ΕΛΑΜ: Καταγγέλλει επιθέσεις σε επιτελεία και βανδαλισμούς σε πινακίδες υποψηφίων του - «Δεν θα περάσει ο φασισμός τους» (φώτος)

Καταγγελίες για επιθέσεις σε εκλογικά επιτελεία και βανδαλισμούς σε προεκλογικές πινακίδες υποψηφίων του διατυπώνει το ΕΛΑΜ, κάνοντας λόγο για οργανωμένη προσπάθεια εκφοβισμού και φίμωσης ενόψει των βουλευτικών εκλογών της 24ης Μαΐου.

Στην ανακοίνωση αναφέρεται ότι το τελευταίο διάστημα σημειώθηκαν επιθέσεις σε επιτελεία υποψηφίων, καθώς και φθορές σε διαφημιστικές πινακίδες της παράταξης και προσωπικό προεκλογικό υλικό υποψηφίων της. Όπως υποστηρίζεται, το φωτογραφικό υλικό που συνοδεύει την ανακοίνωση καταγράφει τις ζημιές που προκλήθηκαν.

Η παράταξη καλεί τις αρμόδιες αρχές να διερευνήσουν άμεσα τα περιστατικά και να προχωρήσουν στον εντοπισμό και την τιμωρία των υπευθύνων.















Η ανακοίνωση του ΕΛΑΜ

Δεν θα περάσει ούτε ο φασισμός τους, ούτε η προσπάθεια φίμωσης.

-Επιθέσεις σε επιτελεία υποψηφίων.

-Βανδαλισμοί των πινακίδων της παράταξης μας.

-Βανδαλισμοί πινακίδων υποψηφίων μας.

Το φωτογραφικό υλικό που συνοδεύει την ανακοίνωση μας μιλά από μόνο του.

Αλήθεια τι θα έλεγαν όσοι σήμερα σιωπούν, αν αυτές οι φασιστικές συμπεριφορές στρεφόταν εναντίον τους;

Πού είναι όλοι αυτοί οι λαλίστατοι που καθημερινά αναζητούν ένα κόμμα ή μια τελεία για να μας πουν ότι υποκινούμε τάχα το μίσος επειδή προβάλουμε δημοκρατικά τις θέσεις μας;

Ένα να ξέρουν. Ότι και να κάνουν, όση μπογιά και αν καταναλώσουν, όσο μίσος και ρατσισμό και αν εκκρίνουν, δεν πρόκειται να μας φιμώσουν.

Τους έχει κυριεύσει βλέπετε ο πανικός. Το μήνυμά μας, φτάνει καθημερινά σε όλο και περισσότερο κόσμο. Το ποτάμι γίνεται χείμαρρος και θα κατακλύσει την Κύπρο στις 24/05.

Αναμένουμε από τις αρμόδιες αρχές την άμεση διερεύνηση των περιστατικών και την τιμωρία των υπευθύνων.