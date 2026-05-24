Οι μεγάλες προκλήσεις της επόμενης ημέρας

Οι εκλογές αποτελούν μία από τις σημαντικότερες διαδικασίες σε κάθε δημοκρατία, όχι μόνο επειδή καθορίζουν ποιοι θα κυβερνήσουν, αλλά κυρίως επειδή επηρεάζουν άμεσα την κατεύθυνση της οικονομικής πολιτικής και, κατ' επέκταση, την καθημερινότητα των πολιτών. Η οικονομία δεν λειτουργεί ανεξάρτητα από την πολιτική. Οι αποφάσεις για τη φορολογία, τις κοινωνικές παροχές, τις επενδύσεις, την αγορά εργασίας, την ανάπτυξη και το κοινωνικό κράτος λαμβάνονται μέσα από πολιτικές διαδικασίες και αντικατοπτρίζουν τις προτεραιότητες κάθε κυβέρνησης και κάθε Κοινοβουλίου.

Σε περιόδους σταθερότητας, οι οικονομικές πολιτικές συχνά ακολουθούν μια πιο προβλέψιμη πορεία. Ωστόσο, σε εποχές αβεβαιότητας, γεωπολιτικών ανακατατάξεων, ενεργειακών κρίσεων, πληθωρισμού και κοινωνικών πιέσεων, οι εκλογές αποκτούν ακόμα μεγαλύτερη σημασία. Οι πολίτες καλούνται να επιλέξουν όχι μόνο πρόσωπα και κόμματα, αλλά και διαφορετικά μοντέλα οικονομικής διακυβέρνησης. Άλλες πολιτικές δίνουν έμφαση στη δημοσιονομική πειθαρχία και στη μείωση του δημόσιου χρέους, ενώ άλλες επικεντρώνονται περισσότερο στην κοινωνική προστασία, τις δημόσιες επενδύσεις και την αναδιανομή του πλούτου.

Η σχέση οικονομίας και πολιτικής είναι αμφίδρομη. Από τη μία πλευρά, οι οικονομικές συνθήκες επηρεάζουν τη συμπεριφορά των ψηφοφόρων. Όταν οι πολίτες βιώνουν υψηλό κόστος ζωής, ανεργία, στεγαστική κρίση ή μειωμένη αγοραστική δύναμη είναι πιθανότερο να αναζητήσουν πολιτική αλλαγή. Από την άλλη πλευρά, οι εκλογικές αναμετρήσεις επηρεάζουν την ίδια την οικονομία, καθώς οι αγορές, οι επενδυτές και οι επιχειρήσεις παρακολουθούν στενά το πολιτικό περιβάλλον και την πιθανή κατεύθυνση των μεταρρυθμίσεων.

Τα τελευταία χρόνια, οι περισσότερες ευρωπαϊκές χώρες βρίσκονται αντιμέτωπες με πολλαπλές προκλήσεις. Οι πόλεμοι στην Ουκρανία και τη Μέση Ανατολή αύξησαν το ενεργειακό κόστος, ενώ ο πληθωρισμός επηρέασε σημαντικά τα νοικοκυριά. Παράλληλα, η ψηφιακή μετάβαση και η πράσινη οικονομία απαιτούν νέες επενδύσεις, νέες δεξιότητες και διαφορετικά μοντέλα ανάπτυξης. Σε αυτό το περιβάλλον οι κυβερνήσεις καλούνται να ισορροπήσουν ανάμεσα στη δημοσιονομική υπευθυνότητα και την κοινωνική συνοχή.

Μία από τις μεγαλύτερες προκλήσεις που αντιμετωπίζουν οι σύγχρονες οικονομίες είναι το δημογραφικό ζήτημα. Η γήρανση του πληθυσμού, η μείωση των γεννήσεων και η αύξηση του προσδόκιμου ζωής δημιουργούν τεράστια πίεση στα συστήματα κοινωνικής ασφάλισης και συντάξεων. Το πρόβλημα αυτό δεν αφορά μόνο τα δημόσια οικονομικά, αλλά και τη συνολική κοινωνική σταθερότητα. Οι εργαζόμενοι ανησυχούν για το κατά πόσον θα μπορούν να λάβουν αξιοπρεπείς συντάξεις στο μέλλον, ενώ τα κράτη αναζητούν τρόπους να διασφαλίσουν τη βιωσιμότητα των ασφαλιστικών συστημάτων χωρίς να επιβαρύνουν υπερβολικά τις νεότερες γενιές.

Στο πλαίσιο αυτό, οι εκλογές αποκτούν ιδιαίτερη σημασία, καθώς οι κυβερνήσεις που προκύπτουν καλούνται να λάβουν δύσκολες και συχνά πολιτικά δαπανηρές αποφάσεις. Οι μεταρρυθμίσεις στο συνταξιοδοτικό, τη φορολογία ή στην αγορά εργασίας απαιτούν πολιτική βούληση, κοινωνικό διάλογο και μακροπρόθεσμο σχεδιασμό. Πολύ συχνά, όμως, οι πολιτικές αποφάσεις επηρεάζονται από τον εκλογικό κύκλο, με αποτέλεσμα να αναβάλλονται δύσκολες αλλαγές ή να προωθούνται βραχυπρόθεσμα μέτρα με στόχο το πολιτικό όφελος.

Η Κύπρος δεν αποτελεί εξαίρεση σε αυτές τις προκλήσεις. Η κυπριακή οικονομία έχει παρουσιάσει ανθεκτικότητα τα τελευταία χρόνια, ιδιαίτερα μετά τις κρίσεις της προηγούμενης δεκαετίας. Ωστόσο, εξακολουθεί να αντιμετωπίζει σοβαρά ζητήματα που σχετίζονται με το κόστος ζωής, τη στεγαστική πίεση, την παραγωγικότητα, την ανάγκη διαφοροποίησης της οικονομίας και τη βιωσιμότητα του κοινωνικού κράτους. Παράλληλα, η εξάρτηση από συγκεκριμένους τομείς, όπως οι υπηρεσίες και ο τουρισμός, καθιστά την οικονομία ευάλωτη σε εξωτερικές κρίσεις.

Ιδιαίτερη σημασία αποκτά σήμερα η επικείμενη συνταξιοδοτική μεταρρύθμιση στην Κύπρο, η οποία αναμένεται να αποτελέσει ένα από τα σημαντικότερα ζητήματα που θα κληθεί να διαχειριστεί η νέα Βουλή. Σύμφωνα με τις δημόσιες τοποθετήσεις της κυβέρνησης και του Υπουργείου Εργασίας, η μεταρρύθμιση προγραμματίζεται να εφαρμοστεί από το 2027 και θα αποτελέσει την πρώτη ουσιαστική παρέμβαση στο σύστημα Κοινωνικών Ασφαλίσεων εδώ και δεκαετίες.

Οι συζητήσεις που βρίσκονται σε εξέλιξη αφορούν ζητήματα όπως η ενίσχυση των χαμηλοσυνταξιούχων, η αντιμετώπιση ανισοτήτων μεταξύ ανδρών και γυναικών, οι επιλογές γύρω από την αναλογιστική μείωση του 12% στις πρόωρες συντάξεις, αλλά και ο ευρύτερος εκσυγχρονισμός του συστήματος. Παράλληλα, γίνεται συζήτηση για την ενίσχυση του δεύτερου πυλώνα ασφάλισης και των επαγγελματικών ταμείων, στο πλαίσιο μιας πιο πολυδιάστατης συνταξιοδοτικής πολιτικής.

Η νέα Βουλή θα πρέπει να προσεγγίσει το ζήτημα με σοβαρότητα, μακριά από λαϊκισμούς και μικροπολιτικές σκοπιμότητες. Το συνταξιοδοτικό δεν είναι απλώς ένα οικονομικό θέμα· είναι ζήτημα κοινωνικής δικαιοσύνης, διαγενεακής ισορροπίας και εμπιστοσύνης των πολιτών προς το κράτος. Οι αποφάσεις που θα ληφθούν σήμερα θα επηρεάσουν όχι μόνο τους σημερινούς συνταξιούχους, αλλά και τις επόμενες γενιές εργαζομένων.

Μία από τις βασικές αρχές που πρέπει να έχει κατά νου η νέα Βουλή είναι η βιωσιμότητα του συστήματος. Ένα συνταξιοδοτικό σύστημα πρέπει να μπορεί να αντέξει στον χρόνο, λαμβάνοντας υπόψη τις δημογραφικές εξελίξεις και τις μεταβολές στην αγορά εργασίας. Δεν αρκεί να προσφέρει υψηλές παροχές σήμερα, εάν αυτό δημιουργεί αδιέξοδα στο μέλλον. Χρειάζεται ισορροπία ανάμεσα στην κοινωνική προστασία και τη δημοσιονομική υπευθυνότητα.

Δεύτερη σημαντική αρχή είναι η κοινωνική δικαιοσύνη. Η μεταρρύθμιση πρέπει να προστατεύει τους χαμηλοσυνταξιούχους και τις ευάλωτες ομάδες, διασφαλίζοντας αξιοπρεπές επίπεδο διαβίωσης. Ιδιαίτερη σημασία πρέπει να δοθεί στις ανισότητες που επηρεάζουν τις γυναίκες, οι οποίες συχνά έχουν χαμηλότερες συντάξεις λόγω διακοπών στην επαγγελματική τους πορεία ή χαμηλότερων απολαβών. Η κοινωνική συνοχή δεν μπορεί να διατηρηθεί χωρίς ένα δίκαιο και αποτελεσματικό σύστημα κοινωνικής ασφάλισης.

Τρίτη βασική αρχή είναι η διαφάνεια και η εμπιστοσύνη. Οι πολίτες πρέπει να γνωρίζουν με σαφήνεια πώς λειτουργεί το σύστημα, ποιες είναι οι υποχρεώσεις και ποια τα δικαιώματά τους. Σε πολλές χώρες, η έλλειψη εμπιστοσύνης προς τα συνταξιοδοτικά συστήματα οδηγεί τους πολίτες σε ανασφάλεια και αμφιβολία για το μέλλον. Η πολιτεία οφείλει να ενημερώνει υπεύθυνα και να αποφεύγει αντιφατικά μηνύματα ή πρόχειρες παρεμβάσεις.