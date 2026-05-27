Πολίτης 107.6 & 97.6 FM

|

Politis En Logo
| Αγορά

Πετρολίνα: Προσφορά ζωής μέσω αιμοδοσίας

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Header Image

Αιμοδοσία εις μνήμην των αείμνηστων μελών της οικογένειας Λευκαρίτη

Η Πετρολίνα, με αδιάλειπτη κοινωνική δράση στην στήριξη των συνανθρώπων μας και πιστή στα ιδεώδη και τις αξίες του εθελοντισμού, διοργάνωσε για ακόμα μία φορά την καθιερωμένη ετήσια αιμοδοσία, ανάμεσα στο προσωπικό και τα μέλη της διοίκησης της εταιρείας.

Η αιμοδοσία, αφιερωμένη στη μνήμη των αείμνηστων μελών της οικογένειας Λευκαρίτη, πραγματοποιήθηκε την Παρασκευή, 22 Μαΐου 2026 στις εγκαταστάσεις της Πετρολίνα στο Καλό Χωριό Λάρνακας.

Η ανταπόκριση των εργαζομένων της εταιρείας καθώς και των συνεργατών στα πρατήρια Petrolina, Agip και Eni, ήταν ιδιαίτερα συγκινητική. Η μαζική συμμετοχή τους επιβεβαίωσε για άλλη μια φορά το αίσθημα ανιδιοτέλειας και προσφοράς που τους διακρίνει, αναδεικνύοντας την αφοσίωσή τους στον κοινό σκοπό.

Η αιμοδοσία αυτή αποτελεί μέρος του ευρύτερου προγράμματος κοινωνικής προσφοράς της Πετρολίνα, επιβεβαιώνοντας τη διαχρονική της συμβολή στην ενίσχυση της κοινωνικής αλληλεγγύης και στη στήριξη της κοινωνίας.

Επιπλέον, αξίζει να σημειωθεί ότι η Πετρολίνα ίδρυσε, από το 1998, Ομάδα Εθελοντικής Αιμοδοσίας που εξυπηρετεί, κατά προτεραιότητα, τους αιμοδότες και συγγενείς πρώτου βαθμού των αιμοδοτών καθώς επίσης και το κοινό.

Tags

Petrolina

ΤΑ ΑΚΙΝΗΤΑ ΤΗΣ ΕΒΔΟΜΑΔΑΣ

Λογότυπο Altamira

Πολιτική Δημοσίευσης Σχολίων

Οι ιδιοκτήτες της ιστοσελίδας www.politis.com.cy διατηρούν το δικαίωμα να αφαιρούν σχόλια αναγνωστών, δυσφημιστικού και/ή υβριστικού περιεχομένου, ή/και σχόλια που μπορούν να εκληφθεί ότι υποκινούν το μίσος/τον ρατσισμό ή που παραβιάζουν οποιαδήποτε άλλη νομοθεσία. Οι συντάκτες των σχολίων αυτών ευθύνονται προσωπικά για την δημοσίευση τους. Αν κάποιος αναγνώστης/συντάκτης σχολίου, το οποίο αφαιρείται, θεωρεί ότι έχει στοιχεία που αποδεικνύουν το αληθές του περιεχομένου του, μπορεί να τα αποστείλει στην διεύθυνση της ιστοσελίδας για να διερευνηθούν. Προτρέπουμε τους αναγνώστες μας να κάνουν report / flag σχόλια που πιστεύουν ότι παραβιάζουν τους πιο πάνω κανόνες. Σχόλια που περιέχουν URL / links σε οποιαδήποτε σελίδα, δεν δημοσιεύονται αυτόματα.

Διαβάστε περισσότερα