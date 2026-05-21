Αυξημένες ζημιές κατά 27% ανακοίνωσε η EasyJet το εξάμηνο που έληξε τέλη Μαρτίου

Αύξηση ζημιών κατά 27% ανακοίνωσε την Πέμπτη η βρετανική αεροπορική εταιρεία, χαμηλού κόστους, EasyJet, για το εξάμηνο που έληξε στα τέλη Μαρτίου, ως αποτέλεσμα της εκτόξευσης των τιμών των καυσίμων αεροσκαφών λόγω του πολέμου στη Μέση Ανατολή.

Η συνολική ζημία, μετά τους φόρους, ανήλθε σε 377 εκατομμύρια λίρες (506 εκατομμύρια δολάρια) για το πρώτο εξάμηνο, σημειώνοντας αύξηση 27% σε σχέση με την αντίστοιχη περίοδο του προηγούμενου έτους, καθώς η σύγκρουση ΗΠΑ-Ιράν ανέτρεψε επίσης τα σχέδια των τουριστών, αναφέρει η αεροπορική εταιρεία.

Τα έσοδα αυξήθηκαν κατά 12%, στα 3,954 δισεκατομμύρια λίρες, καθώς ο αριθμός των επιβατών αυξήθηκε κατά 6% κατά την περίοδο αναφοράς.

Ο όμιλος αναφέρει ότι ενισχύθηκε επίσης από την σημαντική ανάπτυξη των οργανωμένων πακέτων διακοπών της.

Η EasyJet αναφέρει ότι «έχει επηρεαστεί από τη σύγκρουση στη Μέση Ανατολή μέσω του υψηλότερου κόστους καυσίμων και της χαμηλότερης ορατότητας» για το μέλλον.

Επιπλέον, επιβεβαίωσε εκτίμηση που δόθηκε τον περασμένο Απρίλιο ότι ο πόλεμος είχε αυξήσει το κόστος καυσίμων κατά 25 εκατομμύρια λίρες.

