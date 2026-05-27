Showmethemoney: Στοιχήματα για τα επιτόκια, το ΕΤΕΚ με τον υπουργό Ενέργειας και η νέα τρικυμία στην Τουρκία

Η HSBC εκτιμά πλέον ότι η ΕΚΤ θα προχωρήσει σε αυξήσεις επιτοκίων κατά 75 μονάδες βάσης στο δεύτερο εξάμηνο, εξέλιξη που θεωρείται ιδιαίτερα θετική για τις χρηματοοικονομικές αποδόσεις των τραπεζών με την τράπεζα να αυξάνει τις τιμές-στόχους των μετοχών τους. Η εκτίμηση δεν είναι αβάσιμη. Σύμφωνα με τις εαρινές οικονομικές προβλέψεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, οι τιμές των ενεργειακών βασικών προϊόντων αναμένεται να μειωθούν σταδιακά, αλλά θα παραμένουν περίπου 20% πάνω από τα επίπεδα προ του πολέμου στη Μ. Ανατολή. Ο πληθωρισμός στην ΕΕ αναμένεται να φτάσει το 3,1% το 2026, 1% υψηλότερος από την προηγούμενη πρόβλεψη, υποχωρώντας ξανά στο 2,4% το 2027. Στην ευρωζώνη, ο πληθωρισμός αναθεωρήθηκε επίσης προς τα πάνω στο 3% το 2026 και στο 2,3% το 2027, σε σύγκριση με τις φθινοπωρινές προβλέψεις του 1,9% και 2% αντίστοιχα.

Η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα (ΕΚΤ) δεν θα διστάσει να αναλάβει δράση για να μειώσει τον πληθωρισμό, είπε την Τρίτη ο επικεφαλής της κεντρικής τράπεζας της Γαλλίας Φρανσουά Βιλερουά ντε Γκαλό σε συνέντευξη που παραχώρησε στην εφημερίδα Le Figaro.

«Τα νοικοκυριά και οι επιχειρήσεις μπορούν να μας εμπιστευτούν ότι θα μειώσουμε ξανά τον πληθωρισμό στο 2% μεσοπρόθεσμα, δεν θα διστάσουμε να αναλάβουμε δράση για να το επιτύχουμε αυτό, αν χρειαστεί», σημείωσε ο Βιλερουά ντε Γκαλό, ο οποίος είναι μέλος του διοικητικού συμβουλίου της ΕΚΤ.



«Διαβαίνουμε μία δύσκολη περίοδο»

Να θυμίσουμε ότι ο διοικητής της Κεντρικής Τράπεζας Κύπρου (ΚΤΚ), Χριστόδουλος Πατσαλίδης, την περασμένη εβδομάδα προειδοποίησε στην άτυπη σύνοδο των υπουργών Οικονομικών και των διοικητών Κεντρικών τραπεζών της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ECOFIN) ότι «διαβαίνουμε μία δύσκολη περίοδο» και τόνισε την ανάγκη διαμόρφωσης της κατάλληλης στρατηγικής και πολιτικής απάντησης απέναντι στις παγκόσμιες οικονομικές προκλήσεις σημείωσε προσερχόμενος .

Τα ενεργειακά

Ζητήματα που αφορούν την ενεργειακή ασφάλεια της χώρας, την ομαλή λειτουργία της αγοράς ηλεκτρισμού, την πράσινη μετάβαση και την ανάγκη για καλύτερο συντονισμό μεταξύ των αρμόδιων φορέων τέθηκαν σε συνάντηση που πραγματοποίησε το Επιστημονικό Τεχνικό Επιμελητήριο Κύπρου, με επικεφαλής τον Πρόεδρο του Κωνσταντίνο Κωνσταντή, με τον Υπουργό Ενέργειας, Εμπορίου και Βιομηχανίας Μιχάλη Δαμιανό.

Το ΕΤΕΚ έκανε γνωστό σημειώνει ότι κατά τη συνάντηση υπογραμμίστηκε ότι η Κύπρος βρίσκεται ενώπιον κρίσιμων αποφάσεων και προκλήσεων, οι οποίες απαιτούν συντονισμένη δράση. Ειδική αναφορά έγινε στο έργο Great Sea Interconnector, με το Επιμελητήριο να τονίζει την ανάγκη ορθής διαχείρισης των γεωπολιτικών δεδομένων και ελαχιστοποίησης του ρίσκου που έχει ήδη αναλάβει ο Κύπριος καταναλωτής ηλεκτρισμού ή/και η Κυπριακή Δημοκρατία.

Σημαντικό μέρος της συζήτησης αφιερώθηκε στο τερματικό φυσικού αερίου στο Βασιλικό. Το Επιμελητήριο σημείωσε ότι πρόκειται για ένα "ημιτελές και προβληματικό έργο", για το οποίο απαιτείται σαφής οδικός χάρτης και επιτάχυνση των επόμενων βημάτων. Ειδικότερα, το ΕΤΕΚ επεσήμανε ότι, παρά την παράδοση μελέτης τύπου gap analysis από την Technip στην ΕΤΥΦΑ, εξακολουθούν να παρατηρούνται καθυστερήσεις και δυστοκία στη λήψη αποφάσεων.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση, το ΕΤΕΚ έθεσε επίσης το ζήτημα των αποκοπών σε οικιακά φωτοβολταϊκά συστήματα και των αργών ρυθμών εισαγωγής στοιχείων ευελιξίας στο ηλεκτρικό σύστημα. Ειδική αναφορά έγινε στην πρόοδο για ενσωμάτωση συστημάτων αποθήκευσης στο δίκτυο και γενικότερα για την πρόοδο στην εγκατάσταση αποθήκευσης στο ηλεκτρικό σύστημα.

Καταθέσεις, επενδύσεις και χρηματιστήριο

Φορολογικό μπόνους με τη μορφή έκπτωσης φόρου, που θα μπορεί να φθάσει έως τα 3.000 ευρώ σε βάθος πενταετίας, θα παίρνουν όσοι τοποθετούν μέρος του ετήσιου εισοδήματός τους σε ατομικό επενδυτικό λογαριασμό. Η είδηση έρχεται από την Ελλάδα και είναι ένα από τα μέτρα που εξετάζει η κυβέρνηση Μητσοτάκη για να στηρίξει την ελληνική κεφαλαιαγορά.

Η πρόταση «κουμπώνει» με την ευρωπαϊκή στρατηγική για κινητοποίηση των αποταμιεύσεων. Πρόκειται για το σχέδιο της Ένωσης Αποταμιεύσεων και Επενδύσεων, ένα σχέδιο που κακώς έχει δαιμονοποιηθεί ως προσπάθεια τα αρπακτικά των αγορών να βάλουν χέρι στις καταθέσεις των πολιτών. Με τη μέση κατάθεση στην Κύπρο να μην ξεπερνά τα €30.000, το επιτόκιο που μπορεί να λάβει ως αποταμιευτής είναι ελάχιστο, πρακτικά μηδέν. Το να επενδυθεί ένα μέρος δεν είναι κακή ιδέα. Λείπει, όμως η κουλτούρα και κυρίως η γνώση.

Το κράτος καλείται να παίξει έναν σημαντικό ρόλο ενθαρρύνοντας τις επενδύσεις (π.χ. με φορολογικά κίνητρα, το κάνει εν μέρει με επενδύσεις σε καινοτόμες επιχειρήσεις) και εκπαιδεύοντας τον κόσμο.

Τρικυμία στην Τουρκία

Η πολιτική κρίση στην Τουρκία, μετά τη δικαστική απομάκρυνση της ηγεσίας του CHP, προκαλεί ισχυρούς τριγμούς στις αγορές, τη λίρα και το επενδυτικό κλίμα. Ο υπουργός Οικονομικών Μεχμέτ Σιμσέκ συγκάλεσε εκτάκτως την Επιτροπή Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας για να διασφαλίσει την ομαλή λειτουργία των αγορών.

Η αγορά φαίνεται να φοβάται ότι η πολιτική κρίση μπορεί να μετατραπεί σε ευρύτερη οικονομική αστάθεια, ειδικά σε μια περίοδο όπου ο πληθωρισμός παραμένει πολύ υψηλός. Το υπουργείο Οικονομικών προσπάθησε να καθησυχάσει ότι η οικονομία παραμένει «ανθεκτική» χάρη στα κεφαλαιακά αποθέματα και το υφιστάμενο πλαίσιο πολιτικής

Αποποίηση Ευθύνης: Το περιεχόμενο και οι πληροφορίες της στήλης παρέχονται αποκλειστικά και μόνο για ενημερωτικούς σκοπούς και σε καμία περίπτωση δεν μπορούν να εκληφθούν ως συμβουλή, πρόταση, προσφορά για αγορά ή πώληση κινητών αξιών, ούτε ως προτροπή για την πραγματοποίηση οποιασδήποτε μορφής επένδυσης. Δεν υφίσταται ουδεμία ευθύνη της ιστοσελίδας για τυχόν επενδυτικές και λοιπές αποφάσεις που θα ληφθούν με βάση τις πληροφορίες αυτές.