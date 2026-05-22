«Επιτέλους τελείωσε, απίστευτο που άντεξε τόσο καιρό!»: Πανηγυρισμοί Τραμπ για το τέλος του «The Late Show» του Στίβεν Κόλμπερτ

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ εξέφρασε την ικανοποίησή του για το τέλος της εκπομπής «The Late Show» μετά από 33χρονιά και χλεύασε τον παρουσιαστή της, Στίβεν Κόλμπερτ.

Σε ανάρτησή του στην πλατφόρμα, Truth Social, o πρόεδρος των ΗΠΑ, εξέφρασε την έκπληξή του για το γεγονός ότι η εκπομπή κράτησε πολύ, υποστηρίζοντας ότι οποιονδήποτε άλλον κι αν έπαιρνε το CBS, το τηλεοπτικό δίκτυο στο οποίο παρουσιαζόταν η εκπομπή, από τον δρόμο θα ήταν καλύτερος από τον Κόλμπερτ.

«Ο Κόλμπερτ τελείωσε επιτέλους με το CBS. Είναι απίστευτο που άντεξε τόσο καιρό! Χωρίς ταλέντο, χωρίς τηλεθέαση, χωρίς ζωή. Ήταν σαν νεκρός. Θα μπορούσες να πάρεις οποιονδήποτε από το δρόμο και θα ήταν καλύτερος από αυτόν τον τελείως ηλίθιο. Ευτυχώς που έφυγε επιτέλους!», έγραψε χαρακτηριστικά ο πρόεδρος των ΗΠΑ.

Ο Τραμπ είναι από καιρό σφοδρός επικριτής του Κόλμπερτ και άλλων παρουσιαστών βραδινών εκπομπών σε μεγάλα τηλεοπτικά δίκτυα, λόγω των χλευασμών τους προς το πρόσωπό του και της υποτιθέμενης φιλελεύθερης μεροληψίας τους.

Το τέλος της εκπομπής, την οποία παρουσίαζε στο τηλεοπτικό δίκτυο CBS είχε γίνει γνωστό από το περασμένο καλοκαίρι, αφού ο παρουσιαστής χαρακτήρισε «μεγάλη δωροδοκία» τη συμφωνία αποζημίωσης, ύψους 16 εκατομμυρίων δολαρίων, που σύναψε η μητρική εταιρεία του δικτύου, η Paramount, με τον Ντόναλντ Τραμπ, για το υποτιθέμενο μοντάζ μιας συνέντευξης της αντιπάλου του στις προεδρικές εκλογές, της Κάμαλα Χάρις.

Το CBS επιμένει ότι η απόφαση να κοπεί το The Late Show ήταν καθαρά οικονομική και δεν είχε σχέση με τις προσπάθειες της Paramount να λάβει την έγκριση της κυβέρνησης για τη συγχώνευσή της με τη Skydance Media, μια συμφωνία ύψους 8,4 δισεκ. δολαρίων. Η εκπομπή αυτήν ήταν πρώτη σε τηλεθέαση στη συγκεκριμένη ζώνη.

Πηγή: AFP