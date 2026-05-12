ΥΠΕΣ: 3.000 οικιστικές μονάδες στο απόθεμα κατοικιών τα επόμενα δύο χρόνια

«Πρέπει να κάνουμε πιο ελκυστικές» τις επενδύσεις σε έργα προσιτής στέγης, δήλωσε ο Υπουργός Εσωτερικών, Κωνσταντίνος Ιωάννου, σχετικά με την ανάγκη για αύξηση του αριθμού των επενδύσεων στον τομέα αυτό, απαντώντας σε ερώτηση σχετικά με τα μέτρα και τις πρωτοβουλίες που λαμβάνονται σε επίπεδο ΕΕ, οι οποίες συζητήθηκαν την Τρίτη στο πλαίσιο της Άτυπης Υπουργικής Συνάντησης για τη Στέγαση στη Λευκωσία, στο πλαίσιο της Κυπριακής Προεδρίας του Συμβουλίου της ΕΕ.

Μιλώντας σε διάσκεψη Τύπου μετά την ολοκλήρωση της συνάντησης, τόσο ο Υπουργός όσο και ο Ευρωπαίος Επίτροπος Στέγασης, Νταν Γιόργκενσεν, παρουσίασαν στις δηλώσεις τους τα βήματα και τις πρωτοβουλίες που οι θεσμοί και τα κράτη μέλη της ΕΕ ευελπιστούν ότι θα ανοίξουν τον δρόμο για αύξηση των επενδύσεων σε προσιτή στέγαση. Σε αυτά περιλαμβάνονται αφενός η κινητοποίηση κεφαλαίων και η απλοποίηση της έκδοσης οικοδομικών αδειών, αλλά αφετέρου και ο περιορισμός των αρνητικών επιπτώσεων από τον αυξανόμενο αριθμό βραχυπρόθεσμων μισθώσεων.

Ο Επίτροπος εξέφρασε ιδιαίτερα ανησυχίες για την αύξηση του αριθμού των βραχυπρόθεσμων μισθώσεων. Δήλωσε ότι ο αριθμός αυτός έχει σχεδόν διπλασιαστεί μεταξύ 2018 και 2024 και ότι σε ορισμένες γειτονιές και τουριστικά σημεία το μερίδιο των βραχυπρόθεσμων μισθώσεων αντιπροσωπεύει έως και 20% του αποθέματος κατοικιών.

«Η φιλοδοξία μας να καταβάλουμε συγκεκριμένες προσπάθειες σε περιοχές που αντιμετωπίζουν προβλήματα στέγασης θα υλοποιηθεί όταν υποβάλουμε τον Νόμο μας για Προσιτή Στέγαση», εξήγησε ο Επίτροπος, απαντώντας σε ερώτηση δημοσιογράφου, και πρόσθεσε ότι το μέτρο αυτό είναι «ένας συνδυασμός της διαχείρισης ειδικά των βραχυπρόθεσμων μισθώσεων από εμάς, αλλά και ενός ευρύτερου συνόλου εργαλείων που μπορούν να χρησιμοποιήσουν τα κράτη μέλη προκειμένου να διασφαλίσουν ότι οι κανονικοί άνθρωποι με κανονικές θέσεις εργασίας μπορούν πραγματικά να ζουν εκεί που υπηρετούν».

Στις δηλώσεις του ο κ. Γιόργκενσεν εξήγησε ότι ο επερχόμενος νόμος για την προσιτή στέγαση θα δώσει στις τοπικές αρχές μια σειρά από εργαλεία για τον περιορισμό των αρνητικών επιπτώσεων των βραχυπρόθεσμων μισθώσεων σε περιοχές που αντιμετωπίζουν στεγαστική πίεση, μαζί με μέτρα για την ενίσχυση της προσιτής στέγασης σε αυτές τις περιοχές.

Αναφέρθηκε, επίσης, στην αύξηση των τιμών των κατοικιών κατά πάνω από 60% από το 2013, ενώ τα μέσα ενοίκια έχουν αυξηθεί κατά περίπου 20%, ως μια άλλη πτυχή της στεγαστικής κρίσης στην ΕΕ.

Ο Επίτροπος υπογράμμισε τη σημασία της απλούστευσης της γραφειοκρατίας για τις νέες άδειες κατοικιών και ανακαινίσεων, ώστε να επιταχυνθεί η διαδικασία για νέες κατασκευές και ανακαινίσεις σε υφιστάμενα κτίρια. Απαντώντας στο ερώτημα σχετικά με πρωτοβουλίες που μπορούν να αποφέρουν περισσότερες επενδύσεις σε οικονομικά προσιτή στέγαση, ο κ. Γιόργκενσεν δήλωσε ότι μια «πανευρωπαϊκή επενδυτική πλατφόρμα θα επιτρέψει σε διαφορετικούς παράγοντες της αγοράς να συνεργαστούν και να κινητοποιήσουν χρηματοδότηση».

Σημείωσε, εξάλλου, ότι μέσα από πρωτοβουλίες που αφορού στις επενδύσεις, φέτος θα κινητοποιηθούν επιπλέον 10 δισεκατομμύρια ευρώ από τον προϋπολογισμό της ΕΕ, ενώ τα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα έχουν δεσμευτεί να κινητοποιήσουν 375 δισεκατομμύρια ευρώ έως το 2029.

Μίλησε επίσης για την πτυχή των κρατικών ενισχύσεων, λέγοντας ότι «οι κανόνες για τις κρατικές ενισχύσεις ήταν αρκετά άκαμπτοι και τους αλλάξαμε, ώστε να είναι δυνατό για τα κράτη μέλη να υποστηρίξουν τη στέγαση με την ευρύτερη έννοια».

«Στην Ευρώπη θέλουμε μια πολιτική στέγασης που να θέτει τους ανθρώπους πάνω από το κέρδος, την κοινωνική ένταξη και την ευημερία πάνω από το κέρδος», δήλωσε ο κ. Γιόργκενσεν. Επισήμανε, δε, ότι «οι Βρυξέλλες από μόνες τους δεν θα μπορέσουν να λύσουν αυτήν την κρίση» και ανακοινώνοντας την έναρξη της Ευρωπαϊκής Συμμαχίας Στέγασης. «Θέλω οι εμπειρογνώμονες στέγασης από τα κράτη μέλη, τις περιφέρειες, τις πόλεις, τα ενδιαφερόμενα μέρη και τις τοπικές κοινότητες όχι μόνο να ακουστούν, αλλά και να διαμορφώσουν μαζί το μέλλον της στέγασης», κατέληξε.

Ιωάννου: Κίνητρα και συνεργασία δημόσιου και ιδιωτικού τομέα για την αντιμετώπιση της στεγαστικής κρίσης

Ο Υπουργός Εσωτερικών, ο οποίος προήδρευσε των συνεδριάσεων της Συνάντησης την Τρίτη, δήλωσε ότι οι συζητήσεις επικεντρώθηκαν στην επείγουσα ανάγκη αύξησης της προσφοράς κατοικιών. Σημείωσε ότι η μείωση των επενδύσεων σε κατοικίες σε ολόκληρη την Ευρώπη οφείλεται στην αύξηση του κόστους κατασκευής, τα υψηλά επιτόκια και την οικονομική αβεβαιότητα και πρόσθεσε ότι «η αντιμετώπιση αυτών των ανισορροπιών απαιτεί στοχευμένες πολιτικές παρεμβάσεις, ισχυρότερα κίνητρα και στενότερη συνεργασία μεταξύ του δημόσιου και του ιδιωτικού τομέα».

Επίσης, υπογράμμισε την ανάγκη αντιμετώπισης της «διοικητικής πολυπλοκότητας που συνεχίζει να καθυστερεί τις νέες αναπτύξεις και ανακαινίσεις», όπως είπε, διευκρινίζοντας ότι «απλοποίηση δεν σημαίνει απορρύθμιση».

Ο κ. Ιωάννου χαιρέτισε «τις πρωτοβουλίες σε ευρωπαϊκό επίπεδο που αποσκοπούν στην ενίσχυση του συντονισμού και στην απελευθέρωση νέων οικονομικών ευκαιριών», τονίζοντας τη σημασία της κινητοποίησης επενδύσεων στον τομέα της στέγασης.

Παράλληλα, απαντώντας σε ερώτηση δημοσιογράφου σχετικά με τους τρόπους αύξησης των επενδύσεων στη στέγαση, ο κ. Ιωάννου σημείωσε ότι, πέρα από τις πρωτοβουλίες της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, είναι ευθύνη των κρατών μελών να καταρτίζουν μεμονωμένα σχέδια για προσιτή στέγαση. «Αλλάζοντας τους κρατικούς κανόνες και άλλα μέτρα που προτείνονται, μας παρέχονται τα εργαλεία για να την κάνουμε πιο ελκυστική», εξήγησε.

Ο Υπουργός απάντησε ότι οι συζητήσεις της συνάντησης προσέφεραν την ευκαιρία για ανταλλαγή απόψεων και βέλτιστων πρακτικών. Αναφέρθηκε μάλιστα στο παράδειγμα της Εσθονίας, με την πλήρη ψηφιοποίηση της διαδικασίας έκδοσης αδειών. «Στο τέλος της ημέρας, απλοποιώντας τη διαδικασία αδειοδότησης, μειώνεται το διοικητικό κόστος, καθιστώντας έτσι πιο ελκυστική την επένδυση για τον ιδιωτικό τομέα, επειδή εξοικονομεί χρόνο και κόστος», είπε.

Ο Υπουργός αναφέρθηκε, ακόμα, σε καινοτόμες μεθόδους κατασκευής, όπως η αρθρωτή και η εκτός έδρας κατασκευή, μαζί με ψηφιακά εργαλεία, όπως η μοντελοποίηση πληροφοριών κτιρίων, λέγοντας ότι μπορούν να επιταχύνουν σημαντικά την παράδοση κατοικιών, να μειώσουν το κόστος και να βελτιώσουν τη διαφάνεια. «Ταυτόχρονα, οι επενδύσεις σε βιώσιμα δομικά υλικά και η ενσωμάτωση των αρχών της κυκλικής οικονομίας είναι απαραίτητες για την επίτευξη των κλιματικών μας στόχων», πρόσθεσε.

Ερωτηθείς εάν έχει υπάρξει κάποια θετική ανατροφοδότηση από τον κλάδο μέχρι στιγμής, ο Ιωάννου είπε ότι είναι ακόμη πολύ νωρίς για να το πούμε. «Το ευρωπαϊκό σχέδιο προσιτής στέγασης ανακοινώθηκε πριν από έξι μήνες και οι χώρες προσαρμόζουν τώρα τα δικά τους σχέδια στέγασης», είπε, αλλά αναφέρθηκε σε ένα παράδειγμα από ένα πρόγραμμα στέγασης στην Κύπρο, λέγοντας ότι είναι επί του παρόντος είναι πολύ επιτυχημένο και ότι αναμένεται να προστεθούν σχεδόν 3.000 οικιστικές μονάδες στο απόθεμα κατοικιών τα επόμενα δύο χρόνια.

ΚΥΠΕ