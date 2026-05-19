Τμήμα Φορολογίας: Προσωρινή διακοπή λειτουργίας δύο συστημάτων

Το Τμήμα Φορολογίας ενημερώνει ότι, λόγω αναβάθμισης των Μηχανογραφικών Συστημάτων την Τετάρτη, 20 Μαΐου 2026,από τις 10:00 έως τις 13:00, θα πραγματοποιηθεί προσωρινή διακοπή της λειτουργίας των συστημάτων Φορολογική Πύλη-Ηλεκτρονικές Πληρωμές και Κυβερνητική Πύλη gov.cy-Ενότητα Ληξιπρόθεσμες οφειλές.

Οπως σημειώνει, η πιο πάνω προσωρινή διακοπή δεν θα επηρεάσει τη λειτουργία του Tax For All και, κατ’ επέκταση, τη διαδικασία υποβολής της Δήλωσης ΦΠΑ.

Το Τμήμα Φορολογίας απολογείται για τυχόν ταλαιπωρία και ευχαριστεί το κοινό για την κατανόηση και τη συνεργασία του, καταλήγει η ανακοίνωση.

