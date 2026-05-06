Στα 10.585 άτομα αυξήθηκαν οι άνεργοι τον Απρίλιο

Νέα αύξηση παρουσίασε τον Απρίλιο του 2026 ο αριθμός των ανέργων, σύμφωνα με στοιχεία που δημοσίευσε την Τετάρτη η Στατιστική Υπηρεσία.

Με βάση τα στοιχεία που τηρούνται στα Επαρχιακά Γραφεία Εργασίας, ο αριθμός των εγγεγραμμένων ανέργων στο τέλος Απριλίου 2026 ανήλθε σε 8.962 άτομα. Με βάση τα εποχικά διορθωμένα στοιχεία, τα οποία αποτυπώνουν την τάση της ανεργίας, ο αριθμός των εγγεγραμμένων ανέργων τον Απρίλιο 2026 αυξήθηκε στα 10.585 άτομα, σε σύγκριση με 10.316 τον προηγούμενο μήνα.

Σε σύγκριση με τον Απρίλιο 2025 καταγράφηκε αύξηση κατά 844 άτομα ή 10,4%. Η αύξηση αυτή αποδίδεται κυρίως στους τομείς των υπηρεσιών παροχής καταλύματος και υπηρεσιών εστίασης, των διοικητικών και υποστηρικτικών δραστηριοτήτων, των μεταφορών και των επαγγελματικών, επιστημονικών και τεχνικών δραστηριοτήτων.