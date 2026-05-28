Κύπρος: Χρηματοοικονομικό κέντρο με ισχυρή διακυβέρνηση

*Της Valentina Rzheutskaya

Η φήμη ενός χρηματοοικονομικού κέντρου δεν είναι ένα σταθερό περιουσιακό στοιχείο. Διαμορφώνεται συνεχώς από τη συμπεριφορά των θεσμών που δραστηριοποιούνται σε αυτό, και η Κύπρος έχει αφιερώσει μια δεκαετία σε αυτήν ακριβώς τη διαδικασία.

Τα μη εξυπηρετούμενα δάνεια μειώθηκαν από 29,2 δισ. ευρώ το 2014 σε ιστορικά χαμηλό επίπεδο 1,7 δισ. ευρώ τον Ιούνιο του 2024. Η ανάπτυξη του ΑΕΠ έφτασε το 3,4% το 2024, από τα υψηλότερα ποσοστά στην ευρωζώνη, με μεσοπρόθεσμη πρόβλεψη περίπου 3% ετησίως.

Οι χρηματοοικονομικές και επαγγελματικές υπηρεσίες συνέβαλαν σε αυτή την πορεία μαζί με τις ΤΠΕ, τον τουρισμό και τη ναυτιλία. Η χώρα έχει αποκαταστήσει τη θεσμική της αξιοπιστία, έχει προσελκύσει διεθνείς εταιρείες σε πολλούς τομείς και έχει αναπτύξει ένα εποπτικό πλαίσιο πλήρως ευθυγραμμισμένο με το σύνολο της χρηματοοικονομικής ρύθμισης της ΕΕ. Αυτή είναι μια βάση πραγματικής αξίας, και οι εταιρείες που δραστηριοποιούνται εδώ φέρουν ευθύνη απέναντί της.

Αυτό που καθορίζει αν αυτή η βάση θα διατηρηθεί είναι η ποιότητα της διακυβέρνησης αυτών των εταιρειών: συγκεκριμένα, αν είναι ουσιαστική ή απλώς τυπική. Η τυπική διακυβέρνηση παράγει συμμορφωμένη τεκμηρίωση. Η ουσιαστική διακυβέρνηση παράγει ορθές αποφάσεις.

Σημαίνει ανεξάρτητες λειτουργίες ελέγχου που διατηρούν την ακεραιότητά τους όταν η εμπορική πίεση βρίσκεται στο αποκορύφωμά της, διοικητικά συμβούλια που ασχολούνται ουσιαστικά με τις κανονιστικές τους υποχρεώσεις αντί να τις αναθέτουν και να τις εξετάζουν επιφανειακά, και μηχανισμούς κλιμάκωσης που αναδεικνύουν τα προβλήματα πριν αυτά γίνουν ουσιώδη και όχι εκ των υστέρων. Η διαφορά δεν είναι εμφανής σε κανονικές συνθήκες. γίνεται εμφανής υπό πίεση, όταν έχει και τη μεγαλύτερη σημασία.

Οι θεσμικοί επενδυτές και οι αντισυμβαλλόμενοι έχουν εξελιχθεί σημαντικά στην αξιολόγηση αυτής της διάκρισης όταν καθορίζουν την έκθεσή τους στον κίνδυνο. Οι δικαιοδοσίες των οποίων οι εταιρείες επιδεικνύουν ουσιαστική διακυβέρνηση προσελκύουν διαφορετικής ποιότητας θεσμική εμπλοκή. Αυτή η διαφορά είναι πραγματική και ενισχύεται με τον χρόνο.

Στην Capital.com, η διακυβέρνηση αποτελεί δομική δέσμευση και όχι απλώς πρόγραμμα συμμόρφωσης. Η ανεξάρτητη εποπτεία κινδύνου και συμμόρφωσης, η ευθύνη σε επίπεδο διοικητικού συμβουλίου για όλες τις κανονιστικές υποχρεώσεις σε κάθε δικαιοδοσία όπου δραστηριοποιούμαστε και τα πλαίσια ελέγχου σχεδιασμένα να αντέχουν υπό πίεση αντικατοπτρίζουν τι απαιτεί η συνεπής και υπεύθυνη λήψη αποφάσεων, και τι απαιτεί η θέση της Κύπρου ως σοβαρού χρηματοοικονομικού κέντρου της ΕΕ.

Η Κύπρος έχει αποδείξει ότι μπορεί να απορροφά σοβαρούς κραδασμούς και να επανέρχεται κάθε φορά με ισχυρότερο θεσμικό πλαίσιο. Οι εταιρείες που δραστηριοποιούνται σήμερα είναι εκείνες που θα καθορίσουν αν αυτή η πορεία θα συνεχιστεί.

*Εκτελεστικής Διευθύντριας, Capital.com