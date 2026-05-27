Θα ωφεληθεί η Κύπρος;

Στις 19 Μαΐου, η Κύπρος ενέκρινε το «Σχέδιο Ανάπτυξης και Παραγωγής» του κοιτάσματος φυσικού αερίου Κρόνος στο οικόπεδο 6 από την κοινοπραξία ENI-TotalEnergies. Αυτό επικεντρώνεται σε μια ταχεία, υποθαλάσσια σύνδεση με την υπάρχουσα υποδομή φυσικού αερίου Zohr και Αιγύπτου, η οποία θα υγροποιηθεί στο εργοστάσιο LNG της Damietta για εξαγωγή. Τα εκτιμώμενα 3 τρισεκατομμύρια κυβικά πόδια (tcf) Κρόνος σχεδιάζονται να προμηθεύσουν φυσικό αέριο στην Damietta έως το 2028.

Η προγραμματισμένη ανάπτυξη του Κρόνος σηματοδοτεί ένα σημαντικό βήμα για τις φιλοδοξίες της χώρας για ανάπτυξη στο πετρέλαιο. Ωστόσο, κάτω από τον τίτλο του «πρώτου αερίου» κρύβεται μια πολύ πιο σύνθετη πραγματικότητα.

Ενώ ο αρχικός ενθουσιασμός επικεντρώθηκε σε αυτό που προορίζεται να γίνει η πρώτη ανάπτυξη κοιτάσματος φυσικού αερίου στην Κύπρο 15 χρόνια από την πρώτη ανακάλυψη φυσικού αερίου, την Αφροδίτη, το πραγματικό ερώτημα τώρα είναι πιο λεπτό: υπό ρεαλιστικές υποθέσεις για τα ανακτήσιμα αποθέματα, το κόστος και τις μελλοντικές τιμές LNG, ποιος πραγματικά αποκομίζει την αξία; Το Κρόνος φαίνεται να είναι ένα εμπορικά περιορισμένο έργο του οποίου η αξία είναι ιδιαίτερα ευαίσθητη στις συνθήκες της αγοράς και την κατανομή του κινδύνου. Το κεντρικό ερώτημα δεν είναι αν το Κρόνος μπορεί να αναπτυχθεί, αλλά μάλλον αν δημιουργεί ουσιαστική αξία για την Κύπρο.

Ένας μέτριος πόρος

Το Κρόνος βρίσκεται σε ένα ανθρακικό κοίτασμα ανάλογο με το Zohr της Αιγύπτου. Ενώ αυτό επιβεβαιώνει ένα λειτουργικό σύστημα πετρελαίου, εισάγει επίσης σημαντική αβεβαιότητα.

Τα ανθρακικά κοιτάσματα είναι γνωστά για την ετερογενή τους φύση. Οι πρώτες εκτιμήσεις συχνά υπερεκτιμούν τους ανακτήσιμους όγκους επειδή υποθέτουν συνδεσιμότητα που μπορεί να μην υπάρχει. Το Zohr αρχικά εκτιμήθηκε ότι θα περιείχε 30tcf αέριο, αλλά αυτό έχει πλέον μειωθεί σε 10tcf ανακτήσιμο αέριο.

Ένα ρεαλιστικό εύρος λειτουργίας για το Κρόνος είναι ανακτήσιμο φυσικό αέριο περίπου 2,0–2,2 tcf ως βασική εκτίμηση, με 1,5 tcf ως κατώτερη εκτίμηση. Αυτές οι εκτιμήσεις ανακτήσιμων πόρων είναι κεντρικής σημασίας για τα οικονομικά του έργου.

Εξάρτηση από την Αίγυπτο

Το Κρόνος θα αναπτυχθεί μέσω υποθαλάσσιας σύνδεσης με αιγυπτιακές υποδομές.

•Επεξεργασία μέσω εγκαταστάσεων που συνδέονται με το κοίτασμα φυσικού αερίου Zohr

•Υγροποίηση στο εργοστάσιο LNG της Damietta

•Εξαγωγή στις διεθνείς αγορές

Αυτή η προσέγγιση μειώνει τις αρχικές κεφαλαιακές απαιτήσεις, αλλά εισάγει διαρθρωτική εξάρτηση: Τα οικονομικά του Κρόνος επηρεάζονται σε μεγάλο βαθμό από τους αιγυπτιακούς δασμούς, την πρόσβαση στις υποδομές και τις λειτουργικές συνθήκες.

Το φυσικό αέριο της Κύπρου αναμένεται να τιμολογείται στην είσοδο του εργοστασίου LNG, με σύνδεση με τις τιμές LNG. Ωστόσο, πρόκειται για ένα «σύστημα netback», όχι για πλήρη έκθεση στις τιμές LNG.

Με τεράστιες ποσότητες νέου LNG να εισέρχονται στην αγορά την περίοδο έως το 2030, μέχρι τότε οι τιμές LNG αναμένεται να μειωθούν σημαντικά, μεταξύ $6-$8/mmbtu στην Ευρώπη.

