Μνημόνιο συνεργασίας ΚΕΒΕ, Κυπριακού Οργανισμού Αναπτύξεως Γης για στέγαση και βιώσιμη ανάπτυξη

Το ΚΕΒΕ και ο Κυπριακός Οργανισμός Αναπτύξεως Γης (ΚΟΑΓ) υπέγραψαν Μνημόνιο Συνεργασίας, σηματοδοτώντας την έναρξη μιας σημαντικής συνεργασίας με στόχο την υποστήριξη και ενίσχυση των πολιτικών ανάπτυξης γης, της στεγαστικής πολιτικής και των σχετικών υποδομών.

Σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση, το Μνημόνιο αποσκοπεί στη δημιουργία ενός πλαισίου συνεργασίας μεταξύ των δύο φορέων, μέσω του οποίου θα προωθηθεί η ανταλλαγή τεχνογνωσίας και πληροφόρησης, η διαμόρφωση κοινών εισηγήσεων πολιτικής, καθώς και η διοργάνωση κοινών δράσεων και διαβουλεύσεων με την επιχειρηματική κοινότητα και άλλους εμπλεκόμενους φορείς.

Ιδιαίτερη έμφαση δίνεται στη σύνδεση της στεγαστικής πολιτικής με τις ανάγκες της πραγματικής οικονομίας, καθώς και στη διερεύνηση λύσεων για την προσιτή στέγαση και τη στήριξη του εργατικού δυναμικού, ιδιαίτερα σε περιοχές με αυξημένες ανάγκες.

Στο πλαίσιο της συνεργασίας, το ΚΕΒΕ θα συμβάλλει συμβουλευτικά, μεταφέροντας τις θέσεις και ανάγκες της επιχειρηματικής κοινότητας, ενώ ο ΚΟΑΓ θα διατηρεί τον εκτελεστικό του ρόλο στην υλοποίηση στεγαστικών και αναπτυξιακών σχεδίων.

Όπως σημειώνεται, η συνεργασία αυτή αναμένεται να συμβάλει ουσιαστικά στη βιώσιμη ανάπτυξη, την ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας της οικονομίας και την προώθηση της κοινωνικής συνοχής.