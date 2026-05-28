Νομική Υπηρεσία: Μόνο ηλεκτρονικά οι αιτήσεις για διευθέτηση ληξιπρόθεσμων οφειλών που αφορά εντάματα

Η Νομική Υπηρεσία της Δημοκρατίας υπενθυμίζει ότι έχει διαφοροποιηθεί η διαδικασία υποβολής αιτήσεων για διευθέτηση ληξιπρόθεσμων κοινωνικών ασφαλίσεων, με τις αιτήσεις να υποβάλλονται πλέον αποκλειστικά ηλεκτρονικά.

Συγκεκριμένα, άτομα που έχουν σε εκκρεμότητα εντάλματα για οφειλές κοινωνικών ασφαλίσεων οφείλουν να υποβάλουν αίτηση μέσω του ειδικού εντύπου «Αίτηση για αποπληρωμή με δόσεις ληξιπρόθεσμων κοινωνικών εισφορών», το οποίο είναι αναρτημένο στην επίσημη ιστοσελίδα του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων.

Η ρύθμιση τέθηκε σε ισχύ από τις 15 Μαΐου 2026 και οι σχετικές αιτήσεις για τακτοποίηση ληξιπρόθεσμων εισφορών θα πρέπει να υποβληθούν ηλεκτρονικά μέχρι και τις 14 Σεπτεμβρίου 2026.

Λόγω της νέας διαδικασίας, η Νομική Υπηρεσία της Δημοκρατίας δεν θα παραλαμβάνει πλέον αιτήσεις για ληξιπρόθεσμες κοινωνικές ασφαλίσεις.

Πηγή: ΚΥΠΕ