Μετά την αφαίρεση του κόστους υγροποίησης, αποστολής και midstream, η πραγματική τιμή του φυσικού αερίου θα είναι σημαντικά χαμηλότερη. Με βάση το εύρος τιμών του LNG, υπό ρεαλιστικές υποθέσεις, οι τιμές netback θα μπορούσαν να κυμανθούν μεταξύ $1-$3/mmbtu.

Αυτό το netback είναι ο βασικός καθοριστικός παράγοντας της αξίας του έργου.

Το Κρόνος παραμένει μια σχετικά υψηλού κόστους ανάπτυξη, ακόμη και με μια λύση tie-back. Το υπολογιζόμενο κόστος κατασκευής είναι: για 1,5tcf $3,2/mmbtu και για 2,2tcf $2,8/ mmbtu.

Δεδομένων των παραπάνω αφαιρέσεων κατάντη, το έργο απαιτεί περίπου $8-$9/mmbtu LNG για να δημιουργήσει άνετα περιθώρια κέρδους. Σε χαμηλότερες τιμές, η κερδοφορία γίνεται οριακή ή εξαφανίζεται εντελώς.

Δημοσιονομική δομή

Οι όροι κατανομής παραγωγής της Κύπρου είναι οι καθιερωμένοι. Κατά τη διάρκεια των πρώτων 3 ετών οι εταιρείες ανακτούν το κόστος, με την Κύπρο να λαμβάνει ελάχιστα ή καθόλου. Μετά το 3ο έτος, η Κύπρος θα λαμβάνει περίπου το 55% των κερδών από το φυσικό αέριο.

Αυτό δημιουργεί ένα σημαντικό ζήτημα χρονισμού, με τα έσοδα της Κύπρου να καθυστερούν και να εξαρτώνται από την κερδοφορία σε μεταγενέστερο στάδιο. Αυτό καθίσταται κρίσιμο όταν λαμβάνονται υπόψη οι προβλέψεις για τις τιμές του ΥΦΑ.

Ένας αυξανόμενος αριθμός προβλέψεων από αξιόπιστες πηγές υποδηλώνει ότι οι ευρωπαϊκές τιμές του ΥΦΑ θα μπορούσαν να μειωθούν στα $6-$7/mmbtu μετά το 2029, καθώς η παγκόσμια προσφορά επεκτείνεται, η αύξηση της ζήτησης φυσικού αερίου στην Ευρώπη επιβραδύνεται και η διείσδυση των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας αυξάνεται. Αυτή είναι όλο και περισσότερο η βασική περίπτωση. Ακριβώς τότε, η Κύπρος αναμένει να λάβει το κύριο μερίδιο κέρδους της. Ορισμένοι εκτιμούν ότι οι τιμές του ΥΦΑ θα αυξηθούν στα $8/mmbtu τη δεκαετία του 2030.

Σε αυτά τα επίπεδα τιμών, το netback μειώνεται σε περίπου $1-$2/mmbtu, το οποίο είναι κάτω ή κοντά στο κόστος ανάντη.

Η επίπτωση είναι σαφής: Με παρατεταμένη τιμή LNG $6–$7/mmbtu, το Κρόνος καθίσταται οριακό ή ασύμφορο, ενώ με $8/mmbtu το έργο καθίσταται οριακά βιώσιμο.

Υπό συνεπείς υποθέσεις, το μερίδιο κέρδους της Κύπρου θα είναι στην καλύτερη περίπτωση μέτριο σε σχέση με τις προσδοκίες.

Το έργο

Παρά τα αδύναμα οικονομικά στοιχεία, οι εταιρείες ενδέχεται να συνεχίσουν να αναπτύσσουν το Κρόνος.

Ο λόγος έγκειται στη διάκριση μεταξύ οικονομικών στοιχείων πλήρους κύκλου και σταδιακών.

Μεγάλο μέρος της απαιτούμενης υποδομής -ιδιαίτερα στην Αίγυπτο- υπάρχει ήδη. Αυτό επιτρέπει στις εταιρείες να επικεντρωθούν στη σταδιακή ταμειακή ροή και όχι στις συνολικές αποδόσεις του έργου.

Στην πράξη:

•Το οριακό κόστος επεξεργασίας και LNG είναι χαμηλότερο από τους πλήρεις δασμούς

•Το πρόσθετο φυσικό αέριο βελτιώνει την αξιοποίηση των υφιστάμενων, υποχρησιμοποιούμενων υποδομών

•Η παραγωγή μπορεί να παραμείνει θετική οικονομικά ακόμη και αν η συνολική κερδοφορία είναι περιορισμένη

Στην πραγματικότητα, οι εταιρείες μπορούν, μέσω του Κρόνος, να ανακτήσουν την «βυθισμένη επένδυσή» τους (χρήματα που έχουν ήδη δαπανηθεί και δεν μπορούν να ανακτηθούν) στις υποχρησιμοποιούμενες υποδομές τους στην Αίγυπτο. Αυτό σημαίνει ότι το Κρόνος μπορεί να παραμείνει ελκυστικό για τις εταιρείες ακόμη και όταν δημιουργεί περιορισμένη αξία για την Κύπρο.

