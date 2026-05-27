Πετρολίνα: Προσφορά ζωής μέσω αιμοδοσίας

Η Πετρολίνα, με αδιάλειπτη κοινωνική δράση στην στήριξη των συνανθρώπων μας και πιστή στα ιδεώδη και τις αξίες του εθελοντισμού, διοργάνωσε για ακόμα μία φορά την καθιερωμένη ετήσια αιμοδοσία, ανάμεσα στο προσωπικό και τα μέλη της διοίκησης της εταιρείας.

Η αιμοδοσία, αφιερωμένη στη μνήμη των αείμνηστων μελών της οικογένειας Λευκαρίτη, πραγματοποιήθηκε την Παρασκευή, 22 Μαΐου 2026 στις εγκαταστάσεις της Πετρολίνα στο Καλό Χωριό Λάρνακας.

Η ανταπόκριση των εργαζομένων της εταιρείας καθώς και των συνεργατών στα πρατήρια Petrolina, Agip και Eni, ήταν ιδιαίτερα συγκινητική. Η μαζική συμμετοχή τους επιβεβαίωσε για άλλη μια φορά το αίσθημα ανιδιοτέλειας και προσφοράς που τους διακρίνει, αναδεικνύοντας την αφοσίωσή τους στον κοινό σκοπό.

Η αιμοδοσία αυτή αποτελεί μέρος του ευρύτερου προγράμματος κοινωνικής προσφοράς της Πετρολίνα, επιβεβαιώνοντας τη διαχρονική της συμβολή στην ενίσχυση της κοινωνικής αλληλεγγύης και στη στήριξη της κοινωνίας.

Επιπλέον, αξίζει να σημειωθεί ότι η Πετρολίνα ίδρυσε, από το 1998, Ομάδα Εθελοντικής Αιμοδοσίας που εξυπηρετεί, κατά προτεραιότητα, τους αιμοδότες και συγγενείς πρώτου βαθμού των αιμοδοτών καθώς επίσης και το κοινό.