Κυπριακό Εμπορικό Κέντρο στο Μουμπάι ανακοίνωσε ο Πρόεδρος Χριστοδουλίδης

Την ίδρυση Κυπριακού Εμπορικού Κέντρου στο Μουμπάι ανακοίνωσε την Πέμπτη το πρωί ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας, Νίκος Χριστοδουλίδης.

Μιλώντας στο Επιχειρηματικό Φόρουμ Κύπρου-Ινδίας, που διοργανώνει το ΚΕΒΕ και ο Invest Cyprus, σε συνεργασία με τη FICCI, την Ομοσπονδία Ινδικών Εμπορικών και Βιομηχανικών Επιμελητηρίων, στο Μουμπάι, στο πλαίσιο της επίσημης επίσκεψής του, o Πρόεδρος Χριστοδουλίδης ανακοίνωσε ότι το Κέντρο αναμένεται να λειτουργήσει από την 1η Σεπτεμβρίου φέτος.

Όπως ανέφερε, το Κυπριακό Εμπορικό Κέντρο έχει σχεδιαστεί ώστε "να λειτουργεί ως κόμβος επιχειρηματικής διασύνδεσης, βοηθώντας τις ινδικές εταιρείες να εξερευνήσουν ευκαιρίες στην Κύπρο και σε ολόκληρη την Ευρώπη, ενθαρρύνοντας τις συνεργασίες με κυπριακές επιχειρήσεις και διευκολύνοντας την πρόσβαση στην ΕΕ, μέσω ενός σταθερού, διαφανούς και πλήρως συμβατού με την ΕΕ επιχειρηματικού περιβάλλοντος».

Συνέχισε λέγοντας ότι αυτή η απόφαση θα ανοίξει νέους δρόμους για επενδύσεις, εμπόριο και καινοτομία, ενισχύοντας παράλληλα τη θέση της Κύπρου ως αξιόπιστης πύλης εισόδου των ινδικών επιχειρήσεων στην Ευρώπη και την ευρύτερη περιοχή.

Ο Πρόεδρος είπε ότι το Μουμπάι αποτελεί έναν καθρέφτη της ισχυρής φιλοδοξίας και του εξωστρεφούς πνεύματος που χαρακτηρίζουν την Ινδία.

Αναφερθείς στην επίσκεψη του Πρωθυπουργού Μόντι στην Κύπρο, τον Ιούνιο του 2025, είπε ότι ήταν "μια αναπτυσσόμενη συνεργασία που αποκρυσταλλώθηκε σε ένα ζωντανό έγγραφο, την Κοινή Δήλωση για την Υλοποίηση της στρατηγικής μας συνεργασίας, την οποία εμπλουτίζουμε με το Σχέδιο Δράσης και τον Οδικό Χάρτη".

Σημείωσε ότι στην καρδιά αυτής της στρατηγικής συνεργασίας βρίσκονται οι αντίστοιχες και ιδιαίτερα δυναμικές επιχειρηματικές κοινότητες των δύο χωρών.

Ο Πρόεδρος έκανε, επίσης, αναφορά στις σχέσεις μεταξύ ΕΕ και Ινδίας, αναφέροντας ότι η Κύπρος ασκεί σήμερα την Προεδρία του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης, σε μια περίοδο μεγάλων προκλήσεων, αλλά και μεγάλων ευκαιριών, ώστε "να έρθουμε πιο κοντά, να οικοδομήσουμε ισχυρές συνεργασίες και προοπτικές".

Όπως είπε, η Κυπριακή Προεδρία παρουσιάζει μια μοναδική ευκαιρία να αξιοποιηθεί η δυναμική των σχέσεων ΕΕ–Ινδίας ως εφαλτήριο για ισχυρότερη οικονομική και επιχειρηματική συνεργασία Κύπρου–Ινδίας.

Σημείωσε, εξάλλου, ότι οι σχέσεις ΕΕ–Ινδίας βρίσκονται σε πρωτοφανώς υψηλό επίπεδο, μετά και τη Συμφωνία Ελεύθερου Εμπορίου που ολοκληρώθηκε ήδη κατά τον πρώτο μήνα της Κυπριακής Προεδρίας, δημιουργώντας μια αγορά δύο δισεκατομμυρίων ανθρώπων, ενώνοντας δύο από τις μεγαλύτερες οικονομίες του κόσμου και δημιουργώντας έναν χώρο ανεκμετάλλευτων ευκαιριών για τους πολίτες, τους εργαζομένους, και τις επιχειρήσεις.

Ο Πρόεδρος σημείωσε ότι ο ιδιωτικός τομέας έχει κεντρικό ρόλο να διαδραματίσει. "Εμείς, ως Κυβερνήσεις, μπορούμε να δημιουργήσουμε το αναγκαίο πλαίσιο, αλλά αυτό το πλαίσιο μπορεί να αποκτήσει ζωή μόνο όταν οι επιχειρήσεις, οι επενδυτές και οι καινοτόμοι του δώσουν περιεχόμενο. Και αυτό είναι τελικά που συμβάλλει στην οικοδόμηση διαρκών συνεργασιών, στη δημιουργία θέσεων εργασίας και στην ενίσχυση της συνδεσιμότητας", είπε.

Υπογράμμισε ότι φιλοδοξία είναι "να μετατρέψουμε μια ήδη ισχυρή πολιτική σχέση σε βαθύτερη οικονομική συνεργασία, με έμφαση στις επενδύσεις, το εμπόριο και τις κοινές επιχειρηματικές ευκαιρίες". Ανέφερε ότι η συμμετοχή στο Φόρουμ κυπριακών εταιρειών από τομείς όπως οι χρηματοοικονομικές υπηρεσίες και το fintech, οι επαγγελματικές υπηρεσίες, η τεχνολογία, η ενέργεια, τα ακίνητα, οι μεταφορές και η εφοδιαστική αλυσίδα, καθώς και η μεταποίηση, αντικατοπτρίζει ένα ευρύ και εξωστρεφές επιχειρηματικό οικοσύστημα, έτοιμο να συνεργαστεί με Ινδούς εταίρους.

Παραθέτοντας τα πλεονεκτήματα της Κύπρου, ως πύλης εισόδου στην ΕΕ, είπε ότι ως κράτος-μέλος της ΕΕ και της Ευρωζώνης, η Κύπρος προσφέρει πλήρη πρόσβαση στην Ενιαία Αγορά, με περισσότερους από 450 εκατομμύρια καταναλωτές, μέσω ενός διαφανούς και προβλέψιμου ρυθμιστικού πλαισίου βασισμένου στο common law, μια νομική παράδοση οικεία τόσο στις ινδικές επιχειρήσεις όσο και στους διεθνείς επενδυτές. Ταυτόχρονα, το μέγεθος και η ευελιξία της Κύπρου, επιτρέπουν ταχύτερη λήψη αποφάσεων και ένα ελκυστικό επιχειρηματικό περιβάλλον.

"Το μήνυμά μας σήμερα είναι σαφές και απλό: Η Κύπρος είναι έτοιμη να λειτουργήσει ως μια αξιόπιστη, αποδοτική και ανταγωνιστική πλατφόρμα–εφαλτήριο για τις ινδικές επιχειρήσεις που επιδιώκουν πρόσβαση όχι μόνο στην Ευρώπη, αλλά και στις ευρύτερες αγορές της Ανατολικής Μεσογείου, του Κόλπου και της Βόρειας Αφρικής, από μια σταθερή ευρωπαϊκή βάση. Για παράδειγμα, το ηλεκτρονικό εμπόριο, με την Κύπρο να λειτουργεί ως κόμβος logistics, προσφέρει μια εξαιρετικά ελκυστική πρόταση για τις ινδικές εταιρείες", υπογράμμισε.

Ο Πρόεδρος παρουσίασε και τα οικονομικά θεμελιώδη στοιχεία της Κύπρου, σημειώνοντας ότι η οικονομία μας παρουσιάζει σταθερά ισχυρές επιδόσεις, ακόμη και μέσα σε ένα δύσκολο και ασταθές παγκόσμιο περιβάλλον. "Κατά το πρώτο τρίμηνο του 2026, η Κύπρος, με ανάπτυξη 3% του ΑΕΠ, κατέγραψε τον υψηλότερο ρυθμό ανάπτυξης στην Ευρωπαϊκή Ένωση, επιβεβαιώνοντας τη δύναμη και την ανθεκτικότητα της οικονομίας μας", είπε.

Πρόσθεσε ότι αυτή η επίδοση στηρίζεται σε εξαιρετικά υγιή δημόσια οικονομικά. "Διατηρούμε σταθερά δημοσιονομικά πλεονάσματα και σαφή καθοδική πορεία του δημόσιου χρέους, το οποίο βρισκόταν περίπου στο 52,2% του ΑΕΠ το 2025. Ως αποτέλεσμα, η Κύπρος κατατάσσεται σήμερα στην κατηγορία «Α» από όλους τους μεγάλους διεθνείς οίκους αξιολόγησης πιστοληπτικής ικανότητας".

Επιπλέον, πρόσθεσε, η Κύπρος προσφέρει φορολογικό συντελεστή εταιρικού εισοδήματος 15%, έναν από τους χαμηλότερους στην ΕΕ, καθώς και εκτεταμένο δίκτυο συμφωνιών αποφυγής διπλής φορολογίας που καλύπτει περισσότερες από 65 χώρες, συμπεριλαμβανομένης της Ινδίας.

Στον πυρήνα της στρατηγικής της Κυβέρνησης, συνέχισε, βρίσκεται η επένδυση. Σύμφωνα με τον Πρόεδρο Χριστοδουλίδη, τα τελευταία χρόνια, η Κύπρος προσελκύει σταθερά παραγωγικές άμεσες ξένες επενδύσεις σε ποικίλους τομείς, με διεθνείς εταιρείες να επιλέγουν ολοένα και περισσότερο την Κύπρο ως βάση για περιφερειακά κεντρικά γραφεία και δραστηριότητες που εκτείνονται στην Ευρώπη, τη Μέση Ανατολή και την Αφρική.

"Βλέπουμε επίσης, με ιδιαίτερη ικανοποίηση, αυξανόμενο ενδιαφέρον από ινδικές εταιρείες που χρησιμοποιούν ήδη την Κύπρο ως σημείο εισόδου στην Ευρώπη, ιδιαίτερα σε τομείς όπως η τεχνολογία, οι χρηματοοικονομικές υπηρεσίες και η ψηφιακή καινοτομία", πρόσθεσε.

Ταυτόχρονα, ανέφερε, για πολλές επιχειρήσεις, η Κύπρος μπορεί επίσης να λειτουργήσει ως μια πρακτική ρυθμιστική πύλη προς την Ευρωπαϊκή Ένωση, παρέχοντας πρόσβαση σε εγκρίσεις, συμμόρφωση και επιχειρησιακά πλαίσια ευθυγραμμισμένα με την ΕΕ, μέσα σε ένα αγγλόφωνο και φιλικό προς τις επιχειρήσεις περιβάλλον.

Πέρα από τη γεωγραφική θέση και το ρυθμιστικό μας πλαίσιο, η Κύπρος προσφέρει πρακτικά πλεονεκτήματα που στηρίζουν την επιχειρηματική ανάπτυξη, σημείωσε, κάνοντας αναφορά στο ειδικό Κέντρο Υποστήριξης Επιχειρήσεων, με ταχείες διαδικασίες για την ίδρυση εταιρειών και τη μετεγκατάσταση στελεχών και των οικογενειών τους.

Παράλληλα, ο Πρόεδρος είπε ότι η Κύπρος επενδύει στο ανθρώπινο δυναμικό, συνδυάζοντας πολιτικές προσέλκυσης διεθνούς ταλέντου με στοχευμένες πρωτοβουλίες για την επανασύνδεση εξειδικευμένων Κυπρίων του εξωτερικού.

Σύμφωνα με τον Πρόεδρο Χριστοδουλίδη, η Κύπρος προσφέρει ένα μοναδικό περιβάλλον για καινοτομία και ανάπτυξη κλίμακας. "Οι εταιρείες μπορούν να δοκιμάζουν πιλοτικά προϊόντα, υπηρεσίες και τεχνολογίες σε ένα διαχειρίσιμο και προσβάσιμο περιβάλλον, εντός ενός αναγνωρισμένου ευρωπαϊκού ρυθμιστικού πλαισίου, χρησιμοποιώντας, για παράδειγμα, το regulatory sandbox της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς για fintech και regtech, και στη συνέχεια να επεκτείνονται ευρύτερα στην ευρωπαϊκή αγορά.

Κάνοντας αναφορά στις δυνατότητες συνεργασίας Κύπρου–Ινδίας, αναφέρθηκε σε μια σειρά από τομείς υψηλής αξίας, όπως οι ψηφιακές τεχνολογίες και η τεχνητή νοημοσύνη, οι χρηματοοικονομικές υπηρεσίες και το fintech, η ανανεώσιμη ενέργεια, οι υποδομές logistics και εμπορίου, ο τουρισμός και οι ναυτιλιακές υπηρεσίες. "Η Λεμεσός φιλοξενεί σήμερα ένα από τα σημαντικότερα συμπλέγματα ναυτιλιακών υπηρεσιών στην Ευρωπαϊκή Ένωση, συγκεντρώνοντας διαχείριση πλοίων, χρηματοδότηση, ασφάλειες και συναφείς επαγγελματικές υπηρεσίες μέσα σε ένα ιδιαίτερα διεθνοποιημένο επιχειρηματικό περιβάλλον", σημείωσε.

Ταυτόχρονα, ανέφερε ότι η συνδεσιμότητα αποτελεί κεντρικό στοιχείο αυτής της προσπάθειας. Αναφερθείς στον Οικονομικό Διάδρομο Ινδίας–Μέσης Ανατολής–Ευρώπης (IMEC) είπε ότι δημιουργεί νέες ευκαιρίες στο εμπόριο, τα logistics, την ενέργεια και τις ψηφιακές υποδομές.

"Σε αυτό το πλαίσιο, η Κύπρος μπορεί να λειτουργήσει όχι μόνο ως γεωγραφικός κόμβος, αλλά και ως επιχειρησιακή και ρυθμιστική βάση εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την οργάνωση, διαχείριση και επέκταση περιφερειακών δραστηριοτήτων σε πολλαπλές αγορές ταυτόχρονα", είπε.

Παράλληλα, ανέφερε "εργαζόμαστε για την ενίσχυση των απευθείας συνδέσεων μεταξύ των δύο χωρών μας, συμπεριλαμβανομένης της δημιουργίας απευθείας αεροπορικής σύνδεσης, που θα αποτελέσει ένα ουσιαστικό βήμα προόδου για τις επιχειρηματικές και επενδυτικές σχέσεις".

Το Φόρουμ χαιρέτισε, επίσης, ο Πρωθυπουργός της Πολιτείας της Μαχαράστρα, Devendra Gangadharrao Fadnavis, ο οποίος είπε ότι η παρουσία του Προέδρου Χριστοδουλίδη στο Μουμπάι αντιπροσωπεύει την έναρξη μιας νέας εποχής στις σχέσεις Ινδίας–Κύπρου.

Σημείωσε ότι η Κύπρος παραμένει ένας από τους πιο σταθερούς φίλους της Ινδίας στην Ευρώπη, ενώ και η Ινδία στάθηκε διαχρονικά στο πλευρό της Κύπρου σε ζητήματα αρχών και διεθνούς δικαίου.

Σημείωσε ότι σήμερα η Ινδία ξεχωρίζει σήμερα ως σημείο ανάπτυξης, σταθερότητας και ευκαιριών και έχει αναδειχθεί στην ταχύτερα αναπτυσσόμενη μεγάλη οικονομία του κόσμου.

Αναφερθείς στα οικονομικά μεγέθη της πολιτείας του, είπε ότι σήμερα αποτελεί οικονομία ύψους 660 δισεκατομμυρίων δολαρίων ΗΠΑ, τη μεγαλύτερη στην Ινδία, συνεισφέροντας σχεδόν το 30% της βιομηχανικής παραγωγής της χώρας και προσελκύοντας περίπου το 40% όλων των άμεσων ξένων επενδύσεων που εισρέουν στην Ινδία.

"Το Μουμπάι εξελίσσεται ολοένα και περισσότερο σε ένα από τα πιο δυναμικά οικονομικά κέντρα του κόσμου. Όμως η φιλοδοξία μας υπερβαίνει τους αριθμούς ανάπτυξης. Χτίζουμε τις υποδομές, τους θεσμούς και τα οικοσυστήματα καινοτομίας που θα καθορίσουν τα επόμενα 50 χρόνια", υπογράμμισε, σημειώνοντας ότι αναδεικνύεται σε κέντρο fintech, τεχνητής νοημοσύνης, data centers, ηλεκτρικής κινητικότητας, ημιαγωγών, αμυντικής βιομηχανίας και καθαρής ενέργειας.

Από την άλλη, σημείωσε ότι η Κύπρος κατέχει μια μοναδικά στρατηγική θέση στον σύγχρονο κόσμο. Αποτελεί πύλη προς την Ευρώπη, την Ανατολική Μεσόγειο και τη Μέση Ανατολή. Διαθέτετε ισχυρή παρουσία στη ναυτιλία, τα logistics, τις χρηματοοικονομικές υπηρεσίες, τα ναυτιλιακά οικοσυστήματα και την καινοτομία.

"Η Μαχαράστρα είναι η πύλη προς το οικονομικό μέλλον της Ινδίας. Αυτή η συνεργασία μεταξύ Κύπρου και Μαχαράστρα είναι, επομένως, βαθιά στρατηγικής σημασίας", ανέφερε, σημειώνοντας ότι η συνεργασία στη ναυτιλία και τις θαλάσσιες μεταφορές μπορεί να αποτελέσει καθοριστικό πυλώνα αυτής της συνεργασίας. "Η Κύπρος είναι μια παγκοσμίως αναγνωρισμένη ναυτιλιακή δύναμη και η Μαχαράστρα επεκτείνει ταχύτατα τα λιμάνια, τα logistics και το ναυτιλιακό της οικοσύστημα", είπε.

Ανέφερε, ακόμα, ότι η συνεργασία μεταξύ του χρηματοοικονομικού οικοσυστήματος της Ινδίας και των ευρωπαϊκών χρηματοοικονομικών δικτύων της Κύπρου μπορεί να ανοίξει νέους ορίζοντες στη διασυνοριακή χρηματοδότηση και την ψηφιακή καινοτομία.

Η τεχνολογία και η καινοτομία πρέπει επίσης να βρεθούν στο επίκεντρο αυτής της σχέσης, σημείωσε, αναφέροντας ότι η Μαχαράστρα δημιουργεί ένα από τα ισχυρότερα οικοσυστήματα τεχνητής νοημοσύνης και νεοφυών επιχειρήσεων στην Ινδία.

"Βλέπουμε επίσης τεράστιες ευκαιρίες στην προηγμένη μεταποίηση, την καθαρή ενέργεια, την εκπαίδευση, τις ερευνητικές συνεργασίες και τη βιομηχανική καινοτομία", είπε.

Καταληκτικά, ο Πρωθυπουργός είπε ότι η "η ιστορία συχνά θυμάται τις στιγμές κατά τις οποίες τα έθνη επιλέγουν να κοιτάξουν πέρα από τη γεωγραφία και προς το κοινό τους πεπρωμένο. Πιστεύω ότι αυτή είναι μία τέτοια στιγμή για την Ινδία και την Κύπρο".

ΠΗΓΗ: ΚΥΠΕ