Στέφανος Στεφάνου: «Με την κοινωνία και όχι με τους λίγους» το διακύβευμα των εκλογών

Με αναφορά στην ανάγκη στήριξης της κοινωνίας και αντιμετώπισης των κοινωνικών ανισοτήτων, ο ΓΓ του ΑΚΕΛ, Στέφανος Στεφάνου, δήλωσε ότι το κόμμα εισέρχεται στην τελική φάση της προεκλογικής περιόδου, θέτοντας ως βασικό πολιτικό διακύβευμα την επιλογή «με την κοινωνία ή με τους λίγους και προνομιούχους».

Σε γραπτή δήλωσή του, ο κ. Στεφάνου ανέφερε ότι το ΑΚΕΛ δεν πρόκειται να αναλωθεί σε αντιπαραθέσεις που «δεν αφορούν τις πραγματικές έγνοιες και τα πραγματικά προβλήματα της κοινωνίας», σημειώνοντας ότι το κόμμα του επέλεξε συνειδητά να κινηθεί στον δρόμο των προτάσεων.

«Εμείς επιλέξαμε συνειδητά ν’ ακολουθήσουμε τον δρόμο των προτάσεων, θέτοντας ενώπιον σας ένα απλό ερώτημα: Με την κοινωνία ή με τους λίγους και προνομιούχους; Με την κοινωνία ή τα υπερκέρδη τους; Για το ΑΚΕΛ δεν υπάρχει δίλημμα. Η απάντηση είναι αυτονόητη: Εμείς είμαστε με την κοινωνία. Για την κοινωνία. Για όσους παλεύουν με την ακρίβεια, τη στεγαστική κρίση, την αυθαιρεσία των τραπεζών, τους χαμηλούς μισθούς και συντάξεις», ανέφερε.

Ο ΓΓ του ΑΚΕΛ επικαλέστηκε, παράλληλα, πρόσφατη έκθεση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, σύμφωνα με την οποία η επιβολή φορολόγησης ύψους 2% σε περιουσίες άνω του ενός δισεκατομμυρίου ευρώ στην Κύπρο, θα μπορούσε να αποφέρει έσοδα περίπου 800 εκατομμυρίων ευρώ ετησίως. Όπως ανέφερε, αυτό αποδεικνύει ότι «υπάρχουν και πόροι και τρόποι για να στηρίξουμε την κοινωνία».

Είπε ακόμη ότι εκείνο που απαιτείται είναι «τόλμη, κοινωνικός προσανατολισμός, αποφασιστικότητα και πολιτική βούληση», επισημαίνοντας ότι το ΑΚΕΛ διαθέτει τη βούληση να προωθήσει πολιτικές με επίκεντρο τους πολλούς και όχι τα προνόμια των λίγων. Κάλεσε, τέλος, τους πολίτες να ενισχύσουν με την ψήφο τους το ΑΚΕΛ – Αριστερά – Κοινωνική Συμμαχία, αναφέροντας ότι «η δύναμη της δικής σας ψήφου θα γίνει δύναμη για την κοινωνία».

ΠΗΓΗ: KΥΠΕ