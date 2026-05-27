Στο «κόκκινο» η κίνηση στη Λεμεσό την Πέμπτη: Σε ποιους οδικούς άξονες αναμένεται μεγάλη ταλαιπωρία για τους οδηγούς πρωί και απόγευμα

Άτυπη συνάντηση των ΥΠΕΞ της ΕΕ στα πλαίσια της Προεδρίας – Οι ώρες αιχμής των ρυθμίσεων και η προειδοποίηση της Αστυνομίας.

Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις θα εφαρμοστούν αύριο Πέμπτη 28 Μαΐου στη Λεμεσό και στον αυτοκινητόδρομο Λευκωσίας – Λεμεσού, λόγω της άτυπης συνάντησης των Υπουργών Εξωτερικών των κρατών μελών της Ε.Ε. που θα πραγματοποιηθεί στην πόλη.

Σύμφωνα με την Αστυνομία, από τις 7 π.μ. μέχρι και τις 9 π.μ. θα υπάρξουν τροχαίες διευθετήσεις τόσο στον αυτοκινητόδρομο Λευκωσίας – Λεμεσού όσο και στον παρακαμπτήριο δρόμο προς το Νέο Λιμάνι Λεμεσού.

Ανάλογα μέτρα θα ληφθούν και κατά τις ώρες 3 μ.μ. με 5 μ.μ., με την Αστυνομία να προειδοποιεί για πιθανή επηρεασμένη τροχαία κίνηση.

Η Αστυνομία καλεί τους οδηγούς να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί και υπομονετικοί, καθώς και να συμμορφώνονται με τις υποδείξεις των μελών της δύναμης που θα βρίσκονται στα διάφορα σημεία.

 

 

ΑΣΤΥΝΟΜΙΑ, ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΚΟ, ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΔΡΟΜΟΣ, ΥΠΕΞ, ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΠΡΟΕΔΡΙΑ ΤΗΣ ΕΕ, ΠΡΟΕΔΡΙΑ ΤΗΣ ΕΕ

