Eurostat: Μειώθηκε το εμπορικό πλεόνασμα της ΕΕ στα €12,7 δισ.

Η Ευρωπαϊκή Ένωση κατέγραψε εμπορικό πλεόνασμα 12,7 δισεκατομμυρίων ευρώ κατά το πρώτο τρίμηνο του 2026, σύμφωνα με στοιχεία που δημοσίευσε την Τρίτη η Eurostat, ωστόσο το πλεόνασμα εμφανίζεται σημαντικά μειωμένο σε σύγκριση με τα 23,6 δισεκατομμύρια ευρώ του τελευταίου τριμήνου του 2025.

Παρά τη μείωση, σημειώνει η Eurostat, η ΕΕ διατήρησε θετικό εμπορικό ισοζύγιο, συνεχίζοντας την πορεία που καταγράφεται από το τρίτο τρίμηνο του 2023, μετά την περίοδο ελλειμμάτων που είχε προηγηθεί λόγω της αύξησης του κόστους ενέργειας από τα τέλη του 2021 έως τα μέσα του 2023.

Σύμφωνα με τη Eurostat, η υποχώρηση του πλεονάσματος σε σχέση με το προηγούμενο τρίμηνο, αποδίδεται κυρίως στη μείωση του πλεονάσματος στην κατηγορία μηχανημάτων και οχημάτων, το οποίο περιορίστηκε από 39,8 δισ. ευρώ το τέταρτο τρίμηνο του 2025 σε 27,8 δισ. ευρώ το πρώτο τρίμηνο του 2026. Ταυτόχρονα, διευρύνθηκε το έλλειμμα στα ενεργειακά προϊόντα, από -64,0 δισ. ευρώ σε -72,2 δισ. Ευρώ, κατά την ίδια περίοδο.

Η εξέλιξη αυτή αντισταθμίστηκε εν μέρει από τη συρρίκνωση του ελλείμματος στα λοιπά μεταποιημένα προϊόντα, το οποίο μειώθηκε από -10,9 δισ. ευρώ σε -5,0 δισ. ευρώ, καθώς και από την αύξηση του πλεονάσματος στα λοιπά αγαθά, που ανήλθε σε 11,5 δισ. ευρώ από 7,2 δισ. ευρώ το προηγούμενο τρίμηνο.

Σε ό,τι αφορά τις εμπορικές ροές, οι εξαγωγές της ΕΕ προς χώρες εκτός Ένωσης κατέγραψαν οριακή μείωση κατά 0,1%, σημειώνοντας τέταρτη διαδοχική τριμηνιαία πτώση, εξέλιξη που συνδέεται εν μέρει με εμπορικές εντάσεις και την επιβολή δασμών.

Αντίθετα, οι εισαγωγές αυξήθηκαν κατά 1,7% κατά την ίδια περίοδο, τερματίζοντας μία σειρά τριών συνεχόμενων τριμήνων μείωσης.

Πηγή: ΚΥΠΕ