Στο «κόκκινο» η κίνηση στη Λεμεσό την Πέμπτη: Σε ποιους οδικούς άξονες αναμένεται μεγάλη ταλαιπωρία για τους οδηγούς πρωί και απόγευμα

Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις θα εφαρμοστούν αύριο Πέμπτη 28 Μαΐου στη Λεμεσό και στον αυτοκινητόδρομο Λευκωσίας – Λεμεσού, λόγω της άτυπης συνάντησης των Υπουργών Εξωτερικών των κρατών μελών της Ε.Ε. που θα πραγματοποιηθεί στην πόλη.

Σύμφωνα με την Αστυνομία, από τις 7 π.μ. μέχρι και τις 9 π.μ. θα υπάρξουν τροχαίες διευθετήσεις τόσο στον αυτοκινητόδρομο Λευκωσίας – Λεμεσού όσο και στον παρακαμπτήριο δρόμο προς το Νέο Λιμάνι Λεμεσού.

Ανάλογα μέτρα θα ληφθούν και κατά τις ώρες 3 μ.μ. με 5 μ.μ., με την Αστυνομία να προειδοποιεί για πιθανή επηρεασμένη τροχαία κίνηση.

Η Αστυνομία καλεί τους οδηγούς να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί και υπομονετικοί, καθώς και να συμμορφώνονται με τις υποδείξεις των μελών της δύναμης που θα βρίσκονται στα διάφορα σημεία.