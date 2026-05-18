Υπουργείο Παιδείας: Προχωρά κανονικά η εγκατάσταση κλιματιστικών στα σχολεία

Απάντηση σε δημοσιεύματα σχετικά με την πορεία εγκατάστασης κλιματιστικών στα σχολεία δίνει το Υπουργείο Παιδείας, Αθλητισμού και Νεολαίας, ξεκαθαρίζοντας ότι το έργο προχωρεί κανονικά σύμφωνα με τον υφιστάμενο σχεδιασμό και μέσα από τις προβλεπόμενες διαδικασίες.

Σε ανακοίνωσή του, το Υπουργείο επισημαίνει ότι πρόκειται για ένα ιδιαίτερα σύνθετο έργο, καθώς για δεκαετίες δεν είχε γίνει αναβάθμιση των ηλεκτρολογικών εγκαταστάσεων στις σχολικές μονάδες. Όπως αναφέρει, η εγκατάσταση κλιματιστικών δεν αφορά μόνο την τοποθέτηση μονάδων, αλλά προϋποθέτει εκτεταμένες παρεμβάσεις και ενίσχυση των ηλεκτρολογικών υποδομών ώστε να διασφαλίζεται η ασφαλής λειτουργία τους.

Το Υπουργείο τονίζει ότι κάθε σχολική μονάδα αξιολογείται τεχνικά ξεχωριστά, με στόχο την ταχεία υλοποίηση του έργου χωρίς εκπτώσεις στα ζητήματα ασφάλειας μαθητών, εκπαιδευτικών και σχολικών εγκαταστάσεων.

Παράλληλα, σημειώνει ότι οποιαδήποτε διαδικαστικά ή τεχνικά ζητήματα προκύπτουν αντιμετωπίζονται μέσα από συνεργασία με τις Σχολικές Εφορείες, το Γενικό Λογιστήριο και τους αρμόδιους φορείς.

Στην ανακοίνωση υπογραμμίζεται επίσης ότι η Κυβέρνηση έχει ήδη λάβει πολιτική απόφαση για τη σταδιακή εγκατάσταση κλιματιστικών στα σχολεία και έχουν εξασφαλιστεί τα απαιτούμενα κονδύλια.

Σύμφωνα με τα στοιχεία που παραθέτει το Υπουργείο, κλιματιστικά έχουν ήδη εγκατασταθεί και λειτουργούν σε όλα τα Νηπιαγωγεία και τα Λύκεια παγκύπρια, καθώς και σε αριθμό Γυμνασίων και Δημοτικών Σχολείων.

Η επόμενη φάση του σχεδιασμού αφορά την πλήρη κάλυψη των Γυμνασίων και τη συνέχιση των εγκαταστάσεων στα Δημοτικά Σχολεία, με προτεραιότητα στις ανάγκες των μαθητών και στην ασφάλεια των σχολικών μονάδων.