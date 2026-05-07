5* Premium All-Inclusive Imperial Island Resort: Μία όαση οικογενειακών αναμνήσεων άνοιξε στην Πάφο

Μία όαση κρύβεται στην Πάφο, εκεί που το μπλε της θάλασσας συναντά τον ήλιο. Η δροσιά από το γρασίδι και τις φοινικιές στους εκτενείς κήπους του ανακαινισμένου 5* Premium All-Inclusive Imperial Island Resort, ενώνεται με τη δροσιά της θάλασσας στην ακτή του αρχαίου λιμανιού, δημιουργώντας ένα μικρό παράδεισο.

Με όραμα την ολοκληρωμένη εμπειρία διακοπών και σε αρμονία με τη φύση και τον περιβάλλοντα χώρο, το Imperial Island Resort της Louis Hotels άνοιξε ξανά τις Elegant Collection πόρτες του στις 3 Μαΐου. Συνδυάζοντας αυθεντική φιλοξενία, σύγχρονη αισθητική σε παστέλ χρωματισμούς και χαλαρή, παραθαλάσσια ατμόσφαιρα, γίνεται ο must οικογενειακός προορισμός του φετινού καλοκαιριού.

Ο σχεδιασμός και η διακόσμηση έχουν την υπογραφή του γνωστού ελληνικού αρχιτεκτονικού γραφείου AUDO, που φρόντισε να δημιουργήσει ξεχωριστές γωνιές για κάθε μέλος της οικογένειας, με φόντο τη γαλάζια θάλασσα και τη χρυσή ακτή, ώστε κάθε στιγμή να είναι μοναδική.

Η αισθητική αναβάθμιση όλων των χώρων είναι αμέσως ευδιάκριτη, με το που φτάνει ο ταξιδιώτης στο Resort, με τα ολοκαίνουρια δωμάτια και σουίτες 5 αστέρων να αποτελούν σημείο αναφοράς.

Με επίκεντρο την οικογενειακή εμπειρία, το Premium All-Inclusive resort ξεχωρίζει για τις ολοκληρωμένες παροχές του για παιδιά και εφήβους. Το πλήρως οργανωμένο kids club προσφέρει καθημερινές δραστηριότητες, δημιουργικό παιχνίδι και ψυχαγωγία για τους μικρούς επισκέπτες σε ένα ασφαλές και χαρούμενο περιβάλλον. Παράλληλα, το ειδικά σχεδιασμένο teens club δίνει στους εφήβους τον δικό τους χώρο για διασκέδαση, κοινωνικοποίηση και δραστηριότητες που ανταποκρίνονται στα ενδιαφέροντά τους, μετατρέποντας τις διακοπές σε μια πραγματικά ξεχωριστή εμπειρία για κάθε ηλικία.

Τις αποδράσεις στις πισίνες, στο Helio spa και στο γυμναστήριο διαδέχονται οι γαστρονομικές απολαύσεις στο αναβαθμισμένο εστιατόριο FIKI, το κεντρικό εστιατόριο Vela και το Pygmalion Handmade Burgers, τα οποία, σε συνδυασμό με το Gaia μπαρ, συμπληρώνουν ένα παζλ μοναδικών αναμνήσεων.

Οι φετινές διακοπές στο 5* Imperial Island Resort ξεκινούν με 35% έκπτωση και δωρεάν διανυκτερεύσεις.

