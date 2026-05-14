Άλμα 77% στις άδειες οικοδομής τον Ιανουάριο

Μεγάλη αύξηση παρουσίασε τον Ιανουάριο του 2026, η έκδοση αδειών οικοδομής, σύμφωνα με στοιχεία που δημοσίευσε την Πέμπτη η Στατιστική Υπηρεσία.

Συγκεκριμένα, αριθμός των αδειών οικοδομής που εκδόθηκαν κατά τον Ιανουάριο 2026 ανήλθε στις 789.

Η συνολική αξία των αδειών αυτών έφθασε τα €445,2 εκατομμύρια και το συνολικό εμβαδόν τις 346,7 χιλιάδες τετραγωνικά μέτρα. Με τις άδειες αυτές προβλέπεται ν’ ανεγερθούν 1.755 οικιστικές μονάδες.

Σε σύγκριση με τον αντίστοιχο μήνα του προηγούμενου έτους, ο αριθμός των αδειών οικοδομής που εκδόθηκαν αυξήθηκε κατά 76,9%. Η συνολική αξία των αδειών αυτών αυξήθηκε κατά 92,9% και το συνολικό εμβαδόν κατά 82,5%. Ο αριθμός των οικιστικών μονάδων παρουσίασε αύξηση της τάξης του 109,4%.