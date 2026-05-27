Έκτακτα μέτρα στα κατεχόμενα για τον αφθώδη πυρετό – Απαγορεύονται μετακινήσεις ζώων

Μέτρα για την αποτροπή της εξάπλωσης του αφθώδους πυρετού τίθενται σε ισχύ στα κατεχόμενα, με την επιβολή αυστηρών περιορισμών στη μετακίνηση ζώων.

Σύμφωνα με ανακοίνωση των «κτηνιατρικών υπηρεσιών» στα κατεχόμενα, η οποία δόθηκε στη δημοσιότητα παράλληλα με την έναρξη της εορτής της Θυσίας, η μετακίνηση, η πώληση, η μεταφορά για σφαγή, καθώς και οποιαδήποτε μεταφορά αιγοπροβάτων και βοοειδών μεταξύ κτηνοτροφικών αναπτύξεων απαγορεύεται, εκτός εάν υπάρξει εκ των προτέρων σχετική ενημέρωση και εξασφαλιστεί «επίσημη άδεια».

Στην ανακοίνωση τονίζεται ότι δεν θα επιδειχθεί καμία ανοχή σε "μη εξουσιοδοτημένες" μετακινήσεις ζώων και ότι θα λαμβάνονται «νομικά» μέτρα εναντίον όσων παραβιάζουν τις αποφάσεις αυτές.

ΚΥΠΕ