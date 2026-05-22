Κυριάκος Πιερρακάκης: Να μην επιτρέψουμε η ενεργειακή κρίση να μετατραπεί σε δημοσιονομική

«Η ασφάλεια και η σταθερότητα της Κύπρου είναι υπόθεση ολόκληρης της Ευρώπης», δήλωσε ο Πρόεδρος του Eurogroup και Έλληνας Υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, Κυριάκος Πιερρακάκης, στη Λευκωσία την Παρασκευή, ενόψει της Άτυπης Συνόδου των Υπουργών Οικονομικών της ΕΕ και των Διοικητών Κεντρικών Τραπεζών.

Μιλώντας σε δημοσιογράφους πριν από τη συνάντηση, ο κ. Πιερρακάκης εξέφρασε την ικανοποίησή του για την παρουσία του στην Κύπρο, χαρακτηρίζοντας τη χώρα «σημείο αναφοράς για τη σταθερότητα και την ασφάλεια στην Ανατολική Μεσόγειο» και σημειώνοντας ότι «έχει αποδείξει πως μπορεί να μετατρέπει τις κρίσεις σε ευκαιρίες και να αναβαθμίζει διαρκώς τον οικονομικό και γεωπολιτικό της ρόλο».

Σημείωσε ακόμη ότι η Κύπρος διαδραματίζει «στρατηγικό ρόλο σε μια περιοχή αυξημένης γεωπολιτικής πολυπλοκότητας», προσθέτοντας ότι η σταθερότητά της συνδέεται άμεσα με τις ευρύτερες ευρωπαϊκές προτεραιότητες και συμφέροντα.

Αναφερόμενος στις ευρωπαϊκές οικονομικές προοπτικές, είπε ότι οι τελευταίες προβλέψεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής δείχνουν «αναθεωρήσεις προς τα κάτω για την ανάπτυξη και προς τα πάνω για τον πληθωρισμό», επισημαίνοντας ωστόσο ότι η Ευρώπη παραμένει «σε θετικό περιβάλλον ανάπτυξης», παρά τις πιέσεις. «Η ανθεκτικότητα είναι η λέξη-κλειδί για την Ευρώπη», πρόσθεσε.

Συμπλήρωσε ακόμη ότι το τρέχον οικονομικό περιβάλλον απαιτεί «προσεκτική ισορροπία μεταξύ δημοσιονομικής στήριξης και μακροπρόθεσμης βιωσιμότητας», προειδοποιώντας ότι υπερβολικές ή λανθασμένα στοχευμένες παρεμβάσεις ενδέχεται να υπονομεύσουν τη δημοσιονομική σταθερότητα των κρατών μελών.

Ο κ. Πιερρακάκης πρόσθεσε ότι η Ευρώπη ήδη αντιμετωπίζει τις εξελισσόμενες οικονομικές προκλήσεις, συμπληρώνοντας ότι τα μέτρα που βασίζονται στην εμπειρία του 2022 πρέπει να παραμένουν «προσωρινά, στοχευμένα και προσαρμοσμένα», ώστε να στηρίζουν τους πολίτες και τις ευάλωτες ομάδες χωρίς να δημιουργούν δημοσιονομικές ανισορροπίες.

Παράλληλα, προειδοποίησε ότι οι γεωπολιτικές εντάσεις και οι ενεργειακές πιέσεις δεν πρέπει να εξελιχθούν σε δημοσιονομική κρίση, υπογραμμίζοντας την ανάγκη για «στοχευμένες παρεμβάσεις» και στενό συντονισμό μεταξύ των κρατών μελών της ΕΕ.

Σημείωσε επίσης ότι η μεταβλητότητα στις αγορές ομολόγων αντανακλά την εύθραυστη διεθνή συγκυρία και την ανάγκη διατήρησης της εμπιστοσύνης των επενδυτών.

Την ίδια ώρα, ο Πρόεδρος της Ευρωομάδας ανέφερε ότι στην ατζέντα της συνάντησης βρίσκονται και η στεγαστική πολιτική, καθώς και το ψηφιακό ευρώ. Ανέφερε ότι η στέγαση, παρότι «δεν αποτελεί βασική αρμοδιότητα της Ευρωπαϊκής Επιτροπής», είναι κρίσιμη για την κοινωνική συνοχή και την οικονομική σταθερότητα, ζητώντας ανταλλαγή βέλτιστων πρακτικών μεταξύ των κρατών μελών.

Για το ψηφιακό ευρώ, το χαρακτήρισε ζήτημα «οικονομικής κυριαρχίας της Ευρώπης» και βασικό στοιχείο για την ενίσχυση του διεθνούς ρόλου του ενιαίου νομίσματος, σημειώνοντας ότι εντάσσεται στον ευρύτερο θεσμικό και στρατηγικό σχεδιασμό της ΕΕ με ορίζοντα το 2029 που έχει θέσει η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα.

Κατέληξε ότι η Ευρώπη αντιμετωπίζει ένα απαιτητικό περιβάλλον, αλλά όχι στασιμότητα, επαναλαμβάνοντας ότι «βρισκόμαστε σε θετικό περιβάλλον ανάπτυξης» και ότι προτεραιότητα είναι η περαιτέρω ενίσχυση της ανθεκτικότητας.

«Σε περιόδους αβεβαιότητας, η δύναμη της Ευρώπης βρίσκεται στον συντονισμό, την πειθαρχία και την ενότητα», σημείωσε, καλώντας σε συνέχιση της συνεργασίας μεταξύ των κρατών μελών για τη διασφάλιση της σταθερότητας και της ανάπτυξης.

Σε δηλώσεις πριν από τη συνάντηση προέβη και ο Βέλγος Αναπληρωτής Πρωθυπουργός και Υπουργός Προϋπολογισμού Βίνσεντ βαν Πέτεγκεμ, υιοθέτησε αντίστοιχο τόνο, λέγοντας ότι είναι «πολύ καλό που βρισκόμαστε στην Κύπρο», ιδιαίτερα μετά την αναβολή της Άτυπης Συνόδου τον Μάρτιο.

Ανέφερε ότι είναι σημαντικό «να δείξουμε αλληλεγγύη προς την Κύπρο αλλά κυρίως να δείξουμε την ενότητά μας», επισημαίνοντας ότι στην ατζέντα της συνάντησης βρίσκονται ζητήματα όπως η τρέχουσα οικονομική κατάσταση και η στέγαση.

Αναφερόμενος στις ευρύτερες γεωπολιτικές και οικονομικές προκλήσεις, είπε ότι «έχουμε ήδη αφιερώσει χρόνο σε μια σημαντική συζήτηση για τη στήριξη στην ενέργεια που θα έπρεπε να είχαμε κάνει, αλλά πρέπει να αξιολογήσουμε τον αντίκτυπό της στον πληθωρισμό, την οικονομία και την ανάπτυξη συνολικά».

Για τη δημοσιονομική πολιτική, προειδοποίησε κατά της χρήσης γενικευμένων ρητρών διαφυγής, σημειώνοντας ότι «το να ανοίξουμε μια εθνική ή γενική ρήτρα διαφυγής για τέτοιου είδους μέτρα είναι δύσκολο».

Σε ό,τι αφορά τη στέγαση, αναγνώρισε ότι η αρμοδιότητα ανήκει κυρίως σε εθνικό ή περιφερειακό επίπεδο, συμπληρώνοντας ότι πρόκειται για ζήτημα που «δεν μπορεί να αγνοηθεί σε ευρωπαϊκό επίπεδο», λόγω των ανησυχιών των νεότερων γενεών για την προσιτότητα.

Ο Βέλγος αξιωματούχος αναφέρθηκε επίσης στις διατλαντικές εμπορικές σχέσεις, λέγοντας ότι οι πρόσφατες συμφωνίες παρέχουν «προβλεψιμότητα και σταθερότητα», αλλά η ΕΕ πρέπει να παραμείνει έτοιμη να αντιδράσει σε περίπτωση μονομερών αλλαγών.

Πηγή: ΚΥΠΕ