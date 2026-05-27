Η μεγαλύτερη αθλητική γιορτή της Κύπρου συνεχίζεται δυναμικά. Τεντόγλου και Καραλής στο 5ο Διεθνές Μίτινγκ Στίβου

Με ένταση, παλμό και αμείωτο ενδιαφέρον συνεχίζονται τα «Λεμέσια 2026», επιβεβαιώνοντας για ακόμη μία χρονιά τη θέση τους ως το μεγαλύτερο αθλητικό γεγονός της Κύπρου και ένας από τους πιο ζωντανούς θεσμούς της Λεμεσού. Η πόλη κινείται ξανά σε ρυθμούς αθλητισμού, μέσα από διοργανώσεις που φέρνουν κοντά αθλητές, οικογένειες, νέους, παιδιά και κοινό κάθε ηλικίας.

Με νέες προσθήκες και ανανεωμένο πρόγραμμα, τα φετινά Λεμέσια ανοίγουν ακόμη περισσότερο τον κύκλο της συμμετοχής, προσφέροντας εμπειρίες γεμάτες ενέργεια, συγκίνηση και αγωνιστικό πνεύμα. Από τον στίβο και το μπάσκετ μέχρι τη θάλασσα, το rally, το σκάκι, την κωπηλασία, το triathlon και το Muay Thai, τα Λεμέσια αποδεικνύουν ότι ο αθλητισμός μπορεί να είναι γιορτή, πρόκληση, έμπνευση και τρόπος ζωής.

Μικροί και μεγάλοι καλούνται να ανακαλύψουν τον αθλητισμό μέσα από μια δυναμική αλληλουχία δράσεων που προάγουν τη συμμετοχή, την ευγενή άμιλλα και έναν υγιή τρόπο ζωής.

Επόμενοι σταθμοί γεμάτοι δράση

Στις 29 Μαΐου, το Τσίρειο Στάδιο φιλοξενεί το 5ο Διεθνές Μίτινγκ Στίβου, μια διοργάνωση υψηλού επιπέδου, με τη συμμετοχή σημαντικών αθλητών από την Κύπρο και το εξωτερικό. Το παρών τους θα δώσουν για άλλη μια φορά ο χρυσός Ολυμπιονίκης, Παγκόσμιος Πρωταθλητής και Πρωταθλητής Ευρώπης στο μήκος Μίλτος Τεντόγλου και ο Εμμανουήλ Καραλής, χάλκινος Ολυμπιονίκης και ασημένιος παγκόσμιος πρωταθλητής και πρωταθλητής Ευρώπης στον κλειστό στίβο, στο άλμα επί κοντώ.

Ο Ιούνιος ανεβάζει ακόμη περισσότερο τον ρυθμό, με δυνατές διοργανώσεις όπως το Tiger Rally, το Street Basket 3on3, το International Beach Rugby Festival, ο φιλανθρωπικός αγώνας «Κολυμπώ για τον Συνάνθρωπό μου» και οι σκακιστικοί αγώνες, που ενισχύουν τον πολυθεματικό και συμμετοχικό χαρακτήρα των Λεμεσίων.

Τρεις δεκαετίες στην κορυφή

Με διαδρομή σχεδόν τριών δεκαετιών, τα 27α Λεμέσια αποτελούν τον κορυφαίο αθλητικό θεσμό του Δήμου Λεμεσού. Κάθε χρόνο, αθλητές και κοινό δίνουν ζωή στην πόλη, δημιουργώντας στιγμές που ξεπερνούν τον αγωνιστικό χαρακτήρα και μετατρέπουν τον αθλητισμό σε κοινή εμπειρία.

Καθ’ όλη τη διάρκεια της χρονιάς, το κοινό θα έχει την ευκαιρία να παρακολουθήσει και να συμμετάσχει σε ξεχωριστές διοργανώσεις, όπως ο Διεθνής Αγώνας Δρόμου «Μάριος Αγαθαγγέλου», ο Ποδηλατικός Γύρος Λεμεσού 10χλμ., το Παγκύπριο Τουρνουά Τένις, το Παγκύπριο Πρωτάθλημα Παράκτιας Κωπηλασίας, το Beach Waterpolo, το Limassol Triathlon και οι Αγώνες Muay Thai.

