Αυξημένες ζημιές κατά 27% ανακοίνωσε η EasyJet το εξάμηνο που έληξε τέλη Μαρτίου

Ως αποτέλεσμα της εκτόξευσης των τιμών των καυσίμων αεροσκαφών λόγω του πολέμου στη Μέση Ανατολή

Αύξηση ζημιών κατά 27% ανακοίνωσε την Πέμπτη η βρετανική αεροπορική εταιρεία, χαμηλού κόστους, EasyJet, για το εξάμηνο που έληξε στα τέλη Μαρτίου, ως αποτέλεσμα της εκτόξευσης των τιμών των καυσίμων αεροσκαφών λόγω του πολέμου στη Μέση Ανατολή.

Η συνολική ζημία, μετά τους φόρους, ανήλθε σε 377 εκατομμύρια λίρες (506 εκατομμύρια δολάρια) για το πρώτο εξάμηνο, σημειώνοντας αύξηση 27% σε σχέση με την αντίστοιχη περίοδο του προηγούμενου έτους, καθώς η σύγκρουση ΗΠΑ-Ιράν ανέτρεψε επίσης τα σχέδια των τουριστών, αναφέρει η αεροπορική εταιρεία.

Τα έσοδα αυξήθηκαν κατά 12%, στα 3,954 δισεκατομμύρια λίρες, καθώς ο αριθμός των επιβατών αυξήθηκε κατά 6% κατά την περίοδο αναφοράς.

Ο όμιλος αναφέρει ότι ενισχύθηκε επίσης από την σημαντική ανάπτυξη των οργανωμένων πακέτων διακοπών της.

Η EasyJet αναφέρει ότι «έχει επηρεαστεί από τη σύγκρουση στη Μέση Ανατολή μέσω του υψηλότερου κόστους καυσίμων και της χαμηλότερης ορατότητας» για το μέλλον.

Επιπλέον, επιβεβαίωσε εκτίμηση που δόθηκε τον περασμένο Απρίλιο ότι ο πόλεμος είχε αυξήσει το κόστος καυσίμων κατά 25 εκατομμύρια λίρες.

Πηγή: ΚΥΠΕ

 

 

Πολιτική Δημοσίευσης Σχολίων

Οι ιδιοκτήτες της ιστοσελίδας www.politis.com.cy διατηρούν το δικαίωμα να αφαιρούν σχόλια αναγνωστών, δυσφημιστικού και/ή υβριστικού περιεχομένου, ή/και σχόλια που μπορούν να εκληφθεί ότι υποκινούν το μίσος/τον ρατσισμό ή που παραβιάζουν οποιαδήποτε άλλη νομοθεσία. Οι συντάκτες των σχολίων αυτών ευθύνονται προσωπικά για την δημοσίευση τους. Αν κάποιος αναγνώστης/συντάκτης σχολίου, το οποίο αφαιρείται, θεωρεί ότι έχει στοιχεία που αποδεικνύουν το αληθές του περιεχομένου του, μπορεί να τα αποστείλει στην διεύθυνση της ιστοσελίδας για να διερευνηθούν. Προτρέπουμε τους αναγνώστες μας να κάνουν report / flag σχόλια που πιστεύουν ότι παραβιάζουν τους πιο πάνω κανόνες. Σχόλια που περιέχουν URL / links σε οποιαδήποτε σελίδα, δεν δημοσιεύονται αυτόματα.