Κίνδυνοι και παραχωρήσεις

Τα διαθέσιμα στοιχεία υποδηλώνουν ότι η Κύπρος αποδέχτηκε αρκετές παραχωρήσεις για να επιτρέψει το έργο. Αυτές μπορεί να περιλαμβάνουν:

•Ευρεία ανάκτηση κόστους, συμπεριλαμβανομένων των υπερβάσεων

•Πλήρης μετακύλιση των αιγυπτιακών δασμών

•Περιορισμένες εγγυήσεις παραγωγής

•Ισχυρή δημοσιονομική σταθεροποίηση

•Περιορισμένος έλεγχος των εκπτώσεων κόστους

Το αποτέλεσμα είναι σωρευτικό. Η Κύπρος φαίνεται να έχει αναλάβει μεγαλύτερο μερίδιο των πιθανών κινδύνων, ενώ οι εταιρείες έχουν προστατεύσει τις αποδόσεις τους.

Το Κρόνος είναι μια οριακή, βασισμένη σε υποδομές ανάπτυξη ασύμμετρη στην κατανομή κινδύνου που ευνοεί τις εταιρείες, εξαρτάται σε μεγάλο βαθμό από τα ανακτήσιμα αποθέματα φυσικού αερίου και είναι ιδιαίτερα ευαίσθητη στις τιμές του ΥΦΑ.

Μια δεύτερη φάση

Μόλις προχωρήσει το Κρόνος, οι εταιρείες είναι πιθανό να προτείνουν μια δεύτερη φάση που θα μπορούσε να δει την ανάπτυξη να επεκτείνεται στις κοντινές ανακαλύψεις Ζευς και Καλυψώ. Αυτό θα επέτρεπε κοινές υποδομές, υψηλότερη απόδοση και μεγαλύτερη διάρκεια ζωής παραγωγής, μειώνοντας το κόστος ανά μονάδα και βελτιώνοντας τη συνολική αποδοτικότητα του έργου. Για τους φορείς εκμετάλλευσης, η δεύτερη φάση μπορεί να βελτιώσει τα οικονομικά του έργου και να ενισχύσει την ανθεκτικότητα σε ένα περιβάλλον χαμηλότερων τιμών ΥΦΑ. Ωστόσο, για την Κύπρο τα οφέλη θα είναι πιο περιορισμένα. Οι ίδιοι διαρθρωτικοί περιορισμοί παραμένουν: η εξάρτηση από τους αιγυπτιακούς δασμούς, τα καθυστερημένα έσοδα λόγω ανάκτησης κόστους και η έκθεση στις τιμές του LNG.

Ενώ μια δεύτερη φάση θα μπορούσε να βελτιώσει τη συνολική ευρωστία του έργου και να αυξήσει τους συνολικούς όγκους, δεν αποτελεί απαραίτητα μια εγγυημένη λύση στο υποκείμενο ζήτημα της περιορισμένης αξιοποίησης αξίας για την Κύπρο.

Πιθανό να προχωρήσει

Παρόλο που δεν έχει ακόμη ληφθεί «Τελική Επενδυτική Απόφαση» (FID), το Κρόνος είναι πιθανό να προχωρήσει, επειδή εντάσσεται σε ένα ευρύτερο σύστημα υποδομών. Το αποτέλεσμα θα είναι ένα έργο που μπορεί να είναι εμπορικά βιώσιμο για τις εταιρείες, λειτουργικά επωφελές για την Αίγυπτο, αλλά μόνο οριακά επικερδές για την Κύπρο.

Η Κύπρος μπορεί να διαπιστώσει ότι έχει επιτρέψει την ανάπτυξη, ενώ αποκόμισε μόνο περιορισμένη μακροπρόθεσμη αξία, εκτός από το πολιτικό κεφάλαιο.

Τελικά, το Κρόνος δεν είναι μια μετασχηματιστική ανάπτυξη. Είναι ένα αυστηρά ισορροπημένο, ευαίσθητο στον κίνδυνο έργο, του οποίου η αξία για την Κύπρο εξαρτάται σε μεγάλο βαθμό από το επίπεδο των ανακτήσιμων αποθεμάτων και τις μελλοντικές τιμές LNG που ενδέχεται να μην υλοποιηθούν.

*Σύμβουλου του Ατλαντικού Συμβουλίου. Το άρθρο αναδημοσιεύεται από το Μπλοκ της Εταιρείας Κυπριακών Οικονομικών Μελετών. (https://cypruseconomicsociety.org/blog/blog-posts/)