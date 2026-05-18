Ο Σύνδεσμος Τραπεζών φιλοξενεί συνεδριάσεις των ανώτατων οργάνων της Ευρωπαϊκής Τραπεζικής Ομοσπονδίας

Η Κύπρος μετατρέπεται αυτή την εβδομάδα σε κέντρο των ευρωπαϊκών τραπεζικών εξελίξεων, καθώς ο Σύνδεσμος Τραπεζών Κύπρου υποδέχεται και φιλοξενεί τις επίσημες συνεδριάσεις των ανώτατων οργάνων της Ευρωπαϊκής Τραπεζικής Ομοσπονδίας (ΕΤΟ/ EBF).

Όλες οι επίσημες εργασίες, οι θεσμικές συνεδριάσεις καθώς και οι παράλληλες συναντήσεις των μελών της Ομοσπονδίας θα πραγματοποιηθούν στη Λεμεσό, συγκεντρώνοντας την ηγεσία του χρηματοπιστωτικού τομέα της Ευρώπης.

Το Πρόγραμμα των ΣυνεδριάσεωνΤο διήμερο των εργασιών περιλαμβάνει δύο κορυφαίας σημασίας συνεδριάσεις για τη χάραξη της στρατηγικής του ευρωπαϊκού τραπεζικού τομέα:

Πέμπτη, 21 Μαΐου 2026/ Συνεδρία Εκτελεστικής Επιτροπής: Αποτελεί το σώμα, το οποίο απαρτίζεται από τους Γενικούς Διευθυντές όλων των Συνδέσμων Τραπεζών της Ευρώπης.

Παρασκευή, 22 Μαΐου 2026/ Συνεδρία Διοικητικού Συμβουλίου: Θα πραγματοποιηθεί η σύνοδος του ανώτατου καθοδηγητικού οργάνου της Ευρωπαϊκής Τραπεζικής Ομοσπονδίας, το οποίο αποτελείται από τους Προέδρους των Διοικητικών Συμβουλίων όλων των εθνικών Συνδέσμων Τραπεζών της Ευρώπης.

Φιλοξενία με Κυπριακό Χαρακτήρα

Οι Ευρωπαίοι αξιωματούχοι και τα ανώτατα στελέχη του τραπεζικού τομέα αναμένεται να αρχίσουν να φτάνουν στο νησί από την Τετάρτη, 20 Μαΐου.

Ο Σύνδεσμος Τραπεζών Κύπρου έχει αναλάβει εξ ολοκλήρου τη διοργάνωση, τον σχεδιασμό του προγράμματος των συνεδριάσεων, καθώς και τη φιλοξενία, την υποδοχή και τις μετακινήσεις των συνέδρων.

Πέρα από το αυστηρά επαγγελματικό και θεσμικό πλαίσιο, μεγάλος αριθμός των Ευρωπαίων συνέδρων έχει προγραμματίσει να παρατείνει τη διαμονή του στην Κύπρο για το επερχόμενο Σαββατοκύριακο, δίνοντάς τους την ευκαιρία να γνωρίσουν την κυπριακή φιλοξενία και να απολαύσουν το περιβάλλον και τον καλό καιρό της χώρας μας.

Η επιλογή της Κύπρου για τη διεξαγωγή αυτών των κρίσιμων συνεδριάσεων υπογραμμίζει τον ενεργό ρόλο του Συνδέσμου Τραπεζών Κύπρου στα ευρωπαϊκά δρώμενα και ενισχύει τη θέση της χώρας ως αξιόπιστου χρηματοοικονομικού και συνεδριακού κέντρου.