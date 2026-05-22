Η Lexus παρουσιάζει το ηλεκτρικό εξαθέσιο TZ με φιλοσοφία Driving Lounge

Η Lexus TZ αποτελεί το νέο μεγάλο βήμα της Lexus προς την premium ηλεκτροκίνηση, παρουσιάζοντας ένα αμιγώς ηλεκτρικό SUV έξι θέσεων που σχεδιάστηκε για να προσφέρει κορυφαία άνεση, προηγμένη τεχνολογία και μια διαφορετική εμπειρία ταξιδιού. Το νέο μοντέλο εκφράζει τη νέα φιλοσοφία της ιαπωνικής εταιρείας γύρω από την έννοια του “Driving Lounge”, μετατρέποντας την καμπίνα σε έναν χώρο χαλάρωσης και ηρεμίας για οδηγό και επιβάτες.

Με μήκος 5,10 μέτρα και μεταξόνιο 3,05 μέτρα, το TZ τοποθετείται στην κορυφή της γκάμας ηλεκτρικών SUV της Lexus. Η ειδικά εξελιγμένη ηλεκτρική πλατφόρμα επέτρεψε στους μηχανικούς να δημιουργήσουν ένα εξαιρετικά ευρύχωρο εσωτερικό με τρεις σειρές καθισμάτων και πραγματική άνεση για έξι ενήλικες επιβάτες. Η δεύτερη σειρά διαθέτει ανεξάρτητα captain’s chairs, ενώ η χαμηλή τοποθέτηση της μπαταρίας κάτω από το δάπεδο βελτιώνει τόσο το κέντρο βάρους όσο και τους διαθέσιμους χώρους στην καμπίνα.

Η Lexus δίνει ιδιαίτερη έμφαση στην ποιότητα κύλισης και στην ησυχία της καμπίνας. Το TZ διαθέτει εκτεταμένη χρήση υλικών ηχομόνωσης, παχύτερα κρύσταλλα και ειδικά σχεδιασμένους καθρέφτες για μείωση των αεροδυναμικών θορύβων. Το αποτέλεσμα είναι ένα από τα πιο αθόρυβα SUV που έχει παρουσιάσει ποτέ η εταιρεία, στοιχείο που ενισχύει τον πολυτελή χαρακτήρα του μοντέλου.

Σχεδιαστικά, το νέο TZ ακολουθεί τη φιλοσοφία “Provocative Simplicity” της Lexus, συνδυάζοντας καθαρές επιφάνειες με έντονη SUV παρουσία. Οι αεροδυναμικές γραμμές και οι λεπτομέρειες του αμαξώματος συμβάλλουν σε συντελεστή οπισθέλκουσας 0,27, τιμή ιδιαίτερα χαμηλή για SUV τέτοιου μεγέθους.

Στο εσωτερικό, η τεχνολογία συναντά τον μινιμαλισμό. Το νέο σύστημα LexusConnect με οθόνη 14 ιντσών βασίζεται στη νέα πλατφόρμα λογισμικού Arene και συνεργάζεται με τον ψηφιακό πίνακα οργάνων 12,3 ιντσών. Το Responsive Hidden Switch design ενσωματώνει διακόπτες που εμφανίζονται μόνο όταν ο χρήστης πλησιάζει το χέρι του στην επιφάνεια του ταμπλό, διατηρώντας καθαρή και σύγχρονη αισθητική. Το premium ηχοσύστημα Mark Levinson 21 ηχείων δημιουργεί εμπειρία τρισδιάστατου ήχου, ενώ το Smart Digital Key+ επιτρέπει τη χρήση smartphone ή smartwatch ως ψηφιακού κλειδιού.

Το ηλεκτρικό σύστημα κίνησης χρησιμοποιεί δύο eAxles αποδίδοντας συνολικά 408 ίππους και ροπή που μεταφέρεται μέσω του συστήματος τετρακίνησης DIRECT4. Η επιτάχυνση 0-100 km/h ολοκληρώνεται σε 5,4 δευτερόλεπτα, ενώ η μεγάλη μπαταρία 95,8 kWh προσφέρει αυτονομία έως 530 χιλιόμετρα. Η φόρτιση DC έως 150 kW επιτρέπει φόρτιση από 10% έως 80% σε περίπου 35 λεπτά.

Η Lexus έχει εξελίξει ιδιαίτερα και τη δυναμική συμπεριφορά του TZ. Το Dynamic Rear Steering επιτρέπει στους πίσω τροχούς να στρίβουν έως τέσσερις μοίρες, βελτιώνοντας τόσο την ευελιξία στην πόλη όσο και τη σταθερότητα σε υψηλές ταχύτητες. Παράλληλα, η λειτουργία “Comfort” προσαρμόζει τετρακίνηση, φρένα και ανάρτηση ώστε να περιορίζονται οι κινήσεις του αμαξώματος και να αυξάνεται η άνεση των επιβατών.

Με το νέο TZ, η Lexus δεν δίνει έμφαση μόνο στις επιδόσεις ή στην τεχνολογία, αλλά στη συνολική εμπειρία μετακίνησης, δημιουργώντας ένα αυτοκίνητο που λειτουργεί ως χώρος χαλάρωσης, πολυτέλειας και σύγχρονης ψηφιακής συνδεσιμότητας.

