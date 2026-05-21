Στο στόχαστρο των οργανώσεων καταναλωτών οι Meta, TikTok και Google για δόλιες διαφημίσεις

Ο Κυπριακός Σύνδεσμος Καταναλωτών (ΚΣΚ), σε συνεργασία με 281 οργανώσεις καταναλωτών από τα κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης και υπό τον συντονισμό του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Καταναλωτών (BEUC), υπέβαλε στις 21 Μαΐου 2026 καταγγελία κατά των Meta, TikTok και Google στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή και στους αρμόδιους Εθνικούς Συντονιστές Ψηφιακών Υπηρεσιών, για συνεχή και συστηματική παράβαση του Νόμου για τις Ψηφιακές Υπηρεσίες (Digital Services Act – DSA).

Σύμφωνα με τον DSA, οι πλατφόρμες Meta, TikTok και Google υποχρεούνται να διαθέτουν αποτελεσματικούς μηχανισμούς εντοπισμού και αντιμετώπισης παραπλανητικών και δόλιων διαφημίσεων, καθώς και να λαμβάνουν μέτρα για τη μείωση των κινδύνων για τους καταναλωτές. Ωστόσο, αναφέρει ανακοίνωση του Κυπριακού Συνδέσμου Καταναλωτών, τα στοιχεία που συγκεντρώθηκαν δείχνουν ότι οι τρεις πλατφόρμες αποτυγχάνουν να αφαιρούν προληπτικά τις δόλιες διαφημίσεις και δεν προβαίνουν σε ουσιαστικές ενέργειες προστασίας των χρηστών, ακόμη και όταν ενημερώνονται για τέτοιες απάτες.

Η πρακτική αυτή, τονίζεται, συνιστά σαφή παραβίαση του DSA και καθιστά αναγκαία την παρέμβαση των αρμόδιων αρχών. Εάν οι πλατφόρμες δεν λάβουν άμεσα μέτρα για την αντιμετώπιση των οικονομικών απατών που διακινούνται μέσω των υπηρεσιών τους, προστίθεται, οι απατεώνες θα συνεχίσουν να αποσπούν εκατομμύρια ευρώ από ανυποψίαστους καταναλωτές σε ολόκληρη την Ευρώπη. 

Η καταγγελία αυτή βασίζεται σε εκτεταμένη συλλογή αποδεικτικών στοιχείων που πραγματοποιήθηκε μεταξύ Δεκεμβρίου 2025 και Μαρτίου 2026 από τη BEUC και 13 οργανώσεις καταναλωτών. Τα ευρήματα καταδεικνύουν ότι οι οικονομικές απάτες παραμένουν ιδιαίτερα διαδεδομένες στις πλατφόρμες Meta, TikTok και Google και ότι οι εταιρείες αποτυγχάνουν συστηματικά να λάβουν αποτελεσματικά διορθωτικά μέτρα.

Συνολικά, εντοπίστηκαν και επισημάνθηκαν 893 δόλιες διαφημίσεις σε 13 χώρες, οι οποίες ήταν ενεργές σε μία ή περισσότερες από τις τρεις πλατφόρμες.

Βασικά ευρήματα της έρευνας

Η Meta απέρριψε μόλις 43% των αναφερόμενων δόλιων διαφημίσεων. Το TikTok αφαίρεσε μόνο 21% των υποβληθέντων διαφημίσεων, ενώ στο 37% των περιπτώσεων ισχυρίστηκε ότι η διαφήμιση είχε αφαιρεθεί πριν από τον σχετικό έλεγχο. Η Google αφαίρεσε 60% των αναφερόμενων διαφημίσεων.

Ο Σύνδεσμος καλεί την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και τις αρμόδιες εθνικές αρχές να προχωρήσουν σε πλήρη διερεύνηση και να απαιτήσουν από τις πλατφόρμες να συμμορφωθούν άμεσα με τον DSA, λαμβάνοντας ουσιαστικά μέτρα προστασίας των καταναλωτών.

