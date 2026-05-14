Τα καταθετικά και δανειστικά επιτόκια ανά τράπεζα τον Μάρτιο του 2026

ΓΕΩΡΓΙΑ ΧΑΝΝΗ

Το υψηλότερο επιτόκιο καταθέσεων προσφέρει η Εθνική Τράπεζα με 1,57% από 1,61% τον προηγούμενο μήνα. Ακολουθεί η Ancoria Bank με 1,40% από 1,45% και η Alpha Bank με 1,39% από 1,43%.

Τα αναλυτικά στοιχεία ανά τράπεζα για τα επιτόκια καταθέσεων και δανείων τον Μάρτιο του 2026, δημοσίευσε την Πέμπτη η Κεντρική Τράπεζα.

Σύμφωνα με τα  στοιχεία το μέσο επιτόκιο καταθέσεων από νοικοκυριά, κατοίκους ευρωζώνης, διαμορφώθηκε στο 1,18% από 1,19% τον Φεβρουάριο.

Επιτόκιο 1,30% προσφέρει και η cdbbank από 1,28% τον Φεβρουάριο.  Όσον αφορά τη Societe Generale Bank Cyprus Ltd, προσφέρει επιτόκια 1,13% από 0,97%.

Τα καταθετικά επιτόκια του ΟΧΣ αυξήθηκαν στο 0,88% από 0,84% τον προηγούμενο μήνα.

Τα επιτόκια της Eurobank ανέρχονται στο 1,17% από 1,18% και της Τράπεζας Κύπρου στο 0,87% από 0,81%.

Επιτόκια δανεισμού

Όσον αφορά το μέσο επιτόκιο δανείων για αγορά κατοικίας προς νοικοκυριά, κάτοικους ευρωζώνης, σε ευρώ, ανεξαρτήτως αρχικής περιόδου  προσδιορισμού(νέες εργασίες-νέες συμβάσεις), αυξήθηκε στο 3,09% από 3,04%.

Το υψηλότερο επιτόκιο έχει ο ΟΧΣ με 3,37% από 3,41% τον προηγούμενο μήνα και ακολουθεί η Τράπεζα Κύπρου με 3,20% από 3,19% και η Eurobank με 3,06% από 2,92%.

