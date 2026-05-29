Στο 4% το ποσοστό ανεργίας το πρώτο τρίμηνο- Αυξήθηκε στο 13% για τους νέους

Μειωμένο καταγράφεται το συνολικό ποσοστό ανεργίας το πρώτο τρίμηνο του 2026, με βάση τα αποτελέσματα της Έρευνας Εργατικού Δυναμικού που δημοσίευσε η Στατιστική Υπηρεσία.

Ο αριθμός των ανέργων ανήλθε σε 21.246 άτομα και το ποσοστό ανεργίας σε 4,0% του εργατικού δυναμικού (άνδρες 4,0%, γυναίκες 4,0%) σε σύγκριση με 26.161 άτομα (5,0%) το αντίστοιχο τρίμηνο του 2025.

Στους νέους ηλικίας 15-24 ετών το ποσοστό ανεργίας ήταν 13,1% του εργατικού δυναμικού των ηλικιών αυτών (άνδρες 15,8%, γυναίκες 10,5%) σε σύγκριση με 11,2% (άνδρες 13,0%, γυναίκες 9,2%) στο αντίστοιχο τρίμηνο του περασμένου χρόνου.

Όσον αφορά στη διάρκεια της ανεργίας, το 63,9% του συνόλου των ανέργων έψαχνε για εργασία για περίοδο κάτω από 6 μήνες, το 15,8% για περίοδο 6-11 μήνες, ενώ ποσοστό 20,3% ήταν μακροχρόνια άνεργοι. Τα αντίστοιχα ποσοστά για το πρώτο τρίμηνο του 2025 ήταν 61,3%, 15,2% και 23,5%.

Απασχόληση

Ο αριθμός των απασχολουμένων ήταν 510.265 άτομα και το ποσοστό απασχόλησης 62,1% (άνδρες 66,8%, γυναίκες 49,3%) σε σύγκριση με 493.272 άτομα (61,2%) το αντίστοιχο τρίμηνο του 2025.

Στις ηλικίες 20-64 το ποσοστό απασχόλησης ήταν 81,5%. Το ποσοστό για τους άνδρες ήταν 86,0% και για τις γυναίκες 77,3%. Στο αντίστοιχο τρίμηνο του 2025 το ποσοστό ήταν 80,0% (άνδρες 85,5%, γυναίκες 74,6%). Στις ηλικίες 55-64 το ποσοστό απασχόλησης ήταν 70,9% σε σύγκριση με 69,9% στο αντίστοιχο τρίμηνο του 2025.

Σύμφωνα με την κατανομή της απασχόλησης κατά τομέα, το μεγαλύτερο ποσοστό των απασχολουμένων το συγκεντρώνουν οι Υπηρεσίες με 81,8% και ακολουθούν η Βιομηχανία και η Γεωργία με ποσοστά 16,3% και 1,9% αντίστοιχα. Για το 1ο τρίμηνο του 2025 τα αντίστοιχα ποσοστά ήταν: Υπηρεσίες 81,1%, Βιομηχανία 16,8% και Γεωργία 2,1%.

Η μερική απασχόληση αποτελούσε το 8,9% της συνολικής απασχόλησης ή 45.173 άτομα (άνδρες 7,2%, γυναίκες 10,7%). Το αντίστοιχο ποσοστό για το τρίμηνο του 2025 ήταν 8,8% (άνδρες 6,4%, γυναίκες 11,6%).

Από το σύνολο των απασχολουμένων, το 90,0% ή 459.205 άτομα ήταν υπάλληλοι, από τους οποίους το 14,5% (66.524 άτομα) είχε προσωρινή εργασία. Στο αντίστοιχο τρίμηνο του 2025 οι υπάλληλοι αποτελούσαν το 90,3% του συνόλου της απασχόλησης και από αυτούς ποσοστό 12,9% είχε προσωρινή εργασία.

Το εργατικό δυναμικό ανήλθε σε 531.511 άτομα ή 64,7% του πληθυσμού (άνδρες 69,6%, γυναίκες 60,1%) σε σύγκριση με 519.433 άτομα (64,4%) το αντίστοιχο τρίμηνο του 2025.