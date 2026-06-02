Βουτιά 34% στα τουριστικά έσοδα τον Μάρτιο, μειωμένη κατά 4,6% η κατά κεφαλή δαπάνη

Μεγάλη μείωση που έφθασε το 33,8% σημείωσαν τον Μάρτιο τα τουριστικά έσοδα, σύμφωνα με στοιχεία που ανακοίνωσε την Τρίτη η Στατιστική Υπηρεσία.

Η μεγάλη μείωση αποδίδεται στη σημαντική πτώση των αφίξεων από βασικές αγορές της Κύπρου ένεκα του πολέμου στη Μέση Ανατολή αλλά και της μειωμένης κατά κεφαλή δαπάνης.

Με βάση τα αποτελέσματα της Έρευνας Ταξιδιωτών, τα έσοδα από τον τουρισμό τον Μάρτιο 2026 μειώθηκαν σε €85,6 εκατ., σε σύγκριση με τον €129,4 εκατ. τον Μάρτιο του 2025.

H κατά κεφαλή δαπάνη τουριστών τον Μάρτιο 2026 ανήλθε σε €615,27 σε σύγκριση με €644,65 τον Μάρτιο 2025, σημειώνοντας μείωση 4,6%.

Οι τουρίστες από το Ηνωμένο Βασίλειο (η μεγαλύτερη τουριστική αγορά με 32,9% του συνόλου των τουριστών τον Μάρτιο 2026) ξόδεψαν κατά μέσο όρο €69,01 ημερησίως, ενώ οι Πολωνοί τουρίστες (η δεύτερη μεγαλύτερη τουριστική αγορά κατά τον συγκεκριμένο μήνα με 12,6% του συνόλου) ξόδεψαν κατά μέσο όρο €81,99. Οι Γερμανοί τουρίστες (τρίτη μεγαλύτερη αγορά με 10,8%) ξόδεψαν €77,88 ημερησίως.

Για την περίοδο Ιανουαρίου – Μαρτίου 2026 τα έσοδα από τον τουρισμό υπολογίζονται σε €245,5 εκατ. σε σύγκριση με €278,3 εκατ. την αντίστοιχη περίοδο του 2025, σημειώνοντας μείωση 11,8%.

Αφίξεις

Σημειώνεται ότι μεγάλη μείωση σημειώνεται και στις τουριστικές αφίξεις.

Σύμφωνα με τα στοιχεία που ανακοίνωσε πρόσφατα η Στατιστική Υπηρεσία, οι αφίξεις τουριστών τον Απρίλιο του 2026 μειώθηκαν κατά 27,6% σε 303.031 σε σύγκριση με 418.730 τον Απρίλιο 2025, έναντι ετήσιας μείωσης 30,7% τον Μάρτιο.

Τον Μάρτιο παρουσίασαν μεγάλη μείωση 30,7%, υποχωρώντας σε 139.198 σε σύγκριση με 200.736 τον Μάρτιο 2025.