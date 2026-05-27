Προς τροποποίηση των τελών στον τομέα των Συλλογικών Επενδύσεων

Έγγραφο Διαβούλευσης από την ΕΚΚ για τις χρεώσεις στον τομέα των Συλλογικών Επενδύσεων

Τροποποιήσεις στα τέλη που καταβάλλουν οι οντότητες που δραστηριοποιούνται στον τομέα των συλλογικών επενδύσεων, προτείνει η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς Κύπρου (ΕΚΚ).

Σε έγγραφο διαβούλευσης που δημοσίευσε, τα νέα υπό διαβούλευση τέλη κυμαίνονται μέχρι €45.000 ανάλογα με τον τύπο, την κατηγορία και το μέγεθος των Εταιρειών Διαχείρισης και Οργανισμών Συλλογικών Επενδύσεων.

Συγκεκριμένα, οι προτεινόμενες τροποποιήσεις εισάγουν αλλαγές στη μεθοδολογία υπολογισμού των ετήσιων τελών που θα καταβάλλουν οι οντότητες που δραστηριοποιούνται στον τομέα συλλογικών επενδύσεων.

Παράλληλα περιλαμβάνουν τροποποιήσεις στα πληρωτέα δικαιώματα που αφορούν τόσο τις αιτήσεις χορήγησης άδειας λειτουργίας, όσο και τις ουσιαστικές μεταβολές τους ανά κατηγορία εποπτευόμενων οντοτήτων. Στο πλαίσιο αυτό, εισάγονται προτάσεις για νέους τύπους πληροφοριών που πρέπει να γνωστοποιούνται, ενώ καταργούνται υποχρεώσεις γνωστοποίησης που δεν είναι πλέον εφαρμόσιμες.

Η αναθεώρηση  αυτών των τελών εντάσσεται στο πλαίσιο μιας συνολικής επανεξέτασης όλων των τελών και χρεώσεων της EKK, με στόχο την καλύτερη ευθυγράμμιση τους με τη φύση, το μέγεθος και την πολυπλοκότητα των δραστηριοτήτων των εποπτευόμενων οντοτήτων, καθώς και τη μείωση της εξάρτησης της ΕΚΚ από δημόσιους πόρους και την ενίσχυση της χρηματοοικονομικής αυτονομίας της.

Πολιτική Δημοσίευσης Σχολίων

Οι ιδιοκτήτες της ιστοσελίδας www.politis.com.cy διατηρούν το δικαίωμα να αφαιρούν σχόλια αναγνωστών, δυσφημιστικού και/ή υβριστικού περιεχομένου, ή/και σχόλια που μπορούν να εκληφθεί ότι υποκινούν το μίσος/τον ρατσισμό ή που παραβιάζουν οποιαδήποτε άλλη νομοθεσία. Οι συντάκτες των σχολίων αυτών ευθύνονται προσωπικά για την δημοσίευση τους. Αν κάποιος αναγνώστης/συντάκτης σχολίου, το οποίο αφαιρείται, θεωρεί ότι έχει στοιχεία που αποδεικνύουν το αληθές του περιεχομένου του, μπορεί να τα αποστείλει στην διεύθυνση της ιστοσελίδας για να διερευνηθούν. Προτρέπουμε τους αναγνώστες μας να κάνουν report / flag σχόλια που πιστεύουν ότι παραβιάζουν τους πιο πάνω κανόνες. Σχόλια που περιέχουν URL / links σε οποιαδήποτε σελίδα, δεν δημοσιεύονται αυτόματα.

