέρα με δείκτη πληρότητας αφικνούμενων επιβατών 86%.

Τόσο μέσα από τις απευθείας επαφές με τις αεροπορικές εταιρείες και τους οργανωτές ταξιδιών όσο και από τις προωθητικές ενέργειες των εταιρειών, σημειώνεται, διαπιστώνεται η ύπαρξη αρκετών προσφορών για την καλοκαιρινή περίοδο με στόχο την ενθάρρυνση των επιβατών να επιλέξουν τη χώρα μας ως τον επόμενό τους προορισμό ή και το αντίστροφο για το κυπριακό κοινό.

Σε ότι αφορά το ζήτημα της επάρκειας καυσίμων, παρακολουθείται το θέμα σε στενή συνεργασία με τις αεροπορικές εταιρείες, το κράτος, καθώς και την εφοδιαστική αλυσίδα των καυσίμων στα κυπριακά αεροδρόμια και έχουν ληφθεί διαβεβαιώσεις ότι υπάρχουν επαρκή αποθέματα, ενώ σε καμία περίπτωση δεν έχουν επηρεαστεί τα πτητικά προγράμματα των εταιρειών λόγω των καυσίμων.

Η Hermes Airports συνεχίζει να παρακολουθεί την κατάσταση και θα επανέλθει με νεότερη ενημέρωση, εφόσον αυτό κριθεί απαραίτητο, με στόχο τη συνεχή και έγκυρη ενημέρωση του κοινού και των εμπλεκόμενων φορέων.

«Αναγνωρίζουμε ότι η φετινή είναι μια διαφορετική χρονιά με προκλήσεις έπειτα από δύο συνεχόμενη έτη με ρεκόρ τόσο στον τουρισμό όσο και στην επιβατική κίνηση. Σε αυτό το περιβάλλον, οφείλουμε να κινηθούμε συντονισμένα, με ρεαλισμό, αλλά και αποφασιστικότητα, ώστε να αναστρέψουμε το κλίμα και να ενισχύσουμε τη ζήτηση. Η διατήρηση της υφιστάμενης συνδεσιμότητας, η στοχευμένη προβολή στις κύριες τουριστικές αγορές, η ουσιαστική στήριξη των αεροπορικών εταιρειών και η στρατηγική επέκταση της τουριστικής περιόδου αποτελούν κρίσιμες προτεραιότητες. Μέσα από συλλογική προσπάθεια και έγκαιρες παρεμβάσεις, μπορούμε να αξιοποιήσουμε τις δυνατότητες της χρονιάς, να μετριάσουμε τις πιέσεις και να θέσουμε τις βάσεις για βιώσιμη ανάπτυξη τα επόμενα χρόνια», καταλήγει.