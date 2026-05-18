Με ομπρέλες θα πάμε την Κυριακή στις κάλπες: Πέφτει από το Σάββατο η θερμοκρασία - Πότε και πού αναμένεται χαλάζι

Πολίτης 107.6 & 97.6 FM

|

Politis En Logo
| Παιδεία

Υπουργείο Παιδείας: Προχωρά κανονικά η εγκατάσταση κλιματιστικών στα σχολεία

ΠΟΛΙΤΗΣ NEWS

Header Image

Το Υπουργείο τονίζει ότι κάθε σχολική μονάδα αξιολογείται τεχνικά ξεχωριστά, με στόχο την ταχεία υλοποίηση του έργου χωρίς εκπτώσεις στα ζητήματα ασφάλειας μαθητών, εκπαιδευτικών και σχολικών εγκαταστάσεων.

Απάντηση σε δημοσιεύματα σχετικά με την πορεία εγκατάστασης κλιματιστικών στα σχολεία δίνει το Υπουργείο Παιδείας, Αθλητισμού και Νεολαίας, ξεκαθαρίζοντας ότι το έργο προχωρεί κανονικά σύμφωνα με τον υφιστάμενο σχεδιασμό και μέσα από τις προβλεπόμενες διαδικασίες.

Σε ανακοίνωσή του, το Υπουργείο επισημαίνει ότι πρόκειται για ένα ιδιαίτερα σύνθετο έργο, καθώς για δεκαετίες δεν είχε γίνει αναβάθμιση των ηλεκτρολογικών εγκαταστάσεων στις σχολικές μονάδες. Όπως αναφέρει, η εγκατάσταση κλιματιστικών δεν αφορά μόνο την τοποθέτηση μονάδων, αλλά προϋποθέτει εκτεταμένες παρεμβάσεις και ενίσχυση των ηλεκτρολογικών υποδομών ώστε να διασφαλίζεται η ασφαλής λειτουργία τους.

Το Υπουργείο τονίζει ότι κάθε σχολική μονάδα αξιολογείται τεχνικά ξεχωριστά, με στόχο την ταχεία υλοποίηση του έργου χωρίς εκπτώσεις στα ζητήματα ασφάλειας μαθητών, εκπαιδευτικών και σχολικών εγκαταστάσεων.

Παράλληλα, σημειώνει ότι οποιαδήποτε διαδικαστικά ή τεχνικά ζητήματα προκύπτουν αντιμετωπίζονται μέσα από συνεργασία με τις Σχολικές Εφορείες, το Γενικό Λογιστήριο και τους αρμόδιους φορείς.

Στην ανακοίνωση υπογραμμίζεται επίσης ότι η Κυβέρνηση έχει ήδη λάβει πολιτική απόφαση για τη σταδιακή εγκατάσταση κλιματιστικών στα σχολεία και έχουν εξασφαλιστεί τα απαιτούμενα κονδύλια.

Σύμφωνα με τα στοιχεία που παραθέτει το Υπουργείο, κλιματιστικά έχουν ήδη εγκατασταθεί και λειτουργούν σε όλα τα Νηπιαγωγεία και τα Λύκεια παγκύπρια, καθώς και σε αριθμό Γυμνασίων και Δημοτικών Σχολείων.

Η επόμενη φάση του σχεδιασμού αφορά την πλήρη κάλυψη των Γυμνασίων και τη συνέχιση των εγκαταστάσεων στα Δημοτικά Σχολεία, με προτεραιότητα στις ανάγκες των μαθητών και στην ασφάλεια των σχολικών μονάδων.

Tags

ΕΙΔΗΣΕΙΣΚΥΠΡΟΣΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΣ ΣΤΑ ΣΧΟΛΕΙΑ

ΤΑ ΑΚΙΝΗΤΑ ΤΗΣ ΕΒΔΟΜΑΔΑΣ

Λογότυπο Altamira

Πολιτική Δημοσίευσης Σχολίων

Οι ιδιοκτήτες της ιστοσελίδας www.politis.com.cy διατηρούν το δικαίωμα να αφαιρούν σχόλια αναγνωστών, δυσφημιστικού και/ή υβριστικού περιεχομένου, ή/και σχόλια που μπορούν να εκληφθεί ότι υποκινούν το μίσος/τον ρατσισμό ή που παραβιάζουν οποιαδήποτε άλλη νομοθεσία. Οι συντάκτες των σχολίων αυτών ευθύνονται προσωπικά για την δημοσίευση τους. Αν κάποιος αναγνώστης/συντάκτης σχολίου, το οποίο αφαιρείται, θεωρεί ότι έχει στοιχεία που αποδεικνύουν το αληθές του περιεχομένου του, μπορεί να τα αποστείλει στην διεύθυνση της ιστοσελίδας για να διερευνηθούν. Προτρέπουμε τους αναγνώστες μας να κάνουν report / flag σχόλια που πιστεύουν ότι παραβιάζουν τους πιο πάνω κανόνες. Σχόλια που περιέχουν URL / links σε οποιαδήποτε σελίδα, δεν δημοσιεύονται αυτόματα.

Διαβάστε περισσότερα