Μικρή πτώση την Τετάρτη στο Χρηματιστήριο

Μικρή πτώση κατέγραψε την Τετάρτη το Χρηματιστήριο Αξιών Κύπρου. Ο Γενικός Δείκτης έκλεισε στις 291,04 μονάδες, σημειώνοντας πτώση της τάξης του 0,19%. Η αξία των συναλλαγών διαμορφώθηκε στις €302.652.

Ο Δείκτης FTSE/CySE 20 έκλεισε στις 174,18 μονάδες, καταγράφοντας ζημιές σε ποσοστό 0,13%.

Όσον αφορά τους επιμέρους χρηματιστηριακούς δείκτες, πτώση σημείωσε μόνο ο δείκτης της Κύριας Αγοράς σε ποσοστό 0,25%. Κέρδη κατέγραψε ο δείκτης της Εναλλακτικής Αγοράς κατά 0,17%, ενώ χωρίς μεταβολή παρέμειναν ο δείκτης των Ξενοδοχείων και ο δείκτης των Επενδυτικών Εταιρειών.

Το μεγαλύτερο επενδυτικό ενδιαφέρον προσέλκυσαν οι τίτλοι της Τράπεζα Κύπρου με €175.798 (τιμή κλεισίματος €9,465 – πτώση 1,2%), της Demetra Holdings με €31.059 (τιμή κλεισίματος €1,55 –χωρίς μεταβολή), της Atlantic Insurance με €29.317 (τιμή κλεισίματος €2,42 – πτώση 3,20%), της Logicom με €23.345 (τιμή κλεισίματος €3,10 – άνοδος 1,31%) και της Τσιμεντοποιίας Βασιλικού με €23.287 (τιμή κλεισίματος €5,05– άνοδος 1,00%).

Από τις μετοχές που έτυχαν διαπραγμάτευσης, 6 κινήθηκαν ανοδικά, 6 καθοδικά και 3 αμετάβλητες. Ο αριθμός των συναλλαγών ανήλθε στις 127.

Πηγή: ΚΥΠΕ

