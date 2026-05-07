Eurobank: Κέρδη 103 εκατ. ευρώ στην Κύπρο το α’ τρίμηνο

Η Eurobank ανακοίνωσε καθαρό κέρδος 103 εκατ. ευρώ για το πρώτο τρίμηνο του 2026 από τη δραστηριότητά της στην Κύπρο, μέσω της Eurobank Ltd, με τα καθαρά έσοδα από τόκους να ανέρχονται στα 187 εκατ. ευρώ και τα έσοδα από προμήθειες στα 45 εκατ. ευρώ. Το κόστος προς βασικά έσοδα διαμορφώθηκε στο 36,9%.

Σύμφωνα με την παρουσίαση αποτελεσμάτων, τα κέρδη στην Κύπρο υποστηρίχθηκαν και από τη συνέχιση της εξυγίανσης του οργανωτικού μοντέλου, καθώς η Eurobank αναφέρει ότι η διαδικασία εθελούσιας εξόδου για περίπου 200 εργαζόμενους ολοκληρώθηκε νωρίτερα από το προβλεπόμενο, με αναμενόμενη ετήσια εξοικονόμηση περίπου 14 εκατ. ευρώ από το δεύτερο τρίμηνο του 2026 και μετά. Στο σκέλος της ποιότητας ενεργητικού, τα ΜΕΔ παρέμειναν στο 2,7%, με κάλυψη 176%.

Σε επίπεδο ισολογισμού, τα συνολικά περιουσιακά στοιχεία της Eurobank Ltd ανήλθαν σε 28,7 δισ. ευρώ, τα καθαρά δάνεια σε 9 ,0 δισ. ευρώ και οι καταθέσεις διαμορφώθηκαν στα 23,8 δισ. ευρώ. Ο δείκτης δάνεια προς καταθέσεις βρέθηκε στο 37,3%, υποδηλώνοντας άνετη ρευστότητα και ισχυρή καταθετική βάση. Παράλληλα, ο δείκτης CET1 διατηρήθηκε στο 33,9%, πολύ υψηλότερα από τα συνήθη εποπτικά όρια, ενισχύοντας την εικόνα κεφαλαιακής επάρκειας της κυπριακής θυγατρικής.

Σε επίπεδο Ομίλου, τα προσαρμοσμένα καθαρά κέρδη του πρώτου τριμήνου ανήλθαν σε 351 εκατ. ευρώ, ενώ τα καθαρά κέρδη διαμορφώθηκαν σε 331 εκατ. ευρώ. Τα καθαρά έσοδα από τόκους έφτασαν τα 664 εκατ. ευρώ, αυξημένα κατά 4% σε ετήσια βάση, και οι προμήθειες τα 203 εκατ. ευρώ, με άνοδο 19,9%. Τα συνολικά λειτουργικά έσοδα ανήλθαν σε 877,5 εκατ. ευρώ και τα λειτουργικά έξοδα σε 330,3 εκατ. ευρώ, με τον δείκτη κόστους προς έσοδα στο 37,6%.