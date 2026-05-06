Στις εργασίες τεχνικής επιτροπής της ILO για Τεχνητή Νοημοσύνη συμμετείχε η ΟΕΒ

Την ανάγκη για μια ισορροπημένη και ρεαλιστική προσέγγιση στην υιοθέτηση της Τεχνητής Νοημοσύνης, υποστήριξε η Ομοσπονδία Εργοδοτών και Βιομηχάνων (ΟΕΒ), κατά την συμμετοχή της στις εργασίες τεχνικής επιτροπής της Διεθνούς Οργάνωσης Εργασίας (ILO), για την Τεχνητή Νοημοσύνη στη Μεταποιητική Βιομηχανία η οποία πραγματοποιήθηκε στη Γενεύη.

Μια προσέγγιση, σύμφωνα με ανακοίνωση της ΟΕΒ, που να διασφαλίζει την ανταγωνιστικότητα και τη βιώσιμη ανάπτυξη των επιχειρήσεων, υποστηρίζοντας ταυτόχρονα την αναβάθμιση των δεξιοτήτων των εργαζομένων και την ομαλή προσαρμογή τους στα νέα τεχνολογικά δεδομένα.

Η ΟΕΒ αναφέρει ότι είχε την ευκαιρία να μεταφέρει τις θέσεις της κυπριακής επιχειρηματικότητας στον διεθνή διάλογο για το μέλλον της εργασίας στην εποχή της Τεχνητής Νοημοσύνης και προσθέτει ότι η συμμετοχή της σε υψηλού επιπέδου διεθνείς τριμερείς επιτροπές εμπειρογνωμόνων, αποτελεί ένα ακόμα δείγμα της αναγνώρισης της ΟΕΒ, όχι μόνο σε ευρωπαϊκό επίπεδο αλλά και διεθνώς.

Προσθέτει ότι αντικείμενό της Επιτροπής στην οποία την ΟΕΒ εκπροσώπησε ο Λειτουργός του Τμήματος Επιχειρηματικής Ανάπτυξης, Μάρκος Καλλής, ήταν η εξέταση του τρόπου με τον οποίο η αξιοποίηση της Τεχνητής Νοημοσύνης επηρεάζει την παραγωγικότητα, την απασχόληση, τις δεξιότητες, τις συνθήκες εργασίας και την ομαλή μετάβαση της βιομηχανίας.

Αναφέρει ότι η συζήτηση επικεντρώθηκε σε ζητήματα πρακτικής σημασίας για τις επιχειρήσεις και την αγορά εργασίας.

Σύμφωνα με την ΟΕΒ, το τελικό κείμενο περιλαμβάνει μεταξύ άλλων κατευθύνσεις για την ανάγκη διαμόρφωσης συνεκτικών πολιτικών για την ΤΝ και τη βιομηχανία, την ενίσχυση της παραγωγικότητας και της καινοτομίας, την ανάπτυξη δεξιοτήτων και την προώθηση της διά βίου μάθησης, τη στήριξη των μικρομεσαίων επιχειρήσεων, την ενίσχυση του κοινωνικού διαλόγου, την αναβάθμιση των ψηφιακών υποδομών, τη βελτίωση της πρόσβασης σε χρηματοδότηση, την προστασία των προσωπικών δεδομένων και την προώθηση της συμπερίληψης.

Πηγή: ΚΥΠΕ

